Trương Minh Quốc Thái: 'Tôi đã có vợ'

Quốc Thái phản bội Diễm Châu trong phim mới

- Là diễn viên quen thuộc, ở tuổi ngoài 40, anh rất kín tiếng về đời sống tình cảm và thường nhận được câu hỏi vì sao chưa kết hôn. Anh chia sẻ gì về điều này?

- Thật ra, tôi vừa lập gia đình nhưng từ trước đến nay tôi vốn kín tiếng nên không muốn chia sẻ nhiều chuyện riêng tư. Mới đây, chúng tôi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Cô ấy hiện sống ở Mỹ, không thuộc giới showbiz. Trên facebook của mình, tôi chỉ để hình đi du lịch, những món ăn ngon, hay chia sẻ về phim ảnh. Tất nhiên đó là quan điểm của từng người. Có những nghệ sĩ thích công khai chuyện gia đình, nhưng vẫn có một số người không quen với việc đó.

Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Thái.

Người bạn đời của tôi cũng vậy. Thành ra, cả hai đều rất hợp tính nhau. Câu chuyện chúng tôi quen nhau cũng rất lạ lùng. Tôi là diễn viên song cô ấy chưa từng xem qua các vai diễn của tôi, mà biết đến tôi qua giọng hát. Lúc đó, tôi đang diễn cho chương trình Bước chân hai thế hệ với ca khúc Đường xưa lối cũ. Tình cờ, cô ấy nghe nhạc phẩm đó, thích tiếng hát của tôi. Ca khúc ấy chính là cái duyên để cả hai đến với nhau.

- Vợ chồng anh giải quyết những trở ngại về khoảng cách địa lý ra sao?

- Chúng tôi vẫn đang sống cách xa nửa vòng trái đất, nhưng chuyện gặp nhau không quá khó khăn. Khi nhớ cô ấy, tôi sẽ bay sang Mỹ thăm. Do tôi đã có thẻ xanh (thường trú nhân) của Mỹ 10 năm nay, mỗi lần đi chỉ cần lên máy bay, không phải lo ngại chuyện xin visa. Thậm chí, đến giờ tôi đã "ghiền" đi máy bay vì đã bay qua lại giữa Mỹ và Việt Nam rất nhiều lần. Huống hồ, thời buổi công nghệ thông tin ngày nay, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện qua facebook, Viber... Khi quyết định kết hôn, chúng tôi chấp nhận một cuộc sống như vậy vì tính chất công việc của hai vợ chồng.

Tôi không thể bắt vợ về Việt Nam sống, vì cô ấy đã sống ở Mỹ từ lâu và quen với văn hóa bản địa. Ngược lại, bà xã cũng không thể ép tôi phải bỏ nghề diễn bởi công việc này đã là hơi thở của tôi rồi. Chúng tôi biết cách tôn trọng lý tưởng sống và đam mê của nhau.

Hiện tại, tôi vẫn chưa chọn sẽ sang Mỹ định cư cùng vợ, bởi nếu muốn, tôi đã cùng bố mẹ qua Mỹ sống hẳn cách đây 10 năm khi được bảo lãnh, chứ không còn miệt mài với nghề diễn ở Việt Nam. Sống ở quê hương, tôi mới được là chính mình.

* Quốc Thái hát "Đường xưa lối cũ"

Quốc Thái hát "Đường xưa lối cũ"

- Điều gì ở vợ khiến anh yêu thương?

- Thực ra, tôi rất dễ dụ (cười). Chỉ cần thấy người ấy thương tôi và biểu hiện bằng hành động, tôi đã xiêu lòng. Ngoài ra, vợ tôi là một người rất giỏi về chuyên môn và hay thương người. Cô ấy là người mà sau một thời gian tiếp xúc, tôi phát hiện: "À, đây là người có thể đi cùng mình dài lâu".

- Cuộc sống của anh thay đổi thế nào sau khi cưới vợ?

- Sau khi kết hôn, tôi sống có trách nhiệm hơn với tình yêu của mình. Nhưng nhìn chung, tôi thấy mình vẫn như trước, đơn giản vì tôi luôn sống theo đam mê, ý thích. Tôi chọn bạn đời cũng dựa trên tiêu chí đó và cô ấy rất tôn trọng quan điểm của tôi.

Mỗi người một quan niệm sống, vợ chồng tôi cảm thấy cần tận hưởng cuộc sống trước, còn chuyện con cái tính sau. Đa số những người quanh tôi có quan niệm đến tuổi trưởng thành phải lập gia đình, tính toán sinh con sớm hay muộn để sau này nhờ cậy con lúc về già... Còn chúng tôi nghĩ: tại sao phải bắt con nuôi mình? Tại sao lúc trẻ không làm việc cật lực để khi xuống sức, những đồng tiền đó sẽ nuôi lại mình? Cũng may vợ chồng tôi có sự gặp gỡ ở tư tưởng sống rất hiện đại, thoải mái nên mới có thể gắn bó cùng nhau.

- Vợ anh nghĩ sao khi anh là diễn viên có tiếng, xung quanh luôn có những bóng hồng?

- Trước khi quyết định đến với tôi, cô ấy đã tìm hiểu kỹ lưỡng. Ban đầu, bố mẹ không thích cho tôi đi theo nghề diễn, nhưng tôi hứa với họ sẽ trụ lại và thành công được với nghề, đồng thời không bao giờ làm những chuyện khiến bố mẹ buồn. Đến giờ, tôi vẫn giữ được lời hứa đó, khiến bố mẹ rất hãnh diện. Đó là điều đầu tiên vợ tôi nhìn vào và đánh giá trước khi đồng ý kết hôn.

Nghệ sĩ không phải ai cũng đa tình, đào hoa. Con người tôi trong giới diễn viên suốt 20 năm qua ra sao, các đồng nghiệp đều biết.

- Bố mẹ nói gì khi vợ chồng anh chưa muốn có con?

- Nếu là người đàn ông của gia đình, tôi đã lấy vợ từ thuở trai trẻ. Bố mẹ tôi có bảy người con, tôi là út nam, dưới tôi còn một người em gái. Các anh chị em chúng tôi đều đã có gia đình. Bố mẹ tôi giờ đã có 10 đứa cháu, một đứa chắt, nên chuyện có thêm cháu trong nhà không còn quá quan trọng nữa. Họ đã sống hơn 20 năm ở Mỹ nên không còn giữ tư tưởng phải thúc ép chuyện sinh con đẻ cái. Con cháu yêu đương ra sao cũng được, chỉ cần hạnh phúc là bố mẹ ủng hộ.

Quốc Thái vào vai người chồng bạo hành vợ trong phim mới - "Những khúc sông dậy sóng".

- Cát-xê diễn viên giúp anh trang trải cuộc sống ra sao sau khi kết hôn?

- Thu nhập từ nghề diễn của tôi vừa vặn để tôi lo cho cuộc sống vợ chồng và lo cho ba mẹ tôi. Tôi quan niệm bản thân thấy đủ là được. Tôi không có nhu cầu gì nhiều. Đến nay tôi vẫn chưa có xe hơi. Tôi thường đi diễn bằng xe ôm hoặc chạy Vespa. Tôi cũng không có nhu cầu phải mua quần áo sang trọng. Để tiết kiệm, tôi thường săn hàng giảm giá khi qua Mỹ.

Tôi tự thấy thích xê dịch, tự do, và rất may vợ tôi cũng là người như thế. Đam mê lớn nhất của tôi là được đi du lịch, thưởng thức đặc sản ở mọi vùng đất của thế giới. Tôi không nhận mình là phượt thủ, nhưng đã là người thích du lịch, ai cũng có thể tự lên kế hoạch để trải nghiệm những cảnh đẹp, món ăn ngon mà vẫn tiết kiệm được tiền. Trong nước, những thắng cảnh ở Tây Bắc, Đông Bắc đều in dấu chân của tôi. Bốn cực của đất nước tôi cũng đã chinh phục.

- Tham gia nghề diễn đã lâu, anh nói gì trước những ý kiến cho rằng anh diễn còn một màu, chưa tạo được nét riêng?

- Nhiều năm nay, tôi đều đặn mỗi năm đóng từ ba đến bốn phim. Tôi nghĩ mình chưa từng đóng khung bản thân bằng một kiểu nhân vật. Các tuýp anh hùng hay đểu cáng, hèn hạ tôi đều từng kinh qua. Nếu còn một màu, tôi đã không được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, được giới chuyên môn công nhận. Tôi tự tin mình là diễn viên chuyên nghiệp. Trước khi diễn vai nào, tôi đều tìm hiểu kỹ để đi sâu vào tâm lý nhân vật.

* Quốc Thái đóng vai chồng bạo hành vợ trong phim mới

Quốc Thái đóng vai chồng bạo hành vợ trong phim mới

Như phim truyền hình Những khúc sông dậy sóng sắp ra mắt, tôi đóng vai một người chồng là một trí thức miền Tây. Do đứng giữa mâu thuẫn giữa vợ và mẹ mình, anh nhiều lần bị dồn nén, dẫn đến chuyện bạo hành vợ. Để diễn được dạng vai này, tôi tìm hiểu qua báo chí, vận dụng khả năng quan sát. Từ đó, tôi tích lũy dần cảm xúc và kiến thức để thể hiện. Ngoài ra, tôi còn tìm tòi cách biểu đạt tâm lý của nhân vật. Có lúc, anh ta khóc rưng rức, nhưng có lúc nghẹn ngào không thể khóc được. Khi diễn cảnh đánh vợ, tôi cũng cần thể hiện làm sao để nhân vật không mang tính cách côn đồ, mà chỉ là sự lầm lỡ do nhiều bi kịch cộng lại...

Diễn viên Trương Minh Quốc Thái sinh năm 1974. Năm 1997, anh đoạt giải nhất cuộc thi Triển vọng điện ảnh. Sau đó, anh đóng vai phụ trong một số bộ phim Gió qua miền tối sáng, Sóng gió đời người... Anh nổi tiếng với các phim Người đàn bà yếu đuối, Hương phù sa... Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2016.

Mai Nhật thực hiện