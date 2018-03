Trịnh Kim Chi chia sẻ bí quyết giữ chồng

- Thời gian qua, giới showbiz trong nước có rất nhiều biến động. Là người trong cuộc, chị nhận xét thế nào về điều này?

- Một điều dễ nhận thấy của showbiz Việt trong thời gian vừa qua là một bức tranh ảm đạm. Những hành động thiếu suy nghĩ của một số người đã ảnh hưởng đến cả một tập thể và khiến làng giải trí bị vướng phải điều tiếng không hay. Chúng ta nên giữ chân khán giả và để lại hình ảnh đẹp trong lòng họ. Nhắc đến showbiz Việt, khán giả toàn nói bằng những lời chỉ trích... thì đau lắm.

Á hậu, diễn viên Trịnh Kim Chi.

- Từng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng, sau gần ba năm “theo chồng bỏ cuộc chơi”, chị lại quay về với sân khấu kịch. Vậy đâu là lĩnh vực chị tâm đắc nhất?

- Tôi từng học qua khoa kịch nói trường Nghệ thuật Sân khấu. Do đó, nghệ thuật đã là một cái nghề, sự đam mê và hoàn toàn nghiêm túc... Thật ra, đã là diễn viên thì cứ được làm nghệ thuật là thấy vui rồi. Lĩnh vực nào cũng vậy, nếu thích và cảm thấy thoải mái, mình sẽ làm một cách say mê.

- Bên cạnh mối duyên với sân khấu và“đắt sô” trên truyền hình, chị còn thử sức với kinh doanh. Chị hãy chia sẻ cho độc giả về niềm đam mê ngoài nghệ thuật này?

- Chăm sóc sắc đẹp cho mọi người là việc tôi rất đam mê. Đó chính là lý do KC Spa ra đời. Nói thật, ý định mở spa của tôi trước tiên là để phục vụ mình vì đều đặn tuần nào tôi cũng đắp mặt nạ, chăm sóc da. Tôi phải học nghề hết 6 tháng bên Mỹ, rồi nghiên cứu, đầu tư cả năm, không đơn giản chỉ mở tiệm là kinh doanh. Tôi phải đảm đương cả khâu thiết kế phòng ốc, trang bị máy móc, đầu tư đào tạo nhân viên, nắm bắt thị trường, hiểu tâm lý khách hàng, phục vụ phải tận tình, nhanh nhẹn..., quá nhiều việc để lo lắng. Nếu không yêu nghề kinh doanh, không “máu” thì tôi khó mà có được kết quả như ngày nay.

- Theo chị, làm thế nào để giữ được lửa ấm gia đình?

- Bên cạnh sự tự tin vào nhan sắc, tôi còn có một điều rất quan trọng. Đó chính là cô con gái đầu lòng xinh xắn mà ông xã rất cưng. Tôi nghĩ, để giữ chồng, mình cũng phải biết khéo léo, tinh ý và nhạy cảm. Những điều tưởng như nhỏ nhặt như thỉnh thoảng tự tay chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn, để ý xem chồng đang quan tâm đến món đồ gì và bất ngờ tặng cho anh... cũng giúp vợ chồng tôi thêm gắn bó. Mỗi lần như vậy, tôi cảm nhận được niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt chồng.

- Dù đã ngoài tứ tuần, nhưng chị vẫn trẻ, đẹp. Chị có bí quyết gì?

- Nói thật, tôi cũng không có bí quyết gì cao siêu. Để có làn da trắng mịn tự nhiên không gì ngoài thực phẩm. Theo tôi, ngoài chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, chăm sóc bên ngoài, việc sử dụng những loại vitamin hàng ngày rất cần thiết, bởi vitamin cung cấp nhiều dưỡng chất, giúp làn da duy trì được vẻ thanh xuân. Tôi hay sử dụng quả kiwi của New Zealand để làm đẹp, làm mặt nạ chăm sóc da và ăn hàng ngày. Thực tình, ban đầu tôi cũng không nghĩ kiwi lại tốt cho sức khỏe đến như vậy. Sau này, đọc nhiều sách báo tôi mới hiểu hết công dụng của nó.

- Chị hãy chia sẻ thêm về công dụng của loại quả này?

- Kiwi là một loại trái cây nổi tiếng của New Zealand. Nó được coi là loại quả tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng. Tôi thường chọn mua quả kiwi loại xanh và vàng thương hiệu Zespri của New Zealand vì trái to và vị rất ngon. Trái kiwi này chứa hàm lượng vitamin C gấp đôi một quả cam, lượng vitamin E nhiều hơn hai trái táo và chứa nhiều chất chống oxy hóa. Do đó, ngoài tác dụng tốt cho sức khỏe và hệ tiêu hóa, chúng còn đem lại cho tôi một làn da mịn màng và mái tóc mềm mượt.

Mai Thương

SG003655