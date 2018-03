Thư Kỳ tận dụng cơ hội hôn Lưu Đức Hoa

Diễn viên Thư Kỳ. Ảnh: Time.

Bộ phim chiếu Tết của Trung Quốc Looking For A Star thực hiện các hoạt động quảng bá tại Bắc Kinh hôm 13/1. Đây một phim hài tình cảm kể về những lời cầu hôn lãng mạn. Nam diễn viên chính Lưu Đức Hoa (Andy Lau) vui vẻ tiết lộ quan điểm của anh: “Nếu bạn thực sự yêu một ai đó, bạn chỉ cần nói với người mình yêu: 'Lấy anh nhé!' đã là đủ lãng mạn rồi. Tôi phản đối những người đăng tải lời cầu hôn trên báo chí vì tình yêu là chuyện của riêng hai người”.

Bạn diễn Thư Kỳ (Shu Qi) nói: “Tôi đồng ý với những gì anh Đức Hoa nói, phụ nữ thích sự rung động từ tận đáy lòng, không cần quá khoa trương, đơn giản đã đủ lãng mạn lắm rồi”.

Một cảnh hôn giữa Lưu Đức Hoa và Thư Kỳ. Ảnh: China.com.

Trong Looking For A Star có một vài cảnh hôn giữa Thư Kỳ và Lưu Đức Hoa. Ngôi sao trong Những cô gái hành động thừa nhận, cô đã đợi Lưu Đức Hoa trao nụ hôn cho mình suốt 7-8 năm qua. Thư Kỳ nói: “Khi đóng cảnh khóa môi với Lưu Đức Hoa, tôi cảm thấy thật may mắn và lãng mạn. Do đó tôi phải tận dụng cơ hội này tối đa”.

Đặc biệt, phim có một cảnh môi chạm môi đầy rung động khi Thư Kỳ ngồi dưới thấp và Đức Hoa cúi người xuống. Nữ diễn viên xứ Đài phải ngẩng đầu để đón nhận nụ hôn đó khiến cổ bị mỏi. Khi biết điều này, Lưu Đức Hoa tỏ ra không hài lòng và đùa: “Tôi phải thực sự cảm ơn cô ấy vì đã đợi tôi 7-8 năm. Cô ấy nên nói với tôi sớm hơn, tôi luôn trong tư thế sẵn sàng”.

Thanh Hương (theo Andyblog)