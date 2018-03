Quỳnh Châu: 'Tôi giấu chuyện chia tay Quang Hùng vì muốn níu kéo'

Người mẫu Quỳnh Châu chia tay Quang Hùng sau ba năm yêu / Quỳnh Châu - Quang Hùng kết hôn trong MV của Hồ Quỳnh Hương

- Chị vừa lên tiếng việc kết thúc cuộc tình ba năm với người mẫu Quang Hùng. Vì sao trước đó chị giữ kín điều này?

- Quang Hùng chủ động chia tay và muốn giữ mọi thứ trong im lặng. Còn tôi nghĩ ai là người kết thúc mối quan hệ thì nên nói ra trước. Vả lại, lúc mới đổ vỡ, tôi nghĩ còn có thể cứu vãn cuộc tình này nên không muốn công khai. Vì sự nhập nhằng, lúc đó, các fan của cả hai nghĩ chúng tôi vẫn yêu nhau. Cách đây không lâu, các em tổ chức sinh nhật cho tôi, còn nhờ anh Hùng đến đưa đón. Hôm đó, chúng tôi nói chuyện với nhau vui vẻ, khiến fan càng tin cả hai còn yêu. Trên trang cá nhân, hễ ai hỏi chuyện chúng tôi chia tay, các em lại vào trách người đó. Tôi thấy có lỗi khi để mọi người ra sức bảo vệ một thông tin sai sự thật.

Vì vậy, tôi quyết định thừa nhận sự thật. Cảm ơn những người đã ủng hộ cho chúng tôi suốt thời gian qua và xin lỗi để các bạn thất vọng.

- Lý do cả hai không thể tiếp tục bên nhau là gì?

- Điều làm tôi đau nhất là đến giờ vẫn không biết được lý do vì sao chúng tôi chia tay. Mới hôm qua, mọi thứ vẫn rất vui vẻ. Lúc anh ấy bảo dừng lại vì không thể đi tiếp được, tôi tưởng anh chỉ giận vu vơ thôi. Sau khi anh ấy chủ động ngừng liên lạc, tôi mới hoang mang và liên tục truy hỏi nguyên nhân. Nếu anh ấy bảo do tôi trẻ con, tôi không đủ tốt hoặc do anh có người mới, tôi sẽ dễ chấp nhận hơn. Dù sao, chúng tôi cũng đã bên nhau ba năm, bao nhiêu đắng cay ngọt bùi chia sẻ được thì có gì không thể nói với nhau được nữa?

Tuy nhiên, sau này tôi thấy mình hơi vô lý. Yêu nhau có lý do đâu mà chia tay phải đòi người ta cho mình lý do?

Quang Hùng - Quỳnh Châu từng là đôi tình nhân đẹp trong showbiz.

- Tâm trạng của chị ra sao khi mới chia tay?

- Đó là giai đoạn kinh khủng nhất trong cuộc đời mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Giai đoạn đầu, tôi ngủ cả ngày lẫn đêm vì sợ khi thức dậy phải đối mặt sự thật. Sau đó, tôi không dám ngủ vì sợ mơ thấy người cũ. Mỗi ngày, tôi chỉ chợp mắt vài ba tiếng, khi cơ thể đã mệt nhoài. Mỗi khi đi đâu, gặp gì thú vị, tôi lại mở ứng dụng chat định gọi kể cho người ta nghe như một thói quen.

Sau này, tôi khóa Facebook của anh ấy để khỏi suy nghĩ vu vơ, nhưng cảm giác trống trải vẫn còn. Ngày trước công việc không tốt, tôi vẫn cười vì biết rằng vẫn còn có người để nương tựa khi trở về. Còn bây giờ, những lúc đau ốm, tôi thấy bơ vơ. Nhưng như bạn tôi nói, chẳng ai chết vì thất tình được cả. Tôi, cũng như bao cô gái khác, phải làm việc và chờ đến lúc trái tim rung động lại.

- Cả hai giữ quan hệ như thế nào khi chia tay?

- Chúng tôi vẫn là bạn, vẫn tôn trọng nhau. Nhưng hầu như chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau khi có việc cần. Tôi nghĩ cách tốt nhất để thể hiện sự tôn trọng với người yêu cũ là đừng để cho đối phương nuôi thêm hy vọng. Cảm ơn Quang Hùng vì đã thẳng thắn và rõ ràng với tôi trong vấn đề này. Anh đã nói tôi không còn là người quan trọng trong cuộc đời anh nữa, rằng sẽ không có chuyện chúng tôi quay lại. Ban đầu, tôi rất sốc, nhưng nhờ vậy mà trưởng thành hơn, nhìn nhận vấn đề một cách tích cực hơn. Biết đâu anh ấy nhìn thấy hai đứa không đi xa được nên dừng lại để đỡ mất thời gian của nhau.

Cả hai từng trải qua giai đoạn đầu nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Quang Hùng đã khóc rất nhiều khi bạn gái dừng chân sớm ở Vietnam 's Next Top Model 2014.

- Chị thấy mình được, mất gì sau cuộc tình này?

- Quang Hùng có nói có lẽ anh là mối tình đầu của tôi nên tôi đặt quá nhiều hy vọng. Đến khi yêu đến người thứ hai, thứ ba, tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi cũng không nghĩ sẽ yêu ai, thương ai một cách vô tư được nữa.

Ngày xưa, tôi "keo" lắm. Khi thấy các anh chị đồng nghiệp bỏ tiền đi du lịch, tôi trầm trồ hỏi sao mọi người sang thế. Tôi chỉ dám đi du lịch kết hợp với công việc để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, trong chuyến đi Nhật để quay MV cho ca sĩ Mai Tiến Dũng, sẵn đang buồn, lại được bạn bè rủ nên tôi bỏ tiền mua vé máy bay đi Mỹ chơi luôn. Chuyến đi đó đã cho tôi nhiều năng lượng để về nhà làm việc tích cực hơn, quan trọng là tôi thấy đã ngược đãi bản thân trong một thời gian quá dài.

- Quang Hùng từng hấp dẫn chị vì những tính cách nào?

- Quang Hùng là người tôi rất ngưỡng mộ vì sự chín chắn, trái ngược với tính cách trẻ con của tôi. Trước đây, chúng tôi thường không giận nhau được quá một ngày vì anh ấy biết cách kiểm soát tình hình rất tốt. Tôi nhớ khi chúng tôi mới chỉ là bạn bè, một người chị đã nói: "Ánh mắt Quang Hùng nhìn em rất đặc biệt". Tôi thích sự ấm áp của anh mỗi khi nhìn tôi.

Quỳnh Châu và Quang Hùng thuở mặn nồng.

Điều tôi tự hào nhất là đã có một tình yêu đẹp dù cả hai ở trong môi trường showbiz nhiều phức tạp. Chúng tôi thương nhau khi chưa ai có vị trí gì, chia sẻ nhau những khó khăn, bấp bênh của nghề người mẫu. Tưởng là khi đi qua giông bão, cả hai đã có chút ổn định, tình cảm sẽ bền chặt hơn. Đến khi anh ấy vừa bỏ showbiz để chuyển sang kinh doanh, chúng tôi dứt duyên. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy. Đó là một trải nghiệm đắt giá trong tuổi thanh xuân, tôi nghĩ ai cũng nên có một lần trong đời, và một lần thôi là đủ.

Tường Nhiên