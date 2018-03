Siêu mẫu Hải Anh: 'Hôn bạn diễn nữ, tôi sợ bị vợ ghen'

Lễ cưới siêu mẫu Hải Anh / Siêu mẫu Hải Anh khoe vợ xinh

Sáng 5/10, diễn viên Hải Anh cùng êkíp sản xuất ra mắt phim truyền hình Hoa cỏ may 3 ở Hà Nội. Anh cho biết phim này đánh dấu nụ hôn màn ảnh đầu tiên của anh trong hơn 16 năm qua. Trong đó, Hải Anh "khóa môi" ca sĩ Hạnh Sino (vai Đan).

* Trailer 'Hoa cỏ may 3'

Trailer 'Hoa cỏ may 3' Hải Anh chia sẻ: "Vợ tôi không thích nhìn chồng đóng cảnh tình cảm. Tôi tôn trọng điều đó. Hơn nữa, cũng có nhiều vai yêu cầu phải diễn cảnh hôn nhưng cảm xúc của tôi chưa tới nên không đồng ý. Tôi muốn đợi một cảnh thật sự đắt giá. Tôi nghĩ cảnh hôn Hạnh Sino trong phim sắp tới xứng đáng để thực hiện".

Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2004 cho biết anh chưa kể cho vợ về cảnh này. "Tôi không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào dù cảnh này cũng không có gì ghê gớm lắm. Nếu có lời mời tham gia một cảnh nóng trong tương lai, chắc tôi phải xem phản ứng của bà xã rồi mới tính tiếp được", anh nói.

Hồi mới quen nhau cho đến khi cưới, diễn viên và vợ nhiều lần sóng gió vì hờn ghen. Hải Anh thừa nhận anh không biết cách lấy lòng vợ bằng lời nói, chỉ cố gắng đặt ra giới hạn cho các mối quan hệ xung quanh cũng như làm mọi cách để vợ yên tâm mỗi khi anh ra phim trường. Khi gặp phải yêu cầu diễn cảnh nhạy cảm, anh sẽ bàn bạc lại với đạo diễn để tránh tình huống gây hiểu lầm. Theo thời gian, bà xã dần tin tưởng anh hơn.

Siêu mẫu Hải Anh và vợ trong một sự kiện.

Hải Anh hài lòng với cuộc sống hôn nhân đã kéo dài tám năm. Bà xã anh tên Hoài Thu, kém anh một tuổi. Hai người quen nhau từ hồi học cấp hai nhưng đến năm cấp ba mới nảy sinh tình cảm. Họ tìm hiểu nhau trong 12 năm, sau đó mới quyết định kết hôn.

Anh và vợ có phần trái ngược về tính cách. Song, nhờ hiểu rõ tính tình đối phương cũng như mong muốn giữ gìn sự êm ấm cho gia đình, anh luôn nhường nhịn mỗi khi xảy ra tranh cãi.

"Hai người cùng mạnh thì sẽ phải chiến đấu liên tục với nhau. Nhưng nếu có một người biết lắng nghe, làm lành trước, mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Tôi có khả năng lắng nghe, nhường nhịn hơn vợ nên phát huy. Đức tính đó vừa do trời phú vừa phải luyện tập nữa", anh cười.

Vợ chồng Hải Anh có một con gái, năm nay bảy tuổi. Có con khiến anh thấy trưởng thành và có trách nhiệm hơn với gia đình.

Hiện tại, ngoài diễn xuất, Hải Anh là giám đốc sáng tạo của một công ty thời trang.

Diễn viên Hải Anh và ca sĩ Hạnh Sino có cảnh "khóa môi" trong phim mới.

Ý tưởng về Hoa cỏ may 3 được nảy ra trong một lần Hải Anh và đạo diễn Lưu Trọng Ninh uống cà phê cùng nhau. Khi thấy Hải Anh trò chuyện với Hồ Ngọc Hà - người đóng vai Hương trong Hoa cỏ may - qua điện thoại, Lưu Trọng Ninh hỏi: "Không biết Hà dạo này thế nào nhỉ?". Câu chuyện sau đó được đưa đẩy, khiến hai người nung nấu ý định thực hiện phần tiếp theo của bộ phim truyền hình được yêu thích khi xưa.

Trước câu hỏi vì sao không mời Hồ Ngọc Hà tham gia phim mới, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho biết kinh phí cho phim truyền hình có hạn. Việc mời đoàn phim vào TP HCM để ghi hình hoặc mời Hồ Ngọc Hà ra Hà Nội để tham gia dự án là điều không thể.

"Tôi rất tiếc vì không thể mời Hà tham dự. Cô ấy giờ đã lớn hơn hồi đóng phần một, nếu tham gia được, nhân vật sẽ rất thú vị", Lưu Trọng Ninh nói. Tuy vậy, ông vẫn hài lòng với dàn diễn viên trong phần ba.

Hoa cỏ may 3 nói về chặng đường đời tiếp theo của những người bạn gồm Thái (Hải Anh), Tiến (Thiện Tùng), Na (Nguyễn Hà), Thủy (Vân Anh)... Ngoài gặt hái thành công trong cuộc sống, họ đối mặt những trắc trở, cam go trong sự nghiệp, tình yêu. Ở đó, có người luôn bị đứng bên lề của những cuộc tình, có người sẵn sàng giành giật, hạ thấp bản thân để được yêu, có cả những mối tình nảy sinh một cách trớ trêu sau hàng loạt lừa lọc, man trá. Một số nhân vật mới cũng xuất hiện trong phần ba như Đan (Hạnh Sino) hay Dũng (Cường Seven).

Bộ phim sẽ phát sóng từ tối 11/10.

Đức Trí