Sao 'tắm chung' với Trác Hy bị bố chồng răn đe

Ngô Trác Hy lộ ảnh tắm chung với vợ người

Next Magazine Hong Kong ngày 20/9 cho đăng những bức ảnh Ngô Trác Hy và nữ đồng nghiệp đã có chồng Lương Tĩnh Kỳ tắm chung trong bể bơi. Ảnh được chụp ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc khi Trác Hy, Tĩnh Kỳ và một số diễn viên của Bao la vùng trời 2 (Triumph In The Skies 2) tới đây quay ngoại cảnh.

Ảnh "tắm chung" của Tĩnh Kỳ - Trác Hy. Ảnh: Next Magazine.

Lương Tĩnh Kỳ bị dư luận chê cười sau khi các bức ảnh bị lộ. Tuy nhiên, diễn viên cho biết chồng cô không ghen tuông vì “anh ấy luôn hiểu và ủng hộ tôi".

Sự việc vẫn chưa lắng xuống. Ifeng mới đây dẫn lời hàng xóm của vợ chồng Lương Tĩnh Kỳ cho biết bố chồng người đẹp đã đến tận nhà để dạy dỗ con dâu. Người hàng xóm kể rằng, ngay tối hôm các bức ảnh bị đăng tràn lan trên báo, bố chồng diễn viên tới nhà con trai với một tờ tạp chí trên tay. Ông vào đến cửa, hàng xóm bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào. Giọng bố chồng Tĩnh Kỳ cất lên: “Sao lại có những bức ảnh thế này, cô có biết là cô đã có chồng không hả?”.

Lương Tĩnh Kỳ và chồng trong ngày cưới. Ảnh: Baidu.

Mới đây, Tĩnh Kỳ xuất hiện trong một chương trình truyền hình của TVB. Khác với phong cách gợi cảm thường thấy, lần này, cô ăn mặc kín đáo. Khi bị hỏi về việc bố chồng đến răn dạy, người đẹp chỉ ngập ngừng nói: “Tôi rất ân hận vì đã chơi quá rồ dại. Sau này tôi sẽ cố gắng giữ gìn, hạn chế tiếp xúc với bạn khác giới”.

Lương Tĩnh Kỳ (Toby Leung) là ca sĩ, diễn viên, người mẫu Hong Kong. Cô từng tham gia đóng một số phim như Marriage of Inconvenience (2007), The Threshold Of A Persona (2009), Mỳ gia đại chiến (2010)... Theo lời Ngô Trác Hy, anh và Tĩnh Kỳ quen biết nhau hơn 10 năm, quan hệ của họ khá thân thiết.

