'Sao' bị ám ảnh bởi vai diễn ma quái

Nhân dịp Halloween, các diễn viên từng thủ vai trong những bộ phim kinh dị - thể loại còn khá mới mẻ ở Việt Nam - chia sẻ cùng VnExpress.net ấn tượng về vai diễn của mình.

Anh Thư phải cắt tóc vì sợ

Tôi từng đóng phim thể nghiệm Những con ma nhà họ Hứa của đạo diễn Hoàng Hoa, nhưng bộ phim này ít được mọi người biết đến. Khi nhận vai chính trong bộ phim Mười - linh hồn truyền kiếp tồn tại hơn 100 năm, tôi phải sang Hàn Quốc nửa tháng để hoá trang. Chuyên gia đắp silicon lên mặt tôi làm thành những mảng thịt rủ xuống và những cái răng biến mất vì Mười lúc còn sống bị hắt axit lên mặt. Phim trường ở trong hầm tối và ánh sáng mờ ảo, bản thân tôi biết mình đang được hoá trang lại không có gương để soi nên cũng không sợ lắm. Sau bốn tiếng cho chuyên gia “làm ảo thuật” tôi đi vào nhà vệ sinh, bật đèn và hét lên điếng hồn khi nhìn thấy một con ma tóc tai lởm chởm, gương mặt đầy máu, miệng đen ngòm không có chiếc răng nào. Định thần lại mới biết hoá ra là mình trong gương.

Anh Thư sợ ánh mắt ma quái của mình trong tấm poster.

Không chỉ khuôn mặt của tôi bị hóa trang mà những cái chân lủng lẳng trong phim cũng được đúc ra từ khuôn chân mình, thấy rõ từng cái nốt ruồi. Ở Việt Nam, tôi quay phim tại Hội An, Đà Lạt - những nơi vắng vẻ và nổi tiếng về nhà ma. Trong quá trình quay, các thành viên của đoàn phim còn thi nhau kể chuyện kinh dị. Kịch bản phim thì rất rùng rợn. Có hôm tôi vừa nằm xuống giường sau một ngày quay mệt nhoài, chợp mắt thì mơ thấy một con chuột to chui dưới lưng mình, vùng dậy vẫn có cảm giác lưng mình đang bị cong lên. Cả đêm đó tôi thức trắng vì sợ. Những điều này đã ám ảnh tôi một thời gian dài sau khi phim kết thúc khiến tôi phải cắt đi mái tóc của mình.

Ngày xưa, tôi cũng không sợ ma lắm, nhưng bây giờ tôi rất kinh nếu phải ở nhà một mình. Tấm hình poster phim Mười đoàn làm phim tặng làm kỷ niệm, tôi không dám treo lên tường. Đến chồng tôi cũng bảo hãy cất nó đi vì ánh mắt trong tấm hình rất ma quái. Tôi lật mặt tấm hình và quay nó vào trong tủ.

Bây giờ, nếu có ai mời tôi tham gia một dự án phim ma hấp dẫn, tôi vẫn nhận lời nhưng chắc sẽ phải có người luôn túc trực cạnh mình.

Kasim Hoàng Vũ dọa ma Mạc Can

Tôi thích xem phim kinh dị lắm. Đến giờ không nhớ đã xem bao nhiêu phim và những phim gì nữa. Bản thân tôi vốn là người cứng bóng vía nên không tin là có ma. Chắc là phải lúc nào gặp mới sợ còn bình thường thì không đâu.

Trong Chết lúc nửa đêm, tôi vào vai một bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn được đưa vào bệnh viện lúc nửa đêm... Khi tỉnh dậy anh ta không còn nhớ rõ lai lịch của mình. Mọi người trong bệnh viện gọi anh ta là X. Sau khi giải phẫu, bỗng nhiên nạn nhân gặp ma liên tục và không ngừng nói với mọi người xung quanh về một người nữ ôm con có khuôn mặt của quỷ luôn ám ảnh anh ta. Bộ phim này làm tôi rất thích thú vì mới đọc kịch bản thôi đã sởn hết gai ốc lên rồi. Rất may là suốt quãng thời gian quay phim và sau đó tôi có rất nhiều việc bận. Về đến nhà mệt là ngủ luôn chẳng mộng mị gì.

Kasim Hoàng Vũ và Mạc Can trong cảnh nhân vật X nhìn thấy người phụ nữ ôm con có khuôn mặt quỷ.

Để đảm nhận nhân vật X, tôi được nghệ sĩ Xuân Chính tạo cho những vết thương sống động sau cuộc đua xe bạt mạng, trông rất kinh. X chẳng những chạy, lết, bò, mà còn bay lượn nữa. Những cảnh của tôi thường xuyên phải quay đêm, có khi đến 4-5h sáng. Vốn là người tự tin về sức khỏe nhưng sau 3 ngày làm vận động viên điền kinh kiêm “đặc công”, tôi hầu như bại xụi đôi tay vì phải bò và chống cùi chỏ quá nhiều.

Trong quá trình quay, ngày nào tôi cũng gặp cô gái hóa trang ma nên không sợ chút nào, nhưng nhân vật khiến mọi người giật mình nhiều nhất lại là đứa trẻ bằng silicon mà cô ấy ẵm vì nó rất giống thật. Mỗi khi căng thẳng tôi thường đùa trêu mọi người bằng cách, chỉ vào thùng đựng đứa bé đó và nhờ lấy cho chai nước trong thùng. Mọi người mở ra ai cũng nhảy dựng lên vì sợ.

Điều bí mật nhất mà tôi khám phá được trong quá trình đóng Chết lúc nửa đêm là Mạc Can rất sợ ma. Bình thường chú Mạc Can hài hước bông phèng nên mọi người rất bất ngờ trước sự thật này. Trong ngày quay cuối cùng, cascadeur thay thế tôi diễn cảnh X lao xuống từ tầng 4. Khi ấy đã 4h sáng, Mạc Can mải ngước lên trời nhìn, một chân để lên thùng đạo cụ, tôi và Hoàng Phúc bày trò giấu một cái giày của chú đi. Đúng khi cascadeur rơi xuống đất, máy phát điện của bệnh viện nổ. Trời tối om như mực, Mạc Can cho chân xuống tìm giày không thấy tưởng ma lấy mất, nhảy lên ôm mọi người hét ầm ĩ.

Ngày phim ra rạp, tôi mua vé đi coi và vui khi thấy khán giả đều hét lên vì sợ. Bản thân tôi cũng mấy pha giật mình vì hiệu ứng kỹ xảo, âm thanh đã khiến phim ma quái hơn khi đóng rất nhiều.

Thanh Thức tin vào thế giới tâm linh

Tôi thường xem phim hài, tình cảm tâm lý và nhất là phim ma. Tôi rất thích xem các phim kinh dị Mỹ, nhưng chưa thật sự ấn tượng với phim nào. Tôi tin có một thế giới tâm linh tồn tại bên cạnh thế giới chúng ta đang sống. Những khi đi diễn xa, tôi và các bạn người mẫu nam thường dọa ma các bạn nữ. Lúc đó tuy các cô có giận mình một chút vì sợ nhưng cuối cùng tất cả đều vui vẻ.

Thanh Thức ngủ với "ma" trong "Khi yêu đừng quay đầu lại".

Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình lại trở thành hồn ma trong một bộ phim. Vì thế tôi rất háo hức nhận vai Bách Du, chàng trai thổi saxophone yêu say đắm Nguyên Xuân - cô vũ nữ xinh đẹp trong Khi yêu đừng quay đầu lại. Đây là một vai lạ rất hấp dẫn, nói về tình yêu mãnh liệt giữa hai người cõi âm và dương, khi diễn tôi như bị cuốn vào nhân vật. Đến giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi nội dung câu chuyện.

Bộ phim được quay tại Đà Lạt, nơi nổi tiếng với những ngôi nhà ma. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Quả thật thành phố này có rất nhiều điều bí ẩn, nhưng chuyến đi lần này tôi rất vui vì gặp nhiều bạn bè và học hỏi được nhiều điều thú vị. Trong ngày quay cảnh cuối. tôi bị Ngân Khánh đánh bầm mình. Phim nghiêng về yếu tố lãng mạn, liêu trai hơn là những cảnh máu me kinh dị doạ ma nên tôi tin người xem sẽ cảm thấy nó rất phù hợp cho ngày đầu năm mới.

Lễ Halloween sắp tới, tôi không thổi saxophone mà sẽ hát bài Yêu một mình trong chương trình Thế giới Thời trang tại NVH Thanh Niên (TP HCM). Hy vọng không có một hồn ma xinh đẹp nào đó cảm giọng hát mà theo tôi về (cười lớn).

Ngân Khánh tình nguyện yêu một hồn ma lãng tử như Bách Du

Trong hơn một tháng đóng phim ở Đà Lạt, không khí lạnh, ẩm thấp, bộ phim mang màu sắc liêu trai nên bối cảnh chính được chọn theo tiêu chí hơi ma quái, bản thân tôi tính rất sợ ma nên đi đâu cũng phải rủ một, hai người đi kèm cho bớt sợ. Tôi sợ vì tôi tin là có ma. Vấn đề này vẫn gây tranh cãi nhiều cả ở những nền khoa học, kỹ thuật phát triển. Bằng chứng là họ đã có những bộ phim về duy tâm rất hay và những nhà ngoại cảm được công nhận.

Cảnh quay mang màu sắc liêu trai của Ngân Khánh trong "Khi yêu đừng quay đầu lại".

Khi 15 tuổi, tôi từng xem một bộ phim kinh dị về một cậu bé tròn 1 tuổi, đẹp như thiên thần. Trong buổi picnic cùng gia đình, cậu bé bị xe tải cán chết. Vì quá thương tiếc con, cha cậu chôn cậu ở “vùng đất quỷ” - nơi những người chết có thể sống lại. Và những điều khủng khiếp được bắt đầu từ đó. Đến bây giờ câu chuyện ấy vẫn ám ảnh tôi. Mọi người chắc biết tôi yếu bóng vía nên càng hay giả ma để nhát tôi.

Để vào vai Nguyên Xuân trong Khi yêu đừng quay đầu lại, tôi chỉ được ngủ 4-5 tiếng một ngày, có hôm phải quay lúc 3h sáng, sương mù dày đặc, lạnh buốt, bản thân tôi chỉ được mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh và múa trên cây cầu dưới thác nước. Cảm giác vừa sợ vừa run.

Quá trình quay phim rất vất vả nhưng tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Nhiều lúc tôi còn nhập tâm vào nhân vật đến mức quên mình là Ngân Khánh. Ngày trước tôi từng nói, “trong tình yêu tôi là người thụ động”. Nhưng sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm trong đời, tôi mới nhận ra rằng, mỗi một giai đoạn sống, con người sẽ va chạm, trải nghiệm và từ đó rút ra những bài học quý giá cho chính mình. Với tôi, tình yêu ngày hôm nay cũng khác với ngày xưa, tôi dám sống, dám làm những điều mình nghĩ, dám đấu tranh cho điều mình cho là đúng, nhưng cũng không quá cố chấp. Tôi đã biết lắng nghe, biết chia sẻ và đặt mình vào vị trí đối phương để có thể thông cảm với họ. Nếu lúc này vẫn có một tình yêu đẹp như Khi yêu đừng quay đầu lại, tôi tin mình cũng sẽ là một Nguyên Xuân ở giai đoạn kết của bộ phim. Tôi sẽ không ngần ngại để yêu một anh chàng lãng tử như Bách Du, dù anh ấy chỉ là hồn ma chăng nữa.

Ngọc Trần ghi

Ảnh: Nhân vật cung cấp