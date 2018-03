Tìm thấy ma túy trong phòng khách sạn của Whitney

Mặc dù cái chết của Whitney Houston hôm 11/2 đã được kết luận là một vụ tai nạn đuối nước, bản báo cáo công bố hôm 4/4 làm sáng rõ hơn về cái chết của nữ danh ca nổi tiếng. Theo tài liệu dài 42 trang của Cơ quan cảnh sát điều tra hạt Los Angeles, Mỹ, các nhà điều tra đã tìm thấy “một cái thìa nhỏ với chất như tinh thể màu trắng và một mảnh giấy trắng nhỏ cuộn tròn” trong phòng khách sạn Beverly Hilton, Los Angeles, Mỹ.

Nữ ca sĩ Whitney Houston.

Báo cáo còn cho biết, những tàn dư của chất bột trắng và một chiếc gương cầm tay cũng được tìm thấy trong phòng. Các nhà chức trách phát hiện nhiều chất bột trắng trên bề mặt của chiếc gương.

Trong quá trình điều tra, các nhà điều tra tìm thấy “rất nhiều chai thuốc theo toa được kê cho ngôi sao quá cố cùng nhiều viên thuốc và vỉ thuốc rời”.

Báo cáo tiếp tục viết: "Whitney có thể đã sử dụng quá liều chất ma túy, thuốc kê đơn và rượu". Thi thể cô được phát hiện nằm úp mặt trong bồn tắm với nhiều máu ở mũi. Khám nghiệm tử thi cho thấy nữ danh ca nổi tiếng bị thủng vách ngăn mũi, một dấu hiệu của việc lạm dụng ma túy. Nước trong bồn tắm "rất nóng" và Whitney Houston có một vết bỏng ở trên lưng. Khi các nhà chức trách giám định tử thi Whitney, cô đội một bộ tóc giả màu vàng gắn chặt vào tóc thật.

Một phần trong báo cáo đầy đủ về nguyên nhân cái chết của Whitney Houston. Ảnh: Splash.

Báo cáo cuối cùng của Cơ quan cảnh sát điều tra hạt Los Angeles một lần nữa khẳng định không có dấu hiệu phạm tội trong trường hợp cái chết của Whitney. Trước đó, trong một báo cáo chưa đầy đủ hôm 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra hạt Los Angeles đã công bố nguyên nhân chính trong cái chết của nữ danh ca nổi tiếng, là một "tai nạn đuối nước", trong đó bệnh tim và việc sử dụng cocaine lâu ngay là những nhân tố góp phần dẫn đến kết cục này. Việc có cocaine trong cơ thể Whitney khi cô qua đời cũng đã được xác định từ trước. Đó là kết quả điều tra mà người nhà nữ danh ca quá cố không hề mong muốn.

Nữ ca sĩ của "I Will Always Love You" đột ngột qua đời hôm 11/2 ở tuổi 48. Cô yên nghỉ cạnh bố mình - ông John Russell Houston - tại nghĩa trang Fairview, ở Westfield, Mỹ, ngay gần nơi cô đã sinh ra và lớn lên.

