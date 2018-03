Quỳnh Chi: Gắn bó với nhà chồng hơn sau hoạn nạn

- Khi biết mình sắp làm mẹ, cảm giác của chị thế nào?



- Tôi hoang mang lắm vì lúc đó chúng tôi chưa cưới nhau. Tôi không biết người yêu của mình biết được sẽ phản ứng như thế nào. Còn tôi thì lì lắm. Có con tôi sẽ sinh và làm mẹ chứ không sợ gì cả. Tôi không suy nghĩ nhiều cho bản thân mình mà chỉ nghĩ đến trách nhiệm với đứa nhỏ mà thôi.

Mọi thứ trở nên đơn giản khi bạn trai tôi cũng đón nhận tin này một cách tích cực dù có đôi chút lo lắng. Để danh chính ngôn thuận cho sự chào đời của đứa con thân yêu, anh ấy đã về thưa chuyện với bố mẹ hai bên và đám cưới diễn ra như mọi người đã thấy.

Quỳnh Chi không quan tâm dư luận trong quá trình mang thai. Ảnh: Lê Thiện Viễn.

- Gia đình chị nghĩ gì khi hay tin con gái mang bầu?



- Mẹ có khóc mấy ngày đầu vì lo cho tôi. Trong mắt mẹ, tôi là con gái nhỏ dại mà đã đi lấy chồng. Tôi ở cạnh mẹ suốt. Sau này bụng lớn, không về với mẹ thì cứ hai, ba ngày tôi lại bảo tài xế đón mẹ sang chơi. Mẹ lúc nào cũng căn dặn tôi phải thường xuyên hỏi thăm bố mẹ chồng, chăm sóc chồng cho tốt, không phụ công gia đình đã lo lắng và chăm sóc cho tôi. Mẹ đẻ tôi sống tình cảm lắm, tôi học được ở mẹ rất nhiều.

- Trong thời gian mang thai, chị bị ảnh hưởng gì từ những rắc rối nợ nần của gia đình chồng?



- Nói không cũng không đúng bởi tôi là người trong nhà. Gia đình chồng có chuyện thì tôi phải lo và suy nghĩ chứ. Nhưng cái lo đó không nhiều như mọi người nghĩ, vì tôi biết thực chất vấn đề nó như thế nào. Người ta bảo mẹ chồng tôi đi Mỹ là để trốn. Nếu bà ấy trốn thì bố chồng tôi ra mặt làm gì? Và mọi chuyện đến nay có được giải quyết hay không? Tôi có niềm tin vào khả năng giải quyết vấn đề của gia đình chồng.

Mẹ con tôi may mắn nhận được sự bảo bọc của cả hai gia đình trong thời điểm đó. Ông xã cũng bên cạnh tôi suốt nên ảnh hưởng từ dư luận không nhiều.



- Chị làm gì để vượt qua giai đoạn khó khăn đó?



- Tôi im lặng và quan sát. Tôi xem đây là cơ hội để mình trưởng thành. Trong mọi hoàn cảnh đều có cái tích cực và tiêu cực của nó. Với dư luận, tôi chọn cách im lặng để cho mọi việc không rắc rối thêm. Với gia đình, tôi hoàn thành bổn phận của một người con. Với chồng, tôi tập làm tốt vai trò của người vợ. Trong những lúc anh mệt mỏi hay buồn phiền, tôi muốn mình là niềm an ủi cho chồng bớt áp lực. Nhiều lúc tôi thấy mình về làm dâu ba mẹ trong thời điểm khó khăn lại là một may mắn. Sau mọi chuyện, giờ gia đình tôi trở nên gắn bó hơn bao giờ hết.

- Làm sao chị có được sự tỉnh táo để bỏ ngoài tai những tin đồn như vậy?

- Từ ngày về làm dâu, gia đình mới với bố mẹ và ông xã không để tôi thiệt thòi bất cứ điều gì. Dư luận không khiến tôi hạnh phúc, mà hạnh phúc đến từ những người thân xung quanh. Tôi nhận ra điều đó và nó cho tôi tỉnh táo. Bây giờ tôi chỉ mong đến ngày con ra đời khỏe mạnh để mang lại niềm vui cho cả hai bên gia đình. Sinh con dù có đau đớn, xấu xí, cực khổ tôi cũng không sợ (cười).

Nữ MC cho rằng đứa con cô đang mang trong bụng làm cho gia đình chồng gắn kết hơn. Ảnh: Lê Thiện Viễn.

- Đang là hot girl và sự nghiệp có nhiều tiến triển, chị lấy chồng. Nếu nói gia đình chồng thuộc dạng đại gia nổi tiếng mới đủ lực khiến Quỳnh Chi quyết định sớm vậy thì chị nói sao?



- Tôi mà tính toán như thế chắc chồng tôi không thương tôi như bây giờ. Thật ra, cuộc sống có chút tính toán chút cũng hay, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể đem ra tính. Có con là lộc trời cho, tôi không thích suy nghĩ đem con mình ra để là một cái gì đó bảo đảm cho cả cuộc đời mình sau này.

Lúc quyết định cưới tôi biết mình phải đánh đổi nhiều thứ, trong đó có sự tự do và nhiều mong muốn của tuổi trẻ mà tôi chưa kịp thực hiện. Nhưng tôi tin vào số phận. Lúc quyết định là lúc tôi đặt trọn niềm tin vào chồng.

- Chồng chăm sóc chị như thế nào?



- Chồng tôi chăm sóc theo cách riêng của anh ấy. Anh ít đi lại với bạn bè mà dành thời gian ở nhà nhiều với tôi. Anh cũng hay hỏi tôi thích gì để mà chiều vợ. Chồng tôi không ngọt ngào, nhiều lúc nghĩ gì cho vợ cũng im im. Vợ chồng cũng có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Tính cả hai đứa đều nóng, ngang như cua. Cứ cãi nhau một trận lớn cho đã cái tôi rồi tự nghĩ lại, mỗi người thấy có lỗi ít nhiều, rồi thấy nhớ thấy thương... và làm hòa. Có gia đình, tôi mới thấm thía chồng con quan trọng với mình lắm. Đi đâu cũng muốn về nhanh với chồng.

- Thời gian qua, chị vẫn xuất hiện rạng rỡ trong đầm bó, giày cao gót dù có thể ảnh hưởng đến bào thai. Sao chị mạo hiểm vậy?

- Tôi chỉ xuất hiện trước công chúng hai lần trong thời kỳ đầu mang thai. Sau này, nhiều nhãn hàng mời dù tha thiết nhiệt tình cỡ nào tôi đều từ chối vì thai nhi đã lớn. Nhiều bà mẹ làm nghệ thuật sợ tăng cân còn tôi thì không. Tôi ăn uống thoải mái và uống sữa bầu rất nhiều, để em bé được nặng ký.

- Chị đã chuẩn bị cho việc sinh con thế nào?



- Tôi hay đọc báo và các diễn đàn của các chị đi trước để học hỏi kinh nghiệm. Tôi cũng trò chuyện với nhiều người, ai có kinh nghiệm gì thì tôi lượm lặt rồi ghi lại, đợi tới khi bé ra đời thì áp dụng. Trên hết, tôi chuẩn bị tinh thần mình cho thật tốt, để đến lúc đó không bị bỡ ngỡ đâm ra buồn bực, rồi lại phiền đến gia đình. Tôi may mắn vì có mẹ ruột và chị gái đỡ đần cho nhiều việc.

Đợi con cứng cáp, hot girl mới quay trở lại công việc. Trước khi lấy chồng, cô là MC đang nổi của kênh MTV Việt Nam. Ảnh: Lê Thiện Viễn.

- Sau khi sinh con, chị dự định bao giờ sẽ trở lại với công việc?



- Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại với công việc nhưng làm gì và vào thời điểm nào thì tôi không dám nói trước. Ít nhất tôi cũng phải đợi con tôi cứng cáp đôi chút, rồi mới yên tâm dành nhiều thời gian cho công việc của bản thân. Tôi nghĩ sau này có thêm bổn phận chăm sóc và nuôi dạy con chắc là thú vị lắm.

Có con nhưng tôi vẫn ấp ủ những dự định cho riêng mình. Làm việc còn là cách tạo cho bản thân nhiều niềm vui để tránh bị stress.

Hoàng Dung thực hiện