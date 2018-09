Sao Việt kỳ vọng Olympic Việt Nam đánh bại Hàn Quốc

16h ngày 29/8 tại Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc trong trận bán kết giải bóng đá nam Asiad 2018. Khán giả chờ đón trận đấu bởi lần đầu đội tuyển nước nhà vào vòng này. Nhiều nghệ sĩ hy vọng kỳ tích được lặp lại như đội tuyển đã thực hiện ở giải vô địch U23 châu Á hồi tháng 1.

Tỷ số là 1-0 cho Việt Nam Bàn thắng lịch sử của Văn Toàn ở Asiad.

Hòa vào không khí chung, nhóm nghệ sĩ yêu bóng đá gồm Bình Minh, Hoàng Bách, nhạc sĩ Only C... sang Indonesia sáng nay. Họ mặc áo thun đỏ sao vàng, hào hứng reo hò cùng những khán giả cùng chuyến bay: "Việt Nam vô địch". Hoàng Bách quay lại các video mô tả không khí "sôi sục" trên chuyến bay khi hành khách lẫn tiếp viên mặc áo đỏ, cầm cờ Tổ quốc hoặc banner in tên các cầu thủ. Ca sĩ kỳ vọng đội nhà không chỉ thắng trận bán kết mà còn đem về tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử.

Bình Minh bên các cổ động viên chung chuyến bay.

Dù không sang Indonesia để xem trực tiếp, diễn viên Hứa Vĩ Văn cho biết sẽ theo dõi trận bán kết cùng những người bạn Hàn Quốc. "Chúng tôi hứa sẽ cổ vũ cho đội nhà trên tinh thần văn minh, tôn trọng thể thao", Hứa Vĩ Văn kể vui. Còn Trường Giang, nghệ sĩ Hoài Linh, Trấn Thành xem trận bán kết với khán giả tại trường quay chương trình Ơn giời cậu đây rồi. Nhà sản xuất sẽ dừng phần ghi hình cho đến hết trận đấu để các nghệ sĩ yên tâm cổ vũ. Hương Tràm tiếc nuối vì cô phải bay sang Canada diễn, không thể nhìn thấy không khí hào hứng ở đất nước. "Nhưng dù có đi đâu, trái tim tôi vẫn luôn hướng về các cầu thủ. Các em cố lên nhé, nhất định sẽ vào chung kết", ca sĩ chia sẻ.

Hoàng Bách từng có mặt tại sân Thường Châu để ủng hộ đội nhà tại chung kết U23 châu Á.

Hoa hậu Mỹ Linh có lịch chấm thi Hoa hậu Việt Nam 2018 ở Đà Nẵng. Đang ở một resort cách xa trung tâm thành phố, cô và á hậu Thanh Tú tìm một quán cà phê để xem trận đấu. Mỹ Linh cho biết cô lo lắng vì Hàn Quốc là đội rất mạnh, trong khi nhiều cầu thủ trụ cột của tuyển Việt Nam đã bị thương hoặc không kịp hồi phục thể lực sau một ngày nghỉ. "Mỗi đội đều có lý do để khát khao chiến thắng. Vì vậy, tôi tin đây là một trận đấu rất nhiều cảm xúc", hoa hậu nhận định.

Mỹ Linh đánh giá cao các cầu thủ Anh Đức, Quang Hải và hàng thủ được mệnh danh "lá chắn thép" của U23 Việt Nam: Duy Mạnh - Đình Trọng - Bùi Tiến Dũng (04) - Bùi Tiến Dũng (50). Hoa hậu không dự đoán tỷ số vì không muốn tạo áp lực cho các cầu thủ. "Chỉ cần họ thi đấu hết mình, người hâm mộ sẽ không bao giờ quay lưng", cô nói.

Trước đó, trong đêm nhạc tối 28/8 diễn ra ở Vinh (Nghệ An), các nghệ sĩ cũng gửi gắm tình cảm đến những chàng trai trẻ. Lam Trường chúc các cầu thủ sức khỏe, tinh thần ổn định và phong độ vững vàng để mang vinh quang về cho đất nước. Ca sĩ nói vui sẽ bơi 30 vòng nếu đội nhà vào chung kết. Nguyên Khang hứa sẽ làm MC cho bất cứ sự kiện nào có sự xuất hiện của đội tuyển nếu ban tổ chức cần. Còn ca sĩ Thu Phương cho biết cô tình nguyện hát không cát-xê, thậm chí tự lo vé máy bay để đồng hành cùng bất cứ sự kiện nào chào đón đội nhà về nước.

* MC Nguyên Khang "đi bão" ở trung tâm TP HCM tối 27/8

Nguyên Khang đi bão

Riêng Đàm Vĩnh Hưng còn làm bài thơ tặng đội tuyển trước giờ bóng lăn: "Kỹ thuật như xiếc/Kết hợp nhuần nhuyễn/Đón banh xuất sắc/Chụp dính như keo/Tấn công áp đảo/Không bị chơi xấu/Ghi bàn như chớp/Sút thẳng khung thành/Vỡ tung cầu trận/Tất cả an toàn/Vào luôn chung kết/Việt Nam trao hết/Thương mến tin yêu"...