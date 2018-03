Song Hye Kyo sáng tạo son môi

Song Hye Kyo thực hiện bộ ảnh quảng cáo cho dòng son mới của hãng Laneige. Ảnh: Kpop.

Hãng mỹ phẩm Laneige cho ra mắt dòng son môi Snow Crystal mới gồm 10 màu khác nhau, trong đó có 2 màu son do Song Hye Kyo sáng tạo. Nữ diễn viên khả ái tự mình thực hiện bộ ảnh quảng cáo trong suốt 10 ngày. Loạt ảnh do nhiếp ảnh gia nổi tiếng xứ Hàn Nonhyun thực hiện, tập trung vào bốn chủ đề khác nhau gồm Matt Pink, Orange Bloom, Pink Fever và So Pink.

Song Kyo được trang điểm, làm tóc và thay đổi những trang phục phù hợp, khoe vẻ sexy, tinh tế, đồng thời làm nổi bật đôi môi trên khuôn mặt. Người đẹp Ngôi nhà hạnh phúc thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong quá trình làm việc. Chuyện tình yêu với chàng tài tử điển trai Hyun Bin dường như không làm Song Hye Kyo xao lãng trong công việc. Những tấm ảnh quảng cáo đẹp khiến êkíp thực hiện rất hài lòng.

Ngắm bộ ảnh quảng cáo son môi của Song Hye Kyo:

Thanh Hương (theo Kpop)