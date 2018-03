Sao Hollywood hóa thân thành biểu tượng huyền thoại

Nữ diễn viên "Doctor Who" Karen Gillan (trái) hóa thân thành siêu mẫu nước Anh Jean Shrimpton trong bộ phim "We'll Take Manhattan" chiếu trên kênh BBC đầu năm 2012. Bộ phim nói về mối quan hệ giữa Jean Shrimpton và nhiếp ảnh gia David Bailey trong hành trình tới New York để chụp ảnh cho tạp chí Vogue.