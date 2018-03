Ronan Keating bày tỏ nỗi tiếc nhớ Stephen Gately

"Thật không tin được là đã một năm rồi. Chúng tôi cảm thấy như Stephen vẫn đang hiện hữu xung quanh đây. Khó có thể chấp nhận rằng cậu ấy đã ra đi mãi mãi. Tôi đã có một ngày cầu nguyện cho Stephen" - Ronan Keating phát biểu trong nỗi xúc động nghẹn ngào.

Ronan Keating và Stephen Gately từng là hai giọng ca chính của nhóm Boyzone. Ảnh: boyzone.

Hôm 10/10, gia đình, bạn bè và người hâm mộ đã đổ về Dalkey Bay, Ireland để rải tro cốt của Stephen Gately. Đây là địa điểm anh rất thích và hay tìm đến khi còn sống. Nhóm Boyzone chỉ có Keith Duffy tới tham dự được vì ba thành viên còn lại đều đang ở Australia không thể về kịp.

Ronan Keating đang làm giám khảo cho chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc The X Factor (phiên bản Australia). Đêm 11/10, anh cùng hai thành viên khác của Boyzone là Mikey và Shane trình diễn ca khúc Gave It All Away trên sân khấu để tưởng nhớ một năm ngày mất của Stephen Gately.

Đĩa đơn "Gave It All Away" được dành để tưởng nhớ Stephen Gately. Ảnh: boyzone.

Gave It All Away là đĩa đơn của nhóm Boyzone ra mắt hồi đầu tháng ba để tưởng nhớ thành viên Stephen Gately. Anh bị tràn dịch phổi cấp, dẫn đến trụy tim và qua đời ở tuổi 33 tại Majorca (Tây Ban Nha) hôm 9/10 năm ngoái.

Boyzone đang lên kế hoạch tái hợp để chuẩn bị cho tour diễn đánh dấu sự trở lại tại Anh và Ireland vào tháng 2 và 3 năm sau. Nhóm cũng dự định phát hành album mới vào mùa thu 2011.

N.M.