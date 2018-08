Quốc Cơ khóc vì làm em trai ngã khi tập thi Britain's Got Talent

Quốc Cơ, Quốc Nghiệp: 'Thi Britain's Got Talent là áp lực lớn nhất trong đời'

Chung kết Britain's Got Talent khép lại vào tối 3/6 ở Anh. Anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không vào Top 3. Điều an ủi nhất với Quốc Cơ là tiết mục diễn ra suôn sẻ và em trai Quốc Nghiệp vẫn an toàn. Anh nhớ lần tập luyện trước đêm bán kết, khi cả hai phải bịt mắt, Quốc Cơ hụt chân khiến Quốc Nghiệp té nhào xuống đất.

* Quốc Cơ - Quốc Nghiệp diễn trong chung kết Britain's Got Talent

Quốc Cơ, Quốc Nghiệp mặc quần áo bộ đội thi chung kết Britain’s Got Talent

Nghệ sĩ Ưu tú kể đã rất sợ hãi và khóc khi làm em trai ngã nặng. Điều làm anh day dứt nhất lúc đó là không thể bỏ thi để trả lại sự an toàn của em. Đêm Quốc Nghiệp bị ngã, Quốc Cơ như người mất hồn nhưng vẫn cố mạnh mẽ để em trai yên tâm. "Tôi xem em trai là 'một huyền thoại của lòng mình'. Điều chúng tôi mong mỏi hiện tại là được về nhà, nơi vợ con hai đang chờ", Quốc Cơ chia sẻ.

* Quốc Cơ sảy chân khiến em trai té nhào khi tập

Quốc Nghiệp giấu vợ chấn thương khi thi Britain's Got Talent

Chấn thương của Quốc Nghiệp cũng là mối lo hàng đầu của người thân khi hai "hoàng tử xiếc" sang Anh thi chung kết. Ngọc Mai - vợ Quốc Nghiệp - kể chị khóc như mưa khi nghe tin chồng bị ngã. Chị vội vàng gọi sang hỏi thăm thì được anh trấn an. Nghệ sĩ động viên vợ yên tâm và giữ sức khỏe khi đang mang bầu ba tháng. Chị Mai là người chuẩn bị băng vải đen bịt mắt cho hai anh em trong đêm thi bán kết. Nhưng tối đó, xem tiết mục, thấy chỉ mỗi Quốc Cơ bịt mắt, chị biết đã xảy ra chuyện.

"Anh không bao giờ kể gì với tôi vì sợ vợ lo lắng. Có lần, tôi gọi điện sang Anh trò chuyện, thấy anh trầy trụa, tôi hỏi thì anh bảo là bị va vào bàn và khẳng định vẫn rất khỏe. Khi anh thi chung kết, cả nhà ngồi trước tivi cầu nguyện cho hai anh tai qua nạn khỏi, thi thố suôn sẻ. Họ thi xong, tôi thở phào vì trút được gánh nặng. Các anh bình yên, tôi không còn mong gì hơn", chị Mai kể.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp ôm nhau khi kết thúc phần thi đêm chung kết. Họ dự kiến về đến Việt Nam ngày 6/6. Ảnh: Hải An.

Vợ Quốc Nghiệp từng phản đối anh thi Britain's Got Talent vì chấn thương cổ vẫn chưa khỏi. Khi anh khám sức khỏe trước chung kết, ban tổ chức cuộc thi cũng khuyên nên cân nhắc về chấn thương, song anh vẫn quyết tâm tham gia. Chấn thương Quốc Nghiệp xuất phát từ quá trình tập luyện với cường độ cao suốt nhiều năm, trong đó hai lần anh gặp tai nạn cắm đầu xuống đất. Có lần, anh phải cấp cứu ở Đài Loan. Cánh tay phải của anh cũng bị thương tổn, từng được chỉ định mổ. Bác sĩ khuyên anh bỏ nghề nhưng anh vẫn bám trụ. Quốc Nghiệp luôn mang theo người một thiết bị nẹp cổ khi đi diễn, nếu ngã xuống sẽ lập tức đeo vào để giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng tới đốt sống.

Quán quân cuộc thi năm nay là thí sinh Lost Voice Guy. Về nhì là màn ca hát của Donchez Dacres và xếp thứ ba là phần diễn hài của Robert White. Người đứng nhất nhận kỷ niệm chương, phần thưởng 250.000 bảng Anh (khoảng 7,6 tỷ đồng) và một suất biểu diễn trước Hoàng gia Anh.

Mai Nhật