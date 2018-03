Siêu mẫu Hong Kong bị bắt hai lần liên tiếp ở Mỹ

Rosemary, 28 tuổi, bị cảnh sát hạt Pershing, Nevada (Mỹ) bắt lúc 9h30 sáng 5/9 với lượng nhỏ thuốc lắc trong người. Cô bị nghi ngờ khi có hành động trao đổi mờ ám với một người khác trong lễ hội cuối tuần nhân kỷ niệm Ngày Lao Động Mỹ ở sa mạc Black Rock. Thông tin do Cảnh sát trưởng Ron Skinner nói với AP.

Siêu mẫu Rosemary Vandenbroucke.

Rosemary bị buộc tội tàng trữ chất kích thích và được phóng thích sau khi nộp 15.000 USD tiền bảo lãnh. Cô sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 19/10. Theo luật pháp Mỹ, với tội danh trên, siêu mẫu có thể bị xử 3 năm tù treo.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Rosemary đã trình ra hộ chiếu Pháp nhưng địa chỉ lại ghi ở Hong Kong. Cơ quan điều tra cũng không nhắc đến việc Rosemary có luật sư đại diện trong vụ việc vừa rồi hay không. Hiện, không rõ siêu mẫu còn ở Mỹ hay đã trở về Hong Kong.

Cảnh sát trưởng Ron Skinner cho biết, đây chỉ là một trong khoảng 30 vụ bắt giữ của cảnh sát tại lễ hội hôm đó. Hơn 50.000 người đã tụ họp tại sa mạc Black Rock, cách thành phố Reno của bang Nevada khoảng 177 km. “30 người khác cũng bị bắt vì tội danh tương tự hoặc nhẹ hơn”, Skinner nói.

Siêu mẫu liên tiếp dính đến hai vụ bê bối ở nước ngoài.

Sau hôm bị bắt vì tội danh tàng trữ thuốc lắc, Rosemary còn gây ra một vụ đâm xe lớn vào lúc 3h chiều 6/9 gần ngôi nhà cô thuê ở Reno, thành phố được coi là bản sao thu nhỏ của Las Vegas, một nơi nghỉ dưỡng với nhiều sòng bạc lớn. Rosemary sở hữu một ngôi nhà di động dài hơn 12 m và đó là phương tiện cô lái khi gây tai nạn.

Viên cảnh sát giao thông Jim Stegmaier kể lại: “Đầu tiên, cô ta cán phải một vòi chữa cháy trên đường phố, làm nó gãy tan nát, sau đó đâm vào cổng vòm thành phố Reno ở gần đó”. Biệt danh của Reno là “Biggest Little City in the World” (Thành phố nhỏ lớn nhất thế giới), đó cũng là dòng chữ được ghi trên cổng vòm của thành phố mà chiếc xe Rosemary đã đâm phải.

“Ngôi nhà di động của cô ta bị hư hỏng khá nặng”, Stegmaier nói. Không ai bị thương, và chiếc vòi chữa cháy bị vỡ cũng không bắn nước tung tóe. Theo các nhân chứng của vụ tai nạn, một người qua đường đã tháo bộ phận bị vỡ của chiếc vòi và đặt nó xuống đường trong khi nữ tài xế của chiếc xe di động lái xe chạy mất. Vừa lái thêm được một đoạn thì chiếc xe bị cảnh sát giữ lại, Rosemary bị bắt và thẩm vấn.

Rosemary sẽ phải ra tòa hai lần trong tháng 9 và tháng 10 vì hai tội danh trên.

“Cô ta không chối việc đã gây tai nạn nhưng đề nghị ra được báo cáo sau vì lúc đó đang vội, cần phải lái ngôi nhà di động về gấp”, Stegmaier cho biết. Sau đó, siêu mẫu Hong Kong đã đến trình diện tại sở cảnh sát, bị buộc tội đâm xe rồi bỏ chạy. Cô bị chụp ảnh và lấy vân tay tại nhà tù hạt Washoe ở thành phố Reno, bang Nevada. Vì tội danh này, cô sẽ ra hầu tòa ngày 29/9.

Rosemary Vandenbroucke sinh năm 1982 ở miền Nam nước Pháp. Cô có bố là người lai Pháp - Nga còn mẹ là người Trung Quốc. Khi lớn lên, Rosemary trở về Hong Kong lập nghiệp và trở thành siêu mẫu tại đây.

Hòa Ca

Ảnh: Cri