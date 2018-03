Song Hye Kyo đẹp từ thuở nhỏ

Trong bức ảnh thứ nhất, Song Hye Kyo mặc chiếc váy “công chúa” bồng bềnh và buộc tóc khá điệu. Còn bức ảnh thứ hai được chụp khi cô lớn hơn một chút và đang đứng trước biển. Cô bé Song Hye Kyo khoảng hơn 10 tuổi, bộc lộ vẻ đẹp thanh khiết.

Những bức ảnh thời thơ ấu của Song Hye Kyo. Ảnh: Chosun Ilbo.

Theo Chosun Ilbo, cư dân mạng xứ Hàn để lại những lời bình bày tỏ lòng tự hào và ngưỡng mộ. “Vẻ đẹp của Song Hye Kyo thật hoàn hảo. Ngay từ thời thơ ấu đã rất xinh xắn”.

Gần đây, Song Hye Kyo được trang web uy tín Independent Critic xếp thứ 18 trong số 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Cô cũng là diễn viên châu Á đạt thứ hạng cao nhất tại bảng xếp hạng này.

Tuy nhiên, những năm gần đây, hoạt động của Song Hye Kyo không mấy sôi nổi. Cô chưa đóng phim truyền hình nào kể từ sau “Thế giới nơi họ sống” (The World That They Live In) năm 2008.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo. Ảnh: beautiful-zone.

Cuối năm 2009, Song Hye Kyo tới Trung Quốc để chuẩn bị thực hiện dự án phim lớn “Grand Master” của đạo diễn Vương Gia Vệ, nhưng tiến trình quay đang bị ngừng trệ. Đoàn làm phim cũng hạn chế cung cấp thông tin về bộ phim. Cái tên Song Hye Kyo cũng vì thế vắng bóng trên mặt báo.

Chuyện tình của cô và tài tử Hyun Bin cũng khiến công chúng quan tâm, nhưng hai nhân vật chính lại quá kín tiếng. Họ hầu như không xuất hiện cùng nhau và nói về nhau trên mặt báo. Hồi tháng 11, khi họp báo ra mắt phim mới “Secret Garden”, Hyun Bin được hỏi về mối tình với Song Hye Kyo và anh chỉ nói: “Mọi chuyện vẫn như xưa”.

Hòa Ca