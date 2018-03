Tiết lộ về nữ ca sĩ bí mật tại đám tang Michael

Ca sĩ Judith Hill. Ảnh: Getty.

Đám tang ông vua nhạc pop hôm 7/7 tại sân vận động Staples Centre có sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao ca nhạc và những nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, giọng ca nữ lạ mặt lĩnh xướng gia đình nam ca sĩ quá cố và nhiều người khác cùng hát bài Heal the World đã gây được sự chú ý của khán giả và các fan. Suốt mấy ngày qua, mọi người đều bàn tán về danh tính của nữ ca sĩ này.

Người đẹp da màu hơi có nét châu Á là Judith Hill. Cô sinh tại Los Angeles trong gia đình có mẹ là người Nhật nhập cư và cha là thành viên của nhóm nhạc rock Hill thập niên 1970. Theo trang web riêng của Hill, mái tóc xoăn của cô là kết quả của sự kết hợp giữa dòng máu Nhật và người da đen. Cô thổ lộ: “Tôi là một cô bé lai mảnh khảnh với mái tóc bù xù và tôi không biết phải làm gì (cho đến tận bây giờ). Mẹ cũng chẳng thể giúp gì tôi”.

Hill đứng giữa rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi, người thân của Michael Jackson cùng nhiều em nhỏ và lĩnh xướng "Heal the world". Ảnh: AP.

Sinh trưởng trong môi trường âm nhạc từ nhỏ, Hill bắt đầu hát từ năm lên bốn tuổi. Tuy nhiên, sự nghiệp mở ra trước mắt cô không phải là con đường trải đầy hoa hồng. “Rất đớn đau. Tự bản thân tôi còn không công nhận khả năng của mình. Mọi người tung hô tôi như một thiên tài nhưng tôi chưa sẵn sàng”, Hill viết.

Ban đầu, cô không định đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp, dù mọi người đều ca ngợi tài năng của cô. Tuy nhiên, mọi việc thay đổi khi cô được các ca sĩ Vanessa Bell Armstrong, Aretha Franklin và Ella Fitzgerald phát hiện. Cô cho biết: “Tôi hát cùng với với họ trong băng cassette. Việc hòa giọng với họ đã cho tôi niềm hy vọng. Điều này đã đưa tôi thoát ra khỏi hiện trạng đáng buồn và khiến tôi hiểu rằng mình cần phải bước vào con đường âm nhạc”.

Theo kế hoạch, Judith Hill sẽ hát bè cho Michael Jackson trong tour diễn This Is It! tại London tháng này. Dự định này không thành hiện thực nhưng cô đã được trao một cơ hội tỏa sáng trong đám tang của huyền thoại âm nhạc.

Thanh Hương (theo People, Holly)