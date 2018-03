Thanh Hằng từ chối làm giám khảo The Face dù cát-xê cao

Thanh Hằng: 'Đàn ông chân ngắn tôi cũng yêu miễn có cảm xúc' / Nhiều người đẹp thi sơ tuyển The Face

Chia sẻ với VnExpress, Thanh Hằng cho biết cô từ chối làm giám khảo The Face năm nay vì những nhãn hàng cô làm đại sứ có sự cạnh tranh với thương hiệu đang làm việc với chương trình này. Ban tổ chức The Face sẵn sàng giúp Thanh Hằng thương lượng với thương hiệu cô làm đại sứ để cô góp mặt ở chương trình này. Tuy nhiên, người đẹp từ chối vì muốn giữ uy tín và những mối quan hệ lâu năm.

Thanh Hằng làm giám khảo Vietnam 's Next Top Model qua ba mùa.

"Tôi nhận được lời mời từ năm ngoái với sự trân trọng của ban tổ chức cùng mức cát-xê hấp dẫn. Tôi cân nhắc về việc làm giám khảo và còn giới thiệu vài người sẽ ngồi ghế 'nóng' cùng với mình. Nhưng qua nhiều lần thương lượng, dù được ban tổ chức hỗ trợ hết mình, tôi thấy mình vẫn chưa có duyên với chương trình vào thời điểm này", cô nói.

Thanh Hằng không có ý kiến, cũng không phiền lòng nếu thông tin cô đang thương lượng để làm việc cùng The Face bị phát tán trên mạng. Về những hình ảnh ghép "giám khảo The Face giả định", theo cô là do xuất phát từ sự trông mong, yêu mến của ban tổ chức và khán giả dành cho mình.

So sánh chương trình The Face và Vietnam 's Next Top Model, Thanh Hằng chia sẻ: "The Face hướng đến hình ảnh gương mặt quảng cáo, Next Top hướng đến người mẫu dành cho sàn diễn catwalk. The Face như người đẹp, mới xuất hiện dễ thu hút hơn nhưng để giữ chân người khác cần nhiều cái sâu hơn. Next Top lại như cô gái đã đầy trải nghiệm, cần thay đổi để thu hút được khán giả".

Trước đó, Hà Anh cũng được cho là ứng viên sáng giá của vị trí huấn luyện viên The Face mùa thứ hai. Nhưng cô mau chóng lên trang cá nhân khẳng định sẽ không chấm thi chương trình như đồn đoán. Theo người mẫu, ban tổ chức định mời cô tham gia. Tuy nhiên, cô không tìm được tiếng nói chung với chương trình về cát-xê và tầm nhìn.

Ảnh ghép ba giám khảo The Face năm nay. Từ trái qua: Thanh Hằng, Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà.

Thời gian qua, thông tin về dàn huấn luyện viên The Face mùa thứ hai là đề tài gây tranh luận. Trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh ghép những người đẹp được cho là ngồi ghế giám khảo như Hà Anh, Thanh Hằng, Minh Hằng, Hoàng Yến... bên cạnh những tên tuổi cũ như Hà Hồ, Lan Khuê.

Đại diện nhà sản xuất cho biết họ chưa chốt danh sách huấn luyện viên cuộc thi năm nay và vẫn đang tìm những gương mặt thích hợp cho chương trình.

Vân An