Quốc Cơ: 'Quốc Nghiệp nói tôi điên khi nghĩ ra cú nhảy 1,2 m'

Quốc Nghiệp biểu diễn cùng con trai ở sân bay / Quốc Cơ, Quốc Nghiệp bật khóc khi nhìn thấy vợ con ở sân bay

- Tiết mục nhảy xa 1,2 m trong tư thế chồng đầu của hai anh ở chung kết Britain's Got Talent thu hút sự chú ý và được nhận xét quá mạo hiểm. Anh chia sẻ gì về nó?

- Tiết mục có sự rủi ro rất cao. Khi chúng tôi quyết định tháo dây bảo hộ, giám khảo, khán giả đều bất ngờ. Trước đó, tôi đã làm Quốc Nghiệp té khi luyện tập cho đêm bán kết. Thấy em trai nằm co ro dưới đất và hét lên vì đau, tôi đã rất sợ hãi. Vì thế động tác khó trong chung kết đối với tôi vô cùng nguy hiểm. Khi đứng trên thanh trụ cuối cùng, tôi chỉ kỳ vọng ông trời thương để anh em tôi hoàn thành suôn sẻ. Tôi tập trung hết sức làm sao bảo vệ Quốc Nghiệp an toàn vì em ấy đã tin tưởng giao toàn bộ tính mạng cho tôi. Quốc Nghiệp đã nói dù xảy ra điều gì em ấy cũng không trách tôi.

Dù vậy, chúng tôi hoàn toàn không liều lĩnh và bất chấp tính mạng để thực hiện động tác này. Hai đứa đã tính toán kỹ, phối hợp như thế nào và có sự tự tin nhất định.

* Quốc Cơ, Quốc Nghiệp ở chung kết Britain’s Got Talent

Quốc Cơ, Quốc Nghiệp mặc quần áo bộ đội thi chung kết Britain’s Got Talent

- Từ ý tưởng nào hai anh tạo nên tiết mục này?

- Cú nhảy 1,2 m do tôi nghĩ ra cách đây sáu năm. Lúc đó, khi tôi trình bày ý tưởng cho Quốc Nghiệp, em trai bảo tôi điên vì không hình dung làm thế nào có thể thực hiện được. Việc giữ thăng bằng khi chồng người di chuyển đã khó rồi, chưa kể để nhảy được phải có đà bật. Thấy tôi cương quyết, Quốc Nghiệp chiều lòng tôi. Chúng tôi tập được một thời gian thì Quốc Nghiệp đau quá nên bỏ. Sau đó, cả hai nghĩ phải làm một điều gì đó đột phá và quay lại tập. Chúng tôi làm đi làm lại hàng chục lần trong ngày, mỗi lần tập là một cảm giác khác nhau. Hai đứa từng thực hiện nó trong liveshow Anh em năm 2016.

Để thực hiện cú nhảy trong chung kết Britain's got talent, sáu tháng trước đó, tôi và Quốc Nghiệp miệt mài chuẩn bị, dù thú thật, thời gian đó không được trọn vẹn vì cả hai bị chi phối bởi công việc, gia đình, con cái.

Quốc Cơ và Quốc Nghiệp. Ảnh: Trịnh Quốc Huy.

- Tiết mục chồng đầu tại cuộc thi vừa qua được hai anh tập luyện, biểu diễn suốt 15 năm qua nên thể hiện thuần thục là hiển nhiên. Hai anh nghĩ sao?

- Nhiều năm qua, anh em tôi biểu diễn không chỉ đơn giản chỉ có màn chồng người. Qua tiết mục, anh em tôi còn dàn dựng, lồng ghép câu chuyện, truyền tải thông điệp trên sân khấu. Chúng tôi thực hiện đi thực hiện lại các động tác đó không thấy chán vì mỗi lần diễn là sân khấu, cảm xúc khác nhau. Trong bộ môn xiếc không có điều gì là hiển nhiên hay nói trước được vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Cú nhảy 1,2 m cuối cùng là điểm mấu chốt để khiến chúng tôi khác biệt bởi trên thế giới chưa ai thực hiện điều này. Sau "cú nhảy sinh tử" tại Britain’s Got Talent, chúng tôi hạn chế thực hiện nó vì còn phụ thuộc vào yếu tố sức khỏe. Tuy nhiên, nếu như đam mê trỗi dậy thì chúng tôi lại cân nhắc.

- Cảm giác của hai anh mỗi khi sắp bước vào một cuộc trình diễn?

- Chúng tôi chưa bao giờ có được cảm giác an toàn khi diễn xiếc vì không mua được bảo hiểm. Nhiều lần cả hai đi hỏi các đơn vị đều bị từ chối bồi thường nếu không may xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, không phải vì không có được bảo hiểm mà chúng tôi lại từ bỏ niềm đam mê. Anh em tôi chỉ có cách chuẩn bị tinh thần cho bản thân, người nhà thôi.

Trước đêm bán kết ở Anh vừa qua, chúng tôi gặp áp lực từ những người thương trong gia đình. Mẹ tôi bị căn bệnh hở van tim nên chỉ cần có một sự cố nào xảy ra sẽ gây nguy hiểm cho bà. Chúng tôi tự an ủi dù xảy ra điều không may mắn nào đó cũng không nói cho người nhà biết. Việc biểu diễn ở Britain’s Got Talent là một cuộc chiến về mặt cảm xúc mà chúng tôi phải vượt qua.

* Quốc Cơ - Quốc Nghiệp gặp lại gia đình sau thời gian sang Anh dự thi

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ Quốc Nghiệp về Việt Nam

- Hai anh làm gì để bù đắp cho những hy sinh thầm lặng của vợ mình?

- Khi Hồng Phượng và Ngọc Mai đồng ý kết hôn với chúng tôi, họ chấp nhận việc chúng tôi phải đi diễn thường xuyên. Vì vậy, mỗi lần xa nhà, anh em tôi gọi điện về báo cáo sinh hoạt hàng ngày để vợ yên tâm, bớt "cằn nhằn" (cười). Quốc Nghiệp may mắn hơn vì có cơ hội bên cạnh con khi vợ sinh, còn tôi thì không được chứng kiến giây phút ấy.

Chúng tôi biết vợ thiệt thòi nên khi không đi diễn, thường lên mạng học cách chăm em bé, ru con ngủ, tắm và cho bé uống sữa. Chúng tôi muốn tự tay chăm sóc con để vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

- Biết diễn xiếc nguy hiểm vì sao hai anh vẫn cho hai con nối nghiệp?

- Những động tác khán giả xem chúng tôi thực hiện với con trai không phải xiếc mà như những động tác rèn luyện các bé có sự dẻo dai, nhanh nhạy. Chúng tôi không bắt con mình nối nghiệp. Sau này, nếu các con muốn theo nghề thì quá tốt vì anh em tôi có kinh nghiệm, biết cách để con mình tránh rủi ro và đạt được thành công nhanh nhất.

Gia đình của nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp.

- Hai anh muốn duy trì công việc này đến khi nào?

- Anh em tôi có thể biểu diễn được vài năm nữa hoặc lâu hơn, tùy vào tình trạng sức khỏe. Tôi và Quốc Nghiệp đang chuẩn bị cho việc đào tạo các bạn trẻ muốn đến với ngành xiếc, hy vọng có nhiều người yêu thích bộ môn nghệ thuật này.

Sau cuộc thi Britain’s Got Talent, anh em tôi rất bất ngờ trước tình cảm của khán giả nước nhà. Trước mắt, chúng tôi chưa có dự định phá thêm kỷ lục hay tham gia thêm một cuộc thi quốc tế nào. Chúng tôi muốn được ở bên gia đình và tri ân khán giả. Do đó, gia đình lên kế hoạch tổ chức một đêm diễn tri ân, hoàn toàn miễn phí vé, cho người hâm mộ.

Quốc Cơ sinh năm 1984, được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) năm 28 tuổi. Quốc Nghiệp sinh năm 1989, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 26 tuổi. Anh em "Hoàng tử xiếc" là NSƯT trẻ tuổi nhất của Việt Nam. Cuối tháng 12/2016, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp lập Kỷ lục Guinness Thế giới với màn chồng người lên nhau, leo 90 bậc thang trong 52 giây tại Tây Ban Nha.

