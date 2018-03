Sao Việt bàng hoàng khi sân khấu ra mắt bom tấn Kong ở Sài Gòn cháy lớn

Sân khấu ra mắt 'Kong: Skull Island' ở TP HCM cháy rụi / Hồ Ngọc Hà tạo dáng ở sân khấu ra mắt bom tấn Kong trước vụ cháy

Sự kiện ra mắt bộ phim Kong: Skull Island (Kong: Đảo Đầu Lâu) của Hollywood diễn ra tại khu vực bãi cỏ ngoài trời ở một trung tâm thương mại (quận 7, TP HCM) từ 18h. Sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, diễn viên Trương Ngọc Ánh, người mẫu Hà Anh... Sau màn trình diễn của nhóm vũ công hóa thân thành thổ dân cầm đuốc múa đầu chương trình, lửa bất ngờ bén lên các vật liệu dễ cháy, thiêu rụi sân khấu. Trước sự cố bất ngờ, nhiều nghệ sĩ hốt hoảng rời sân khấu ngoài trời chạy vào bên trong tòa nhà - nơi có rạp chiếu phim.

* Video: Sao bỏ chạy khi sân khấu "Kong: Skull Island" cháy lớn

Đứng dựa tường, khuôn mặt diễn viên Hứa Vĩ Văn thất thần vì chưa hoàn hồn. Trước đó, anh ngồi hàng đầu, ngay sát sân khấu, kế bên ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Sau màn múa lửa của các vũ công, MC Hà Anh bước ra và bắt đầu dẫn chương trình bằng song ngữ Anh - Việt. Đột nhiên, lửa từ mô hình King Kong dựng giữa sân khấu bùng lên. Hứa Vĩ Văn kể, lúc này, Hồ Ngọc Hà khẽ nhăn mặt, quay sang nói với anh: "Ôi trời, có biểu diễn cháy nổ nữa hả?". Nhìn một lúc, nam diễn viên quay sang đáp đồng nghiệp: "Hình như cháy thật đó".

Lúc này, Hứa Vĩ Văn và nữ ca sĩ lập tức chạy khỏi khu vực. Khi họ ngoái lại, đám cháy bắt đầu bùng lên và có các tiếng nổ to. Định thần, anh nhìn xung quanh xem có ai bị thương không. "Trong đời đi diễn, tôi chưa bao giờ gặp sự cố tương tự ở các buổi công chiếu phim", anh nói.

* Video: Màn múa lửa khiến đám cháy bùng lên

Trương Ngọc Ánh cũng là một trong những nghệ sĩ ngồi sát sân khấu khi sự cố diễn ra. Kể lại sự việc qua điện thoại, nữ diễn viên hốt hoảng cho biết khi xem màn múa lửa, chị đã thấy hồi hộp vì sân khấu làm bằng vật liệu dễ cháy. Khi lửa bén lên và lan rộng, nữ diễn viên lập tức được trợ lý dẫn ra khỏi khu vực, lên xe và về nhà. "Lúc đó, tôi chạy bán sống bán chết, không kịp nghĩ đến chuyện gì đang diễn ra. Lên xe ngồi, trống ngực vẫn đánh liên hồi", người đẹp kể.

Jolie Nguyễn - Hoa hậu thế giới người Việt tại Australia - được trợ lý của Trương Ngọc Ánh dẫn ra khi đám cháy bùng lên. Ban đầu, cô tưởng đấy là một phần của chương trình, thậm chí còn ngạc nhiên vì phần dàn dựng thật quá. Người đẹp nhớ lại khi lửa bén, cô chỉ kịp lấy túi đồ và cùng mọi người chạy tán loạn. Khói bắt đầu lan rộng khiến cô khó thở vì vốn bị hen suyễn. Vào bên trong tòa nhà, tim cô vẫn còn đập thình thịch vì "sự cố chưa từng gặp trong đời". "Đây chắc chắn là lần dự ra mắt phim đáng nhớ nhất của tôi", cô nói.

Trương Ngọc Ánh đến dự chương trình vài phút trước khi sự cố diễn ra.

Người mẫu Bebe Phạm ngồi ở góc khuất của sân khấu nên khi sự cố diễn ra, chị chưa kịp hiểu chuyện gì đã được ông xã - đạo diễn Dustin Nguyễn - kéo tay chạy khỏi khu vực hỏa hoạn. Người đẹp nhận định đám cháy bùng lên nhanh vì gió to, vật liệu trên sân khấu dễ bắt lửa. "Chỉ khoảng năm phút, cả sân khấu bị thiêu rụi", người mẫu kể lại. Chị thấy nhẹ lòng phần nào khi biết không có ai thương vong.

Ca sĩ Gil Lê chia sẻ: "Ban đầu, tôi còn nghĩ đó là hiệu ứng khói lửa của chương trình vì trước đó cũng có một số vũ công múa lửa. Khi đám cháy bùng lên, điện cúp, chúng tôi mới bắt đầu hoảng loạn, tìm chỗ sơ tán. Cảm xúc của tôi là lo sợ cho các vũ công và tiếc cho một sự kiện rất lớn nhưng lại gặp sự cố này".

Lan Khuê cho biết vì sự việc xảy ra khá nhanh, chị không kịp phản ứng gì mà đứng nguyên tại chỗ. "May có quản lý lao qua lôi tôi chạy, vừa chạy được hai bước quay lại thấy lửa đã táp vào chỗ mình vừa đứng. Trong lúc hoảng loạn, tôi ngoái lại tìm Hồ Ngọc Hà và Hà Anh. Khi không thấy hai chị, tôi đã rất lo lắng. May mắn là cả hai đã an toàn”, Lan Khuê nói.

* Video: Khoảnh khắc cháy ở sân khấu "Kong: Skull Island"

Người mẫu Hà Anh - MC chương trình, người đứng trên sân khấu khi vụ cháy diễn ra - cho biết chị không bị thương. Hà Anh chia sẻ: "Kết thúc phần nhảy múa mở màn, tôi bước ra chào đón toàn thể quan khách. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng tổ kỹ thuật đằng sau báo 'Cháy rồi'. Tôi nhìn sang phía bên trái thấy sân khấu bị bắt lửa. Trong tích tắc tôi nhìn xuống khán giả, rồi nhìn lại đám cháy đang lan ra để xem liệu ban tổ chức có kịp dập lửa không và mình nên làm gì".

Sau đó, chị bắt đầu thấy khách mời vội vàng di chuyển nên cũng bước xuống và được chồng dìu khỏi sân khấu. Khi đã an toàn, chị mới thực sự hiểu điều gì đang xảy ra. Chồng muốn đưa Hà Anh về ngay nhưng chị quyết định ở lại để thể hiện sự ủng hộ với đối tác và bộ phim. Cả hai ngồi ở một nhà hàng gần đó để chờ ban tổ chức liên lạc, trong trường hợp họ vẫn có phương án dự phòng là tiếp tục chương trình MC tại rạp. Khoảng 10 - 15 phút sau, ban tổ chức mời họ lên xem phim.

Nữ người mẫu đánh giá cao sự chuyên nghiệp của ban tổ chức khi toàn thể nhân viên đều tươi tắn, bình tĩnh hướng dẫn khách mời vào chỗ và luôn miệng xin lỗi về sự cố.

Theo thông cáo báo chí của ban lãnh đạo trung tâm thương mại, ban tổ chức và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 7 đã nhanh chóng phối hợp sơ tán toàn bộ người tham dự ra khỏi khu vực nguy hiểm. Vài phút sau, ngọn lửa được dập tắt và bảo đảm an toàn an ninh trật tự tại khu vực, không có thương vong nào xảy ra. Khách mời được ổn định tâm lý và hướng dẫn vào rạp theo dõi bộ phim theo kế hoạch ban đầu.

Sân khấu ra mắt bom tấn Hollywood được đầu tư khoảng một tỷ đồng, gồm nhiều tạo cảnh ngà voi lớn bằng xi măng cùng một mô hình khỉ Kong cao chừng 5 m được làm bằng xốp phủ khung kim loại.

Phim King Kong phiên bản mới có bối cảnh quay tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đón một đoàn phim có tầm cỡ như Kong: Skull Island. Toàn bộ dàn diễn viên cùng 225 nhân viên của êkíp đã làm việc khoảng một tháng tại Việt Nam hồi năm ngoái. Họ rong ruổi ghi hình từ những hang động hoang sơ to lớn ở Quảng Bình đến thị trấn yên bình của Phong Nha, từ tỉnh Ninh Bình đến Vịnh Hạ Long nổi tiếng. Nhiều diễn viên quần chúng trong phim là người Việt.

Mai Nhật - Vân An