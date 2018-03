Susan Boyle rơi lệ vì bị từ chối

Được mời biểu diễn tại đêm chung kết cuộc thi America's Got Talent 2010 với tư cách khách mời, Susan Boyle đã luyện tập và chuẩn bị kỹ càng để thể hiện ca khúc Perfect Day - vốn gắn với tên tuổi của danh ca người Mỹ Lou Reed - trên sân khấu. Tuy nhiên, tay rocker nổi tiếng là gàn dở này đã từ chối và yêu cầu giọng ca người Scotland không được phép trình diễn nhạc phẩm của mình.

Susan Boyle lỡ hẹn với "America's Got Talent" vì Lou Reed. Ảnh: WENN/ artsmeme.

Hôm 8/9, ngay khi vừa đặt chân tới Los Angeles và trên đường ra studio để ghi âm và tập luyện, Susan Boyle đã nhận được "tin dữ" từ phía đại diện của Lou Reed. Theo TMZ, á quân của cuộc thi Britain's Got Talent 2009 đã bật khóc ngay trong ôtô. Vì không thể chọn được ca khúc thay thế, Susan Boyle đành lỡ hẹn với America's Got Talent và đi ra sân bay trở về Anh.

Giải thích việc không đồng ý cho Susan Boyle thể hiện ca khúc của mình, Lou Reed nói rằng đơn giản ông không phải là fan của "giọng ca xấu xí". Một nguồn tin cho biết Susan đã rất thất vọng và cảm thấy bị sốc trước quyết định của Lou. Những lời nói của danh ca người Mỹ đã chạm vào lòng tự ái và khiến cô tổn thương.

Susan Boyle sắp phát hành album mới vào tháng 11. Ảnh: WENN.

America's Got Talent là phiên bản Mỹ của cuộc thi tìm kiếm tài năng Britain's Got Talent. Tại cuộc thi năm nay, cô bé lên 10 Jackie Evancho trở thành một hiện tượng lớn với chất giọng opera bẩm sinh. Báo chí ưu ái gọi cô bé là "Susan Boyle nước Mỹ" vì cũng có xuất phát điểm và tài năng như á quân của Britain's Got Talent 2009.

Năm ngoái, album đầu tay I Dreamed A Dream của Susan Boyle đã lập kỷ lục là album ca nhạc bán chạy nhất thế giới trong năm 2009 do Liên đoàn Quốc tế Công nghiệp Ghi âm (IFPI) công nhận. I Dreamed A Dream gây sốt trong suốt nhiều tháng liền tại khắp nơi trên thế giới. Trong album mới sắp phát hành, "giọng ca xấu xí" đã tổ chức một cuộc thi nhằm tìm ra người song ca với mình.

Sau gần hai tuần diễn ra cuộc thi, Amber Stassi - một bà mẹ ba con người Mỹ - đã vượt qua hàng nghìn thí sinh để giành chiến thắng và bay tới London thu âm với thần tượng mình. The Gift là album thứ hai của Susan Boyle và sẽ được phát hành vào tháng 11 năm nay.

N.M.