‘Tình cha’, câu chuyện phi thường về niềm đau và hy vọng

Cuốn Tình cha được phát triển từ một bài báo đăng trên tờ New York Times, kể về những những trải nghiệm đầy khó khăn của ông bố David Sheff khi biết con trai mình nghiện ma túy.

Câu chuyện xoay quanh nỗi lo lắng, cảm giác lo âu đến ám ảnh và cả chứng trầm cảm thường xuyên hành hạ David Sheff kể từ khi Nic, con trai ông, nghiện và phải khó nhọc từng bước để hồi phục.

Trang bìa cuốn sách.

Trước khi nghiện methamphetamine dạng tinh thể, Nic Sheff là một thiếu niên đáng mến, luôn vui vẻ và hài hước, một học sinh chăm ngoan, giỏi thể thao. Hai em của Nic rất yêu thương và ngưỡng mộ anh mình. Sau khi nghiện, Nic biến thành “con ma” run rẩy, thường xuyên dối trá, ăn cắp tiền của em trai mới lên tám, và sống lay lắt ngoài đường phố, ngày càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy của rượu chè, nghiện ngập. Ông bố David Sheff đã lần theo những dấu vết mơ hồ đầu tiên mà bằng tình cảm cha con, ông có thể cảm nhận được, để bám sát theo con trai mình: từ thái độ bất cần của con, từ những cuộc điện thoại vào lúc 3 giờ sáng, đến các cơ sở cai nghiện. Người bố đã phải trải qua một hành trình dài đầy đau khổ để kéo con trai ra khỏi vũng lầy của mặc cảm tội lỗi.

Sắc sảo, tỉ mỉ, trung thực tuyệt đối, David Sheff đã tự mổ xẻ vết thương của chính ông và phơi bày chúng lên trang viết để vạch ra những xung đột của xã hội hiện đại, lý giải những nguyên nhân xã hội đã và đang gây hậu quả nghiêm trọng lên thể xác và tinh thần của cả một thế hệ trẻ.

Và sau cùng, cuốn sách là bức thông điệp: Đừng bao giờ đánh mất niềm tin trong cuộc sống.

Sách do Youbooks thuộc công ty CP TM-DV Mekong Com và NXB Văn hóa Sài Gòn liên kết xuất bản. Đây là một trong những cuốn sách hay nhất tháng 2/2008 do Amazon bình chọn.

