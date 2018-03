Thu Minh sở hữu nhiều giọng ca chất lượng

Với ca khúc nổi tiếng I will always love you (xem clip) của diva quá cố Whitney Houston, Hương Tràm khiến tất cả khán giả có mặt trong trường quay phải bất ngờ vì giọng hát lên cao chót vót. Hồ Ngọc Hà thốt lên rằng: "Mọi người đang bấn loạn vì em. Từ 'xuất sắc' không đủ để nói về tài năng của em". Chất giọng bẩm sinh khiến nữ thí sinh thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ câu hát đầu tiên.

Thí sinh Phạm Thị Hương Tràm. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Tuy nhiên, ấn tượng về Hương Tràm nhanh chóng qua đi vì em còn quá nhỏ (17 tuổi). Mọi người tỏ ra lo ngại cho cô bé chưa có đủ kinh nghiệm trong khi một cuộc thi cần có nhiều yếu tố khác quyết định. Vì thế, sự hướng dẫn của Thu Minh dành cho Hương Trà là một ẩn số đáng chờ đợi cho vòng tiếp theo.

Một giọng ca "khủng" khác được xem là đối thủ của Hương Tràm chính là Thu Thủy. Cô sở hữu giọng hát khàn, khỏe khoắn. Chọn ca khúc If I ain’t got you (xem clip) để dự thi vòng Giấu mặt, cô khiến cả bốn giám khảo đồng loạt bấm nút và rồi tìm đủ mọi cách để thuyết phục cô về với đội của mình. Thu Thủy không chỉ mạnh về giọng ca mà còn có lợi thế ở ngoại hình bắt mắt. Điều này giúp cô có thể tranh thủ phiếu bình chọn từ khán giả. Tuy nhiên, dòng nhạc của cô khá kén người nghe. Để tồn tại lâu với chương trình Giọng hát Việt, Thu Thủy cần có định hướng đúng đắn.

Cùng phong cách âm nhạc với Thu Thủy là cô gái cá tính Phương Linh. Là bạn của quán quân Vietnam Idol 2010 - Uyên Linh, Phương Linh cũng sở hữu một giọng ca đầy nội lực. Cô mạnh dạn chọn bài hát Valerie (xem clip) được cho là khó với những người bán chuyên. Giai điệu của ca khúc không ổn định và dễ làm người nghe loạng choạng theo. Thậm chí, một ca sĩ với kinh nghiệm mười mấy năm ca hát như Đàm Vĩnh Hưng vẫn cảm thấy khó. Nhưng cách xử lý bài hát thông minh của Phương Linh đã khiến giám khảo “phải lòng”.

Thí sinh Mai Khánh Linh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

So với 3 nữ thí sinh trên, các cô gái còn lại là Mai Khánh Linh, Phạm Ngân Bình, Hoàng Thị Uyên (xem clip) đòi hỏi phải nỗ lực vượt bậc. Phạm Ngân Bình (xem clip) có chất giọng mộc mạc cùng cách trình diễn hết sức tự nhiên. Còn Mai Khánh Linh, thí sinh vi phạm quy chế cuộc thi nhưng được giữ lại, là thí sinh quen thuộc của truyền hình. Cô từng tham gia rất nhiều cuộc thi về âm nhạc. Năm 2010, cô lọt vào top 16 Sao Mai điểm hẹn. Nữ thí sinh sở hữu chất giọng khỏe nhưng không đặc biệt. Ngoại hình không bắt mắt cũng là một điểm yếu khi cô đứng chung với các thí sinh nữ khác có ngoại hình sáng.

Các chàng trai của đội Thu Minh sẽ khiến các hot boy của Hà Hồ phải dè chừng.

Từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Sao Mai điểm hẹn, Vietnam Idol, Đỗ Xuân Sơn dường như lột xác tại The Voice. Với ca khúc Đường về xa xôi (xem clip), anh chàng đến từ TP HCM khiến các huấn luyện viên cũng như khán giả "choáng" với khả năng chuyển giọng từ thật sang giả thanh rất điệu nghệ. Cách hát nhẹ nhàng, bay bổng của anh khiến khán giả có mặt tại trường quay xem trực tiếp phát cuồng và Hà Hồ mê mệt. Với bàn tay nhào nặn của nữ hoàng nhạc dance cùng Hồng Nhung và Nguyễn Hải Phong, Đỗ Xuân Sơn chắc chắn sẽ có những bước tiến dài trong thời gian tới.

Dương Quốc Huy là chàng trai có bề ngoài khá "ngố" nhưng giọng hát thì hoàn toàn ngược lại. Trong ca khúc I don't want to miss a thing (xem clip), anh khẳng định được chất giọng đầy tiềm năng. Thu Minh và Trần Lập tranh giành quyết liệt để có được anh. Tuy nhiên, nam thí sinh vẫn chọn đi theo nữ ca sĩ mà anh thần tượng từ lâu là Thu Minh.

Nguyễn Ngọc Gia Bảo từng gây chú ý ở Vietnam's Got Talent 2011. Chàng béo này có chất giọng rất khỏe và cao vút như một diva. Thu Minh không ngần ngại bấm chọn anh khi nghe anh hát những nốt đầu tiên của bài I love rock & roll (xem clip).

Thí sinh Đỗ Xuân Sơn. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Trong số các thí sinh nam còn lại, "ông bố một con" Dương Trần Nghĩa khá đặc biệt. Anh sở hữu giọng ca mộc mạc như Phil Collins. Vỉ thế, anh không cần khoác lên mình những kỹ thuật thanh nhạc cao siêu, không cần trang phục hào nhoáng khi trình diễn. Khi hát, anh ghi dấu ở sự ấm áp trong giọng hát, thể hiện qua ca khúc Angel (xem clip). Chất giọng ngọt ngào ấy đã chinh phục Thu Minh.

Những chất giọng còn lại Nguyễn Phú Luân (xem clip), Nguyễn Đức Quang (xem clip), Trần Nguyên Long, Nguyễn Trúc Nhân dù chưa nổi bật nhưng có thể xem là ẩn số trong đội của nữ hoàng nhạc dance.

Các tập của vòng Đối đầu sẽ phát sóng trên VTV3 vào các ngày 19/8, 26/8, 9/9 và 16/9.

Hoàng Dung