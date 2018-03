Sao Việt tận dụng facebook làm thiện

Trương Thị May tiếp tục đi cùng 'Hiểu về trái tim' / Hoa hậu Thu Thảo là đại sứ Hiểu về Trái tim

Từ sáng 14/4, facebook của nhiều nghệ sĩ đồng loạt thay đổi avatar có nội dung kêu gọi gây quỹ do chương trình Hiểu về Trái tim phát động.



Nghệ sĩ Kim Xuân, MC Thanh Bạch, giám khảo Vietnam Next Top Model Xuân Lan, diễn viên Nhan Phúc Vinh, Dương Cẩm Ly, Diễm My 9x, Tâm Tít, MC Tùng Leo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga… là những người tích cực tham gia hoạt động này.



Xuân Lan kêu gọi ủng hộ trẻ em nghèo qua facebook của mình.

Chiến dịch nhắn tin kéo dài đến hết ngày 20/4. Mỗi tin nhắn đóng góp cho Quỹ Hiểu về Trái tim 8.000 đồng. Ban tổ chức sử dụng toàn bộ tiền quyên góp để triển khai tài trợ kinh phí phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo tại tất cả các tỉnh, thành trên cả nước. Hoạt động này được một công ty kiểm toán giám sát chặt chẽ.



Trong 3 tháng đầu năm 2013, từ tổng đài 1404 và chương trình "Ngẫu hứng cùng sao" (phát sóng lúc 21h30 tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7), Quỹ Hiểu về Trái tim nhận được 83.230 tin nhắn của khán giả, thu về 665.840 triệu đồng. Với số tiền này, quỹ phẫu thuật thành công, mang lại nhịp tim mới cho 11 em nhỏ bị bệnh bẩm sinh.



Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có hơn 10.000 trẻ vừa sinh ra bị bệnh tim bẩm sinh nhưng số trẻ được phẫu thuật chỉ là 5.000. Chi phí cho phẫu thuật rất cao so với khả năng kinh tế của bệnh nhân (khoảng 30 - 130 triệu đồng mỗi ca). Chính vì vậy, các nghệ sĩ đồng lòng tham gia Chiến dịch 1404 trên trang cá nhân để giúp đỡ nhiều hơn các trẻ em cần phẫu thuật.

Bạch Tiên