Suri Cruise theo học trường của đạo Thiên chúa

Suri học tại trường Convent of the Sacred Heart của đạo Catholic tại New York - nơi những ngôi sao nổi tiếng như Lady Gaga, Jordana Brewster, Nicky Hilton, Caroline Kennedy… từng theo học, với mức học phí 38.000 USD mỗi năm (gần 800 triệu đồng). Entertainment Today cho biết, Suri sẽ nhập học vào tháng 9 tới.

Katie Holmes và con gái Suri Cruise. Ảnh: Splash.

Ngoài việc tham gia các buổi học tại trường, Suri cũng cùng mẹ tới nhà thờ vào thứ năm hàng tuần. Ngay sau khi chấm dứt hôn nhân với Tom, Katie rời bỏ đạo Scientology và quay về đạo Thiên chúa. Cô được đón nhận lại như một con chiên tại nhà thờ St. Francis Xavier ở New York.

Suri khóc đòi mẹ mua chó. Ảnh: Splash.

Katie Holmes và con gái nhanh chóng quay trở lại cuộc sống bình thường sau ly hôn. Hôm 14/7, hai mẹ con rời một cửa hàng thức ăn dành cho thú nuôi ở New York. Suri phụng phịu ăn vạ sau khi đòi mẹ mua chú chó tại cửa hàng nhưng không được đồng ý. Cô con gái 6 tuổi còn khóc nhè cho tới khi lên ôtô.

Hoàng Anh