Tuấn Hưng nhập viện vì suy nhược

Liveshow Tuấn Hưng bị hủy sát giờ diễn

Sáng 6/10, Tuấn Hưng bị mất tiếng, bụng đau quặn thành từng cơn. Đầu giờ chiều, gia đình đưa anh vào một bệnh viện ở Hà Nội thăm khám, nhập viện. Thu Hương - bà xã ca sĩ - cho biết tinh thần anh hiện bất ổn. Đêm hôm trước, sau khi tổ chức sinh nhật với gia đình, bạn bè, anh gần như không ngủ, khóc rất nhiều.

Bà xã ở bên chăm sóc Tuấn Hưng.

Tối 5/10, Tuấn Hưng có kế hoạch tổ chức đêm diễn kỷ niệm 20 năm ca hát tại Cung thể thao tổng hợp Quần ngựa, quận Ba Đình (Hà Nội). Tuy nhiên, liveshow bị yêu cầu huỷ sát giờ diễn.

Theo báo cáo của công an quận Ba Đình gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận - ông Đỗ Viết Bình, đơn vị tổ chức chương trình của Tuấn Hưng chưa có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn của show. Ngoài ra, hệ thống phòng, chữa cháy được trang bị tại địa điểm không đảm bảo theo chức năng được thiết kế vận hành. Công an quận Ba Đình đã chủ động bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an phường và các đội nghiệp vụ. Tuy nhiên, để tránh hoàn toàn rủi ro, đơn vị đề nghị Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân quận Ba Đình cho dừng tổ chức chương trình.

Tuấn Hưng trong cuộc gặp báo chí tối 5/10, sau khi nhận thông báo ngừng biểu diễn.

Việc show bị huỷ đột ngột khiến Tuấn Hưng sốc. Ở buổi trò chuyện với báo giới tối cùng ngày, anh nhiều lần bật khóc. Ca sĩ cho biết anh đã chi hai tỷ thuê âm thanh, ánh sáng, lên lịch mời các ca sĩ như Lệ Quyên, Khắc Việt từ trước đó vài tháng. Tiền vé bán ra khoảng hai tỷ, trong trường hợp xấu nhất, Tuấn Hưng dự định hoàn tiền cho khán giả.

Liveshow Ngựa hoang được Tuấn Hưng kỳ vọng là dấu mốc đẹp để kỷ niệm 20 năm vào nghề. Anh chọn ngày 5/10 để tổ chức vì là sinh nhật 40 tuổi của mình.

Hà Thu