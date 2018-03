Quốc Thiên đạt giải 'Vietnam Idol 2008'

Lời độc giả Người gửi: Nguyễn Thị Hiền Gởi Quốc Thiên! Đêm qua, một đêm thực sự không ngủ đối với tôi. Tôi đã trông chờ đến tối thứ tư hàng tuần, nhưng thứ tư này là thứ tư dài nhất. Dù biết danh hiệu thần tượng âm nhạc sẽ thuộc về em nhưng tôi vẫn lo, gần đến những giây phút cuối thấy mọi người ủng hộ cho Duy nhiều quá, tôi rất lo. Nhưng cái đẹp đã chiến thắng! Tôi mong em tiếp tục con đường âm nhạc của mình, tiếp tục đem giọng hát hay phục vụ khán giả, những người đã luôn theo sát và hết lòng ủng hộ em. Người gửi: Nguyễn Minh Tâm Xin chúc mừng Quốc Thiên đã trở thành thần tượng âm nhạc, hãy cố tiếp bước trên con đường mình đã chọn nhé bạn, mình luôn ủng hộ bạn đó, mình là người cùng quê với bạn nè. Người gửi: Michelle_Vy Duy ơi! Đừng buồn nha em, trong cuộc sống thất bại là mẹ của thành công em ạ. Có thể em sẽ nói với mọi người em vẫn ổn, vẫn ok. Nhưng ai mà lại không buồn khi mình không đạt được danh hiệu mà mình đã phải phấn đấu ròng rã trong suốt 6 tháng trời đúng không em? Đừng buồn nha em, hãy cố gắng chứng tỏ em vẫn mãi là ngôi sao toả sáng trong đêm Idol như mọi khi em nha. Chúc em luôn lạc quan và vui tươi như anh Đàm Vĩnh Hưng đã nói: "Duy vẫn có thể cười khi em hát". Người gửi: Michelle_Vy Chào Quốc Thiên thân mến! Chị rất thích giọng hát của em, chị mong rằng em sẽ toả sáng ở một tương lai gần trong lĩnh vực âm nhạc nói chung và nghệ thuật nói riêng. Hy vọng em sẽ thành công rực rỡ và luôn cống hiến hết mình cho âm nhạc Việt Nam em nhé. Chúc em luôn thành công và tiến bước trong sự nghiệp. Người gửi: Nguyễn Minh Hiển VietNam Idol là một chương trình ca nhạc rất chất lượng trên truyền hình đã thu hút rất đông đảo thí sinh từ khắp mọi miền tham gia. Tôi cũng đã theo dõi chương trình này 2 năm liền. Lúc đầu xem tôi rất hào hứng và lôi cuốn bởi sự sáng tạo, thông minh của Thanh Duy, thế nên trong 5 tuần vừa rồi đều bình chọn cho Thanh Duy và nghĩ cậu ta sẽ chiến thắng. Nhưng phải đến 4 đêm gala cuối tôi mới thực sự hoàn toàn bị chinh phục bởi giọng hát rất đẹp, trữ tình của Quốc Thiên, đặc biệt là bài hát trong đêm cuối cùng, một ca khúc xưa của Ngô Thụy Miên, bài hát Dấu tình sầu. Bạn hát rất tốt và lôi cuốn khán giả. Như nhạc sĩ Hồ Hoài Anh từng nhận xét: "Khi ca sĩ biểu diễn quan trọng là để khán giả im lặng thưởng thức, cảm nhận và hòa mình vào bài hát. Chứ không phải lôi cuốn khán giả chăm chú xem bạn diễn. Xong rồi khi bạn hát xong thì chẳng ai nhớ là bạn vừa hát cái gì". Và bạn đã làm được những điều đó. Tôi xin dành tặng lời chúc mừng đến bạn Quốc Thiên và chúc bạn thành công trên con đường âm nhạc sau này. Người gửi: co be bi ban Em chuc anh thanh cong voi su nghiep ca hat cua minh. Hay luon co gang nhe! Người gửi: Lê Ngọc Thảo Trước tiên cho em gửi lời chúc mừng nồng nhiêt nhất tới anh! Em không đam mê mấy về âm nhạc và cũng rất ít khi xem VN Idol cả năm ngoái lẫn năm nay. Nhưng khi chỉ còn lại 2 thí sinh là anh và anh Thanh Duy thì em có tìm hiểu một chút. Khi được nghe những bài hát anh hát trong cuộc thi VN Idol 2008 thì cách nhìn của em đã thay đổi hẳn. Em thích giọng hát đầm ấm, đậm chất trữ tình của anh mà hiếm có ca sĩ trẻ nào làm được. Anh đã sáng suốt khi chọn dòng nhạc trữ tình sâu lắng mà không chạy theo lối nhạc teen, nhí nhảnh đang là trào lưu của hiện nay. Cám ơn anh đã làm em sống lại với cảm giác nhạc trữ tình mượt mà, trầm bổng. Cuối cùng xin chúc anh thành công nhiều hơn nữa trên con đường mình đã chọn và luôn mãi là Idol sáng ngời trong làng âm nhạc VN. Cố gắng hơn nữa, anh nhé! Chúc anh có một cái tết thật vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình! Happy New Year! Người gửi: Nguyễn Hoàng Mai Chào Quốc Thiên và chúc mừng bạn! Tôi thật sự yêu mến giọng hát rất đẹp của bạn. Những ca khúc của bạn làm người nghe cảm thấy họ thực sự đang được nghe một bài hát. Và tôi cũng mong bạn sẽ làm được nhiều điều hơn thế nữa trên con đường sự nghiệp của bạn. Tôi sẽ luôn ủng hộ bạn! Người gửi: tran bao nhi Đầu tiên cho tôi xin chúc mừng Quốc Thiên. Tôi không biết nói gi hơn thực sự là Quốc Thiên xứng đáng với danh hiệu này. Tôi sinh ra và lớn lên tại Trà Vinh, và cũng đã từng học chung trường THPT Chuyên Trà Vinh với Thanh Duy, tôi học trên Thanh Duy một khoá, nhưng lớp của Duy kế lớp tôi, tôi thường gọi Duy là bé Duy. Ngày xưa Thanh Duy dễ thương lắm, nhưng bây giờ Duy không còn là bé Duy, Duy bây giờ đã chính chắn thật sự. Nhưng Duy vẫn giữ được nụ cười của bé Duy ngày nào. Duy lúc nào cũng vô tư và hồn nhiên như thế đấy, Duy lúc nào cũng cười cho dù là buồn hay vui. Nhưng các ban biết không, tôi đã xem Duy và Thiên diễn, tôi thật sự bị chinh phuc bởi giong hát của Thiên. Phải công nhận một điều rằng giọng hát của Thiên rất tốt, một ca sĩ trước tiên cần phải có giọng hát chuẩn như thế. Thiên đã xử lý rất tốt các kỹ thuật trong giọng hát, đặc biệt Thiên nhả chữ rất tròn, Thiên xử lý các âm vực rất tốt, các đoạn lên bổng xuống trầm phải nói là rất chuyên nghiệp, đó là điều cấn thiết làm nên thành công của Thiên... Tôi đã bình chọn cho Thiên chỉ vì tôi thấy Thiên xứng đáng, bởi vì giọng hát của Thiên tốt hơn của Duy. Giọng hát của Duy thì yếu hơn, tôi đã từng hát với Duy trong các chương trình của trường nên tôi biết rõ giọng Duy thế nào. Có thể nói bây giờ giọng hát của Duy có thể tốt hơn ngày trước nhưng Duy thật sự cần trau dồi thêm. Tôi xin chúc mừng Quốc Thiên, mong Thiên hãy phát huy tất cả nhưng gì mà ông trời đã dành cho Thiên. Hy vọng Thiên sẽ làm tốt hơn sau danh hiệu này, tôi luôn ủng hộ cho Thiên. Còn Duy, tôi mong Duy mãi vui vẻ, mãi giữ nụ cười trong sáng đó nha. Tôi sẽ luôn ủng hộ cho cả hai. Một bé Duy dễ thương ngày nào và một Quốc Thiên với một giọng hát đẹp. Chúc hai bạn một năm mới đầy sức khoẻ, hạnh phúc, an lành, sung túc. Người gửi: Nguyễn Nguyên Phong Chúc Quốc Thiên và Thanh Duy nhiều sức khỏe, mãi mãi xứng đáng là thần tượng âm nhạc. Cố lên! Người gửi: Bang lang Xin chúc mừng Quốc Thiên đã đến đỉnh vinh quang! Thật sự ngay từ đầu chị thích xem Thanh Duy hơn nhưng càng về sau chị không thể không thừa nhận sự tiến bộ của em, trong cách hát và cách trình diễn. Rõ ràng em đã dần làm chủ được sân khấu và khẳng định được phong cách của mình. Trong đêm đăng quang, em hát rất thành công nhất là khi song ca với ca sĩ Quang Dũng. Chị thích tiết mục này của em vì sự tự tin và phối hợp nhịp nhàng, tự nhiên của em và ca sĩ Quang Dũng. Chị cho rằng anh Quang Dũng cũng rất hài lòng với bài hát song ca này. Phút ngẫu hứng cuối bài đã cho thấy được điều đó! Hãy cố gắng phấn đấu nữa nhé, Quốc Thiên! Người gửi: My Truc Bạn cũng rất xứng đáng, Thanh Duy. Đúng như anh Mr. Đàm nói, trong từng nốt nhạc của bạn đều có những nụ cười. Mặc dù tôi không hiểu nhiều về âm nhạc nhưng tôi cảm nhận được điều đó. Bạn đã rất thông minh và rất biết cách làm hài lòng người khác. Chỉ tiếc một điều là trời đã không tặng cho bạn chất giọng bẩm sinh. Tôi rất thích bạn nhưng tôi không thích giọng hát của bạn. Hy vọng là giọng hát của bạn sẽ được thay đổi nhiều hơn trong những ngày tháng tiếp theo. Chúc bạn may mắn.