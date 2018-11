Trang Nhung: 'Tôi không ngại ở nhà chăm con để chồng đi làm'

Trang Nhung sinh con trai

- Vắng bóng làng giải trí một thời gian, cuộc sống của chị hiện ra sao?

- Sau khi sinh bé đầu năm 2015, dù có nhiều lời mời đi diễn trở lại, tôi từ chối. Tôi sợ nếu đi đóng phim xa sẽ ít thời gian chăm con. Tôi cũng không thể tập trung toàn vẹn cho phim vì canh cánh nỗi lo con cái. Tôi gạt sự nghiệp sang một bên vì gia đình. Bốn năm qua với tôi rất vất vả. Lúc còn độc thân, dù phải đi làm thường xuyên, khi về nhà, ít ra tôi được thư giãn. Chăm con là một hạnh phúc lớn nhưng nhiều khi khiến tôi bị stress. Chỉ cần con khóc giữa khuya, tôi cũng phải thức nguyên đêm chăm bé. Vợ chồng tôi thuê người giúp việc nhưng họ chỉ phụ đôi phần vì tôi thuộc tuýp người tự ôm vất vả vào bản thân. Bù lại, nhìn con khôn lớn mỗi ngày, tôi thấy công sức bỏ ra xứng đáng.

Trang Nhung bên chồng - nhà sản xuất phim Hoàng Duy.

- Trong gia đình chị, ai là trụ cột kinh tế?

- Chồng tôi giữ trách nhiệm kiếm tiền. Hồi mới cưới, nghe nhiều người đồn mình lấy chồng đại gia, tôi hay gồng lên phân trần. Nhưng giờ tôi hiểu, đã là vợ chồng, việc chia sẻ trách nhiệm với nhau là điều tất nhiên. Thuở còn đi diễn, cát-xê đóng phim, dự sự kiện... của tôi không ít. Khi làm mẹ, tôi lui về phía sau, chấp nhận giảm bớt các nguồn thu, để chồng lo tài chính toàn vẹn. Nếu chồng tôi không còn đảm bảo được về kinh tế, chắc chắn tôi sẽ thu xếp vừa chăm con vừa đi làm để hỗ trợ anh gánh nặng cơm áo gạo tiền. Hiện cuộc sống của vợ chồng tôi cũng ở mức vừa đủ.

Trang Nhung tất bật trong đám cưới tại Hà Nội Vợ chồng Trang Nhung tất bật trong đám cưới tại Hà Nội năm 2016.

Vợ chồng tôi bình đẳng chứ không quan niệm ai kiếm tiền thì người đó có tiếng nói. Có điều, tôi quan niệm đã làm vợ, nhún nhường chồng một tí cũng không sao, miễn là thấy xứng đáng. Thực ra, anh là người ít nói, hiền lành, không thích đôi co với vợ. Dù anh kiếm ra tiền, những chuyện trọng trách trong nhà vẫn do tôi quyết định, miễn là chúng hợp lý và đúng đắn.

- Bốn năm qua, chị giữ "lửa" mái ấm của mình ra sao?

- Vợ chồng tôi luôn tâm niệm phải sống với nhau như thuở mới yêu. Dù vất vả việc chăm con, tôi không làm trầm trọng hóa vấn đề, nhờ vậy cuộc sống vợ chồng luôn thư giãn. Tôi sống lạc quan, giảm thiểu những nỗi lo canh cánh trong lò vì hiểu rằng ngoài kia, nhiều người còn vất vả hơn tôi khi vừa phải nuôi con vừa kiếm tiền. Tôi tối kỵ việc thường xuyên than vãn trên facebook. Với tôi, trang cá nhân là nơi chia sẻ những điều ấm áp, chân tình nhất. Có khi, tôi đăng khoảnh khắc mẹ con mặc đồ đôi, khi thì bà nội chăm sóc cháu.

Trang Nhung bên con gái đầu lòng.

- Chị lo ngại ra sao khi ở nhà chăm con, còn chồng đi làm, tiếp xúc với nhiều người đẹp?

- Làm việc trong làng giải trí nhưng nhiều khi tôi vẫn bất ngờ khi thấy các cặp vợ chồng nghệ sĩ ly hôn đột ngột. Dù đang hạnh phúc, tôi không bao giờ tự mãn về cuộc sống đôi lứa hiện tại. Tôi luôn nghĩ vợ chồng mới chỉ xây dựng tổ ấm và còn cả chặng đường dài phía trước.

Từng chứng kiến bố mẹ ly hôn, tôi học được cách suy nghĩ thấu đáo, chững chạc từ khi còn đi học. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần vì điều gì cũng có thể đến, không ai biết hôn nhân của mình sẽ đi được bao xa. Nhìn xung quanh, tôi thấy nhiều người bạn vốn rất hạnh phúc, đặt niềm tin tuyệt đối ở chồng, nhưng rốt cuộc phát hiện chồng ngoại tình. Do đó, tôi luôn nhìn lại mình, hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Nếu chồng gây ra lỗi lầm nào đó, tôi sẽ tự hỏi xem liệu có phải lỗi hoàn toàn do người ta, hay do mình chưa chu toàn trong cuộc sống. Tôi cũng sẽ không trách người thứ ba, bởi đôi khi họ cũng là nạn nhân của những người đàn ông ngụy biện, hay than thở về hôn nhân. Tất nhiên, tôi không nhắc đến những người cố ý xen vào hạnh phúc gia đình người khác.

Nhan sắc Trang Nhung ở tuổi 33.

- Chị hỗ trợ công việc sản xuất phim của chồng ra sao?

- Gần đây, chồng tôi làm nhà sản xuất phim điện ảnh do Ngân Khánh và Song Luân đóng chính. Ban đầu, tôi chỉ định hỗ trợ anh ở mảng truyền thông, nhưng bắt tay vào mới thấy nhiều việc không kể xiết. Khi viết kịch bản, chồng tham khảo ý kiến tôi về tâm lý nhân vật nữ, cách tạo hình... Nhờ từng đóng phim, tôi có mối quan hệ rộng với các diễn viên nên còn giúp anh ấy khâu casting.

Trang Nhung vào vai gái giang hồ trong phim mới Trang Nhung đóng vai gái giang hồ trong phim truyền hình.

Trang Nhung tên đầy đủ là Nguyễn Trang Nhung, sinh năm 1985 tại Bắc Ninh. Cô nổi tiếng trong lĩnh vực người mẫu và diễn viên. Cô từng đoạt giải Á hậu trong cuộc thi Phụ nữ Việt Nam 2005 do báo Phụ nữ TP HCM. Cô được biết qua các phim truyền hình Ký túc xá, Tuổi yêu, Hạnh phúc mong manh, Kính thưa ô sin... Năm 2014, khi đang hoạt động showbiz, cô công bố chuyện mang thai với nhà sản xuất phim Hoàng Duy và lui về hậu trường. Năm 2015, họ đón con gái đầu lòng. Năm 2016, họ tổ chức đám cưới ở TP HCM. Tháng 2/2018, Trang Nhung sinh con trai. Tháng 11, vợ chồng cô ra mắt phim đầu tay họ sản xuất - Quý cô thừa kế.

Tam Kỳ