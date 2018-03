Sao nữ 'Chạng vạng' mê mẩn hình thể bạn diễn

Taylor Lautner trong phim "Trăng non". Ảnh: LA Times.

Taylor đã lột xác từ cậu thiếu niên trở thành một người đàn ông cường tráng trong New Moon (Trăng non), phần phim mà Jacob của anh là nhân vật nam chính, còn ma cà rồng Edward vắng mặt nhiều. Kristen Stewart phát biểu trên tạp chí Total Film: “Tôi rất ấn tượng với sự thay đổi về hình thể của Taylor. Nhưng tất nhiên đó không phải điểm chính. Có sự khác nhau rõ rệt giữa đứa trẻ trong Chạng vạng và anh chàng trong Trăng non. Taylor thay đổi rất nhiều, kể cả về diễn xuất cũng như cách cư xử”.

Kristen Stewart đóng vai nữ chính trong series phim "Chạng vạng". Ảnh: VF.

Còn Taylor Lautner (17 tuổi) cho biết, anh đã phải ép mình luyện tập rất nnhiều. Anh nói: “Ngay khi quay phim Chạng vạng, tôi đã biết Jacob sẽ khác hẳn trong các tập sau. Nếu tôi muốn thể hiện đúng hình ảnh anh ấy, tôi phải thay đổi. Vì vậy tôi bắt đầu tập thể hình, thuê hướng dẫn riêng, tăng cường dinh dưỡng và không ăn đồ ngọt. Khổ lắm, nhưng tôi thấy hy sinh cũng xứng đáng”.

Mai Trần