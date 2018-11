Tuấn Hưng ổn định tinh thần sau tai nạn giao thông

Siêu xe Ferrari của ca sĩ Tuấn Hưng nát đầu sau tai nạn

Sáng 17/10, anh Cường - trợ lý Tuấn Hưng - cho biết khi xảy ra tai nạn, Tuấn Hưng không cầm lái. Dù siêu xe Ferrari bị nát đầu, không ai bị thương. Tuấn Hưng đang kết hợp với cơ quan chức năng để giải quyết hậu quả sự việc. Nam ca sĩ cảm ơn người thân, khán giả đã hỏi thăm tình hình của anh. "Hưng đã ổn, chỉ là tai nạn nhỏ, rất may mắn không có ai bị thương và để lại hậu quả quá nghiêm trọng. Đó là điều là may mắn rồi", anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Nhạc sĩ Tú Dưa - bạn thân Tuấn Hưng - cho biết xe gặp nạn do lao vào hố nước sâu, mất lái, đâm phải lan can đường. "Lúc đó khoảng 3h sáng, trời mưa to, tối đen, gầm xe thấp khiến lái xe khó xử lý tình huống", Tú Dưa kể.

Siêu xe của Tuấn Hưng bị nát phần đầu sau tai nạn. Ảnh: Quang Sáng.

Đại diện Ban quản lý cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết tai nạn khiến đầu xe vỡ nát, một đoạn bó vỉa mặt đường hư hỏng nhẹ. Cảnh sát giao thông thành phố Việt Trì đã tới làm rõ sự việc. Người cầm lái chiếc xe là nam thanh niên 27 tuổi, quê An Giang, là một trợ lý khác của ca sĩ Tuấn Hưng.

Ca sĩ Tuấn Hưng gần đây gặp nhiều sự cố. Trước đó, ngày 5/10, liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của anh bị hủy vì không đảm bảo an toàn cháy nổ. Nam ca sĩ sau đó phải nhập viện vì suy nhược.

Siêu xe Ferrari 488 GTB xuất hiện lần đầu trên trang cá nhân của ca sĩ Tuấn Hưng hồi tháng 9/2017. Chủ nhân chia sẻ anh mua chiếc xe tại TP HCM rồi mang ra Hà Nội. Anh thích dòng xe này vì biểu tượng của hãng có hình chú ngựa, trùng với tuổi anh.

Tại Việt Nam, số lượng siêu xe này khoảng 20 chiếc, giá trị khi đó được đồn đoán khoảng 16 tỷ đồng. Ferrari 488 GTB được trang bị động cơ 3.9, V8 tăng áp kép, công suất 661 mã lực.

