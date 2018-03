Văn Mách, Mai Hương buồn bã rời Cặp đôi hoàn hảo

Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương mở đầu đêm thi với ca khúc Chuyện tình của nhạc sĩ Anh Quân ở thể loại acoustic. Khác với sự trẻ trung của những đêm trước, lần này cả hai chọn hình ảnh chín chắn, không sử dụng chiêu trò nào trên sân khấu. Tuy nhiên, họ hát không rõ lời và chưa có sự phối hợp ăn ý. Phần biểu diễn khiến nhiều người thất vọng.

Siu Black nhận xét, chị thích sự hồn nhiên của cặp thí sinh này hơn là vẻ chỉn chu như vậy. "Tôi thấy bạn hơi điệu", nữ ca sĩ nhận xét về chàng lực sĩ đồng thời đưa ra lời khuyên, cả hai nên lên một tông nhạc nữa để hát cho rõ lời. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng đánh giá Phạm Văn Mách hơi điệu trong tiết mục này. Họ nhận được số điểm thấp nhất đêm là 34.

Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương biểu diễn chưa tốt phần nhạc acoustic với ca khúc 'Chuyện tình'. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Đến phần nhạc musical, Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương biểu diễn tốt hơn, trong trích đoạn

Với số điểm thấp nhất nhất từ giám khảo và bình chọn của khán giả, Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương nói lời chia tay cuộc thi. Nữ ca sĩ trẻ khóc nghẹn ngào trên sân khấu. Cô bày tỏ, cái được lớn nhất khi tham gia chương trình là biết đến một lực sĩ hát hay như Phạm Văn Mách.

Văn Mai Hương xúc động khi nói lời chia tay với cuộc thi. Phạm Văn Mách buồn bã. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Các cặp thí sinh có hai tuần để chuẩn bị cho đêm thi thứ sáu, tuy nhiên phần đầu chương trình với chủ đề acoustic diễn ra tẻ nhạt, chưa kể âm thanh bị rè.

Cặp Đoan Trang - Trấn Thành gây ấn tượng cho người xem bằng giọng hát xuất sắc.

Về phần sáng tạo đánh trống trên sân khấu, nhạc sĩ Lê Minh Sơn đùa, anh thích dáng đứng biểu diễn nhiệt tình của Trấn Thành trước chiếc trống. Còn Việt Tú cho rằng đây là chi tiết không mới, từng được cặp song ca Minh Anh, Minh Ánh thể hiện trên sân khấu Duyên dáng Việt Nam, nhưng dù sao vẫn rất hoàn hảo. Phần trình diễn của họ nhận được điểm số tối đa 40. Đây là tiết mục đầu tiên được bốn điểm 10 kể từ khi bắt đầu Cặp đôi hoàn hảo.

"Giáo Sư Cù Trọng Xoay" đêm qua trông trẻ trung hơn khi "xuống râu". Trong màu áo hải quân và cây đàn guitar, anh vào vai người lính biển cùng Phương Linh thể hiện liên khúc: Tình đảo xa, Biển hát chiều nay. "Giáo Sư Xoay" chính là tác giả bài hát Tình đảo xa và họ dành tiết mục này gửi tặng các chiến sĩ hải quân đang canh giữ biển trời. Tuy nhiên, Đinh Tiến Dũng hát quá đơn giản nên không tận dụng được thể loại acoustic mà khoe giọng. Đạo diễn Việt Tú cho rằng, cả hai biết làm mới khi nối kết một bài hát rất quen thuộc và một bài hát mới tinh. Anh cho điểm 10 trong đó có một điểm cho Đinh Tiến Dũng vì đã nghe lời anh góp ý và cạo râu. Họ được 37 điểm.

Chọn ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Dương Thụ Cho em một ngày, Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư biểu diễn chưa tốt, chưa hòa quyện để thể hiện cảm xúc. Kim Thư hát trong tâm trạng căng thẳng và sợ sệt nên không bộc lộ được cái hồn của bài hát nổi tiếng. Chỉ có Đàm Vĩnh Hưng lột tả được cảm xúc của bài. Lê Hoàng nhận xét, Kim Thư hát chưa tốt và anh sẽ cho điểm bằng cách cộng điểm của hai người chia đôi. Ngược lại, đạo diễn Việt Tú dành lời khen vì, trước một "cái bóng quá lớn" là diva Thanh Lam trong bài hát này, cặp thí sinh này đã dám chọn và

"làm được". Kim Thư và Đàm Vĩnh Hưng nhận được 35 điểm. Tuần thứ ba liên tiếp, cặp thí sinh này nhận được giải Khán giả bình chọn sau đêm nhạc blue jazz và dance hôm 6/11.

Trấn Thành - Đoan Trang giành được điểm số 40 trong phần trình diễn Acoustic. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Quách Ngọc Ngoan và Ngọc Anh luôn tạo được dáng vẻ lãng mạn trên sân khấu. Chọn ca khúc Đường xa ướt mưa khá phù hợp, Quách Ngọc Ngoan khoe được chất giọng giữ tình, trầm ấm. Còn Ngọc Anh cho thấy sự hỗ trợ tốt khi chấp nhận hát lệch tông, cao chót vót để giúp bạn diễn khoe giọng.

Nếu như phần đầu, các cặp đôi chưa tạo được ấn tượng thì đến phần hai với chủ đề musical, họ đã có sự sáng tạo bất ngờ và thể hiện đầy bản lĩnh.

Một lần nữa, Đoan Trang và Trấn Thành khiến khán giả phải ngưỡng mộ khi trình diễn tuyệt vời đoạn nhạc trong vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới "Thằng gù nhà thờ Đức Bà". Trấn Thành hóa trang vào vai Thằng Gù, giải thoát cho người đẹp Đoan Trang khỏi chiếc lồng giam hãm trong câu chuyện tình cảm động. Khán giả ngất ngây với màn trình diễn Con chim son trong chiếc lồng con, còn nhạc sĩ Lê Minh Sơn thú nhận, giọng hát của họ đôi chỗ làm anh rơi nước mắt.

Nhạc sĩ "Ôi quê tôi" khâm phục Trấn Thành vì hát được những chỗ rất khó, cất cao giọng khi luôn ở tư thế gù lưng. Còn đạo diễn Lê Hoàng nhận xét, đoạn nhạc kịch không giống bản gốc nhưng ông hài lòng với phần hát. Họ được 39 điểm.

"Giáo Sư Cù Trọng Xoay" và Phương Linh ngộ nghĩnh với vai cặp sư tử, thể hiện ca khúc nổi tiếng Can you feel the love tonight trong vở nhạc kịch The lion king. Tuy nhiên, họ hát chưa tốt. Đinh Tiến Dũng không thể hiện được chất nhạc kịch vì vẫn giữ giọng hát quá đơn giản. Đạo diễn Lê Hoàng trêu chọc, ở tiết mục này anh hy vọng nghe giọng sư tử, nhưng lại nghe giọng mèo. Họ được 36 điểm.

Đinh Tiến Dũng và Phương Linh trong vở nhạc kịch 'The Lion King". Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Chọn một trích đoạn trong vở nhạc kịch Tin ở hoa hồng của đạo diễn - NSƯT Thành Lộc, Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư thể hiện ca khúc Tôi muốn quên đi - Chưa đến nỗi đau.

Lặp lại vở nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát nhưng ở một trích đoạn khác, Ngọc Ngoan trở nên “bí hiểm” còn Ngọc Anh đẹp lộng lẫy. Họ hòa quyện giọng hát trong điệu nhạc trữ tình và hoạt cảnh lãng mạn. Giám khảo Siu Black thích đoạn hát này, thừa nhận mình nổi da gà khi nghe hát. Lê Hoàng đánh giá đây là tiết mục khó, Ngọc Anh hát hơi thiếu độ trong, còn Ngọc Ngoan hơi thiếu độ ấm. Đạo diễn Việt Tú nhận xét "giọng hát, trang phục của vở nhạc kịch mà hai bạn làm không giống với bản gốc, tuy nhiên chỉ là một góc độ ngoài lề". Họ được 38 điểm.

Đêm thi thứ bảy là đêm bán kết, bốn cặp thí sinh còn lại sẽ biểu diễn một thể loại họ chưa từng biểu diễn và một bài "hit" của người ca sĩ trong cặp đó, vào ngày 27/11, tại TP HCM.

Cặp thí sinh Điểm biểu diễn Điểm giám khảo Điểm khán giả Tổng điểm Trấn Thành - Đoan Trang 79 5 4 9 Đinh Tiến Dũng -Phương Linh 73 3 5 8 Quách Ngọc Ngoan - Ngọc Anh 76 4 2 6 Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư 73 3 3 6 Phạm Văn Mách - Văn Mai Hương 73 3 1 4

Hoàng Dung