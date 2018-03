Tân Hoa hậu Đại dương: 'Tôi tổn thương vì bị chê xấu'

Cục NTBD yêu cầu giải trình việc tân Hoa hậu Đại dương phẫu thuật thẩm mỹ / Tân Hoa hậu Đại dương: 'Tôi không mua giải'

- Chị phản ứng sao khi mới đây Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo tuyên bố từ bỏ danh hiệu vì nhận xét chị không xứng đáng nhận vương miện?

- Trong thời gian hoạt động cộng đồng ở Mũi Né, Thu Thảo là người đồng hành với các thí sinh. Tôi thấy Thu Thảo thân thiện. Cô ấy chia sẻ với chúng tôi về trải nghiệm tham gia Hoa hậu Đại dương 2014, những khó khăn trong cuộc thi và phải đối mặt với công chúng ra sao sau khi đăng quang. Tôi nghĩ hơn ai hết, Thảo là người đồng cảm với tôi. Nhưng có lẽ là do tôi và cô ấy chưa có dịp trò chuyện trực tiếp nên Thu Thảo bị cuốn theo dư luận và có cái nhìn chưa chính xác về tôi. Tôi mong cô ấy có thể nhìn nhận, đánh giá tôi một cách khách quan hơn. Dù sao đi nữa, tôi và Thảo cùng bước ra từ một cuộc thi, có chung nền tảng. Đương kim hoa hậu luôn muốn người tiền nhiệm truyền lại kinh nghiệm để mình tiến bộ và có thể hoàn thành tốt vai trò.

- Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, chị nhận nhiều lời chê bai về ngoại hình, chị cảm thấy thế nào?

- Quả thực khi nhìn lại hình ảnh của mình trong đêm chung kết, tôi khá thất vọng, tiếc nuối. Sau hôm thi trình diễn bikini ở Mũi Né, tôi bị dị ứng ở môi. Phần môi của tôi khá nhạy cảm, khi thay đổi môi trường dễ bị dị ứng. Trong đêm chung kết, kiểu trang điểm đậm khiến môi tôi càng dày hơn. Lúc đó, tôi không kiểm soát được tình hình vì thời gian quá gấp gáp. Giữa các phần trình diễn, tôi chỉ có sáu phút để thay đồ. Tôi thậm chí còn không nhìn vào gương để biết mình trông như thế nào.

* Khoảnh khắc đăng quang của Lê Âu Ngân Anh

Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017

Hai ngày qua, tôi chưa có nhiều thời gian lên mạng nhưng cũng biết dư luận nhận xét tiêu cực về nhan sắc của mình. Tôi là người sống tình cảm nên dễ buồn, tổn thương. Tôi phải đóng Facebook, chỉ để chế độ bạn bè vì bị chê xấu. Tôi nghĩ thời gian này, tôi chỉ cần ở bên những người yêu thương và hiểu mình. Ba mẹ luôn quan tâm, chăm sóc và khuyên tôi mạnh mẽ. Nhiều thầy cô cũ, bạn học phổ thông cũng động viên tôi sau thời gian dài không nói chuyện. Nhiều bạn từng đi chụp hình quảng cáo chung với tôi nhận xét tôi chỉ hợp để mặt mộc hoặc trang điểm nhẹ nhàng, không nên trang điểm đậm. Tôi thấy được an ủi và rất trân trọng những tình cảm ấy.

Hoa hậu Ngân Anh (giữa) khóc khi nhận danh hiệu.

- Chị còn bị nhận xét không phù hợp để đại diện nhan sắc trong nước dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational (quyền lợi của danh hiệu Hoa hậu Đại dương). Chị trả lời sao?

- Những người chỉ trích chỉ nhìn thấy tôi trong hai tiếng diễn ra đêm chung kết. Họ chưa có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với tôi ở ngoài và cũng không nhìn thấy quá trình tôi nỗ lực phấn đấu từ vòng sơ khảo, bán kết cho đến chung kết. Thật ra tôi cũng thông cảm cho khán giả bởi khi nhìn lại hình ảnh của mình, tôi cũng thấy không hài lòng. Sau này, tôi sẽ xuất hiện chỉn chu hơn để khán giả nhìn nhận đúng về mình.

Hơn nữa, tôi nghĩ khi tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, yếu tố quan trọng là ngoại ngữ. Tôi tự tin mình có vốn tiếng Anh tốt. Ngoài ra, cuộc thi Miss Supranational đề cao khả năng trình diễn, catwalk. Tôi sẽ chăm chỉ luyện tập để cải thiện. Tôi vẫn tin một số khán giả sẽ cho rằng mình làm nên chuyện.

* Phần thi ứng xử của Lê Âu Ngân Anh

Lê Âu Ngân Anh ứng xử

- Chị nói tự tin với khả năng ngoại ngữ. Tuy nhiên, trong đêm chung kết, chị lại ấp úng khi trả lời ứng xử bằng tiếng Anh. Tại sao vậy?

- Lúc đó, tôi xúc động khi được lọt vào top 5 nên rất hồi hộp. Giọng tôi run nên phát âm không hay như bình thường. Nếu có cơ hội, tôi mong có dịp nào thể hiện khả năng này nhiều hơn.

Thực ra từ vòng sơ khảo, ban giám khảo đã phỏng vấn tôi bằng tiếng Anh. Trong phần thi tài năng, tôi cũng giới thiệu phần trình diễn của mình bằng ngoại ngữ. Tôi nghĩ ban giám khảo sẽ không đánh giá tôi chỉ qua khoảnh khắc tôi hồi hộp, xúc động và mất bình tĩnh.

Hình ảnh Lê Âu Ngân Anh trong đêm bán kết cuộc thi, tối 28/9 tại TP HCM.

- Chị thừa nhận phẫu thuật mũi và đã rút sụn ra trước khi tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét chị còn cắt mí, bơm môi, dẫn đến hình ảnh trong đêm chung kết khác lạ so với trước. Chị nói sao?

- Hồi còn là sinh viên, tôi nâng mũi vì nhận làm người mẫu quảng cáo cho một thẩm mỹ viện. Lúc đó, tôi không có ý định đi thi sắc đẹp và chỉ nghĩ đơn giản rằng công việc này giúp mình có thêm thu nhập. Sau khi tôi tốt nghiệp hồi tháng 3, nhiều người gợi ý tôi nên thử sức một cuộc thi hoa hậu vì có sắc vóc tốt. Trước khi tham gia Hoa hậu Đại dương 2017, tôi ý thức được mình phải tháo sụn ra để có vẻ đẹp tự nhiên, như vậy mới công bằng với các bạn thí sinh khác.

Nhiều người ác ý bảo tôi bơm môi nhưng điều này không đúng. Từ vòng chung kết, chúng tôi sống trong nhà chung và tham gia lịch trình hoạt động dày đặc. Tôi không thể ra ngoài và bơm môi trong thời gian này. Trong các phần thi phụ diễn ra trước đó hoặc các hoạt động bên lề, môi tôi vẫn bình thường. Còn mắt tôi là mắt mí lót chứ không phải không có mí. Tôi đi spa, sử dụng phương pháp nhấn mí bằng laser chứ không hề can thiệp dao kéo. Hiện khi trang điểm, chuyên gia có thể dùng nhiều phương pháp để kích mí rõ hơn. Tuy nhiên, mắt tôi nhìn vẫn nhỏ chứ không quá to. Nói tôi cắt mí là hoàn toàn sai. Mọi người lấy nhiều hình ảnh từ hồi tôi 17-18 tuổi để mang ra so sánh. Lúc đó, tôi không có ý thức làm đẹp, không biết trang điểm nên trông khác là chuyện đương nhiên.

Hình ảnh đời thường của Hoa hậu Đại dương 2017.

- Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã yêu cầu Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương giải trình chuyện chị phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu trong trường hợp xấu nhất bị tước vương miện, chị sẽ ứng xử ra sao?

- Tôi không làm sai điều gì vì tôi có vẻ đẹp tự nhiên. Tuy nhiên, tôi có nghĩa vụ phải giải trình, chứng minh mình đúng. Tôi đã gửi phim chụp, hồ sơ nhân trắc học cho Cục. Tôi tham dự cuộc thi với tâm huyết, sự đầu tư kỹ lưỡng. Tôi bắt đầu học tập, rèn luyện từ hồi tháng 4 các kỹ năng như catwalk, giao tiếp, đồng thời luyện tập sắc vóc. Tôi rất tiếc nếu một quá trình nỗ lực của mình bị gạt bỏ. Tôi mong mọi người có cái nhìn khách quan, rộng lượng hơn với tôi thay vì chỉ chăm chăm muốn lấy lại vương miện của tôi.

Trong thông cáo báo chí sáng 31/10, ban tổ chức Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 khẳng định Lê Âu Ngân Anh không vi phạm quy chế về phẫu thuật thẩm mỹ. Theo ban tổ chức, ngay từ đầu thí sinh đã báo cáo về việc từng nâng mũi và rút đệm mũi trước khi tham gia cuộc thi. Trong quá trình kiểm tra nhân trắc học và chụp X-quang, ban tổ chức xác nhận hình ảnh mũi không có vật thể lạ. "Chiểu theo quy định hiện hành, thí sinh Lê Âu Ngân Anh vẫn đảm bảo tiêu chí 'có vẻ đẹp tự nhiên'", thông cáo viết. Về việc thông tin Top 3 xuất hiện trên mạng từ trước chung kết, ban tổ chức cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Hà Thu