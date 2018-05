Thí sinh Việt lúng túng giới thiệu bản thân ở Miss Eco International

Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam thi nhan sắc ở Ai Cập

Thí sinh Thư Dung cùng các người đẹp quốc tế đang có những hoạt động đầu tiên ở cuộc thi Miss Eco International 2018. Mới đây, 70 người đẹp có buổi gặp gỡ báo chí để giới thiệu ngắn về bản thân.

Ở phần giới thiệu của Thư Dung, cô nói tiếng Anh: "I am is Thư Dung. I from in Vietnam. I am professional model. I miss you...". Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng trước khả năng làm chủ ngoại ngữ của người đẹp. Khán giả Ngọc Hương (TP HCM) nhận xét: "Thư Dung muốn nói 'Nice to meet you' (Rất vui khi được gặp các bạn) nhưng có thể do hồi hộp quá nên nói nhầm thành 'I miss you' (Tôi nhớ bạn). Dù sao, một đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế cũng nên có vốn tiếng Anh giao tiếp tốt hơn".

* Thư Dung trong phần giới thiệu bản thân

Thư Dung nói tiếng Anh yếu kém tại cuộc thi hoa hậu

Đại diện truyền thông của Thư Dung thừa nhận khả năng ngoại ngữ của cô còn hạn chế. Người đẹp chỉ có 10 ngày để chuẩn bị cho cuộc thi sau khi xin được giấy phép của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Để khắc phục nhược điểm, Thư Dung có một người phiên dịch từ Việt Nam theo hỗ trợ cô suốt quá trình dự thi. "Tôi cần thêm thời gian để trau dồi tiếng Anh. Nhiều người đẹp khác nhanh chóng tiến bộ sau một vài năm. Tôi mong mình được vậy", cô nói. Trước đó, đơn vị cử Thư Dung đi thi cũng cho biết họ lo lắng về khả năng giao tiếp của Thư Dung.

Người đẹp Thư Dung sang Ai Cập dự thi từ ngày 11/4. Chung kết Miss Eco International 2018 sẽ diễn ra vào ngày 28/4.

Thư Dung sinh năm 1995 ở Hà Nội. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 90 - 60 - 94 cm. Người đẹp từng tham gia các cuộc thi như: The Look, The Face. Cô cũng đoạt giải Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Miss Eco International 2018 là cuộc thi nhỏ, tổ chức lần đầu vào năm 2015. Năm 2017, Nguyễn Thị Thành tham gia với tư cách thí sinh tự do và đoạt giải Á hậu 3.

Quỳnh Anh