Quang Hải chỉ đạo Phương Mai diễn thời trang

Đạo diễn Chuyện của Pao từng đảm nhận vai trò chỉ đạo Đẹp Fashion Show 7 (2008). Từ đó đến nay, anh chỉ tập trung làm phim. Vì vậy, chương trình Code of Style đánh dấu sự trở lại của anh trên sàn diễn thời trang.

Quang Hải - Phương Mai tay trong tay ở nhiều sự kiện. Ảnh: Lương Trần.

Theo đạo diễn Quang Hải, với chủ đề The Maze - Episode 1: Code of Style, đêm thời trang này mang ý tưởng về một mê cung của phong cách sống. Ở đó, con người được thỏa thích sáng tạo và thăng hoa với cảm xúc của mình. Quang Hải "bật mí", đây là chương trình thời trang đầu tiên ở Việt Nam không có hậu trường sân khấu. Các người mẫu được êkíp thực hiện giấu trong hai chiếc hộp to đặt trên sàn diễn và cách họ xuất hiện hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho người xem. "Ngoài ra, cùng với âm thanh, hiệu ứng ánh sáng đặc biệt, hàng ghế khán giả được thiết kế có tầm nhìn sân khấu theo hình tứ diện nhằm tạo cảm giác lạc vào mê cung cảm xúc cho người xem", đạo diễn chia sẻ.

Gần một năm Nam tiến, Phương Mai đang từng bước tạo được chỗ đứng trong làng thời trang Sài Gòn. Ảnh:Thoại Hà.

4 nhà thiết kế Kelly Bùi, Hoàng Ngân, Chung Thanh Phong, Võ Phan Huy hội ngộ với phong cách thời trang mang dấu ấn riêng của từng người. Dự kiến, mỗi nhà thiết kế trình diễn khoảng 30 mẫu trang phục mang hơi hướng từ cổ điển đến hiện đại.

Ngoài các người mẫu, đêm Code of Style còn có sự tham dự của nhiều gương mặt tên tuổi như: Hoa hậu Ngọc Hân, MC Bình Minh, diễn viên Chi Bảo, Quyền Linh, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My…

Code of Style do StyleTV - VCTV12 tổ chức, diễn vào ngày 20/1 tại số 5 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP HCM.

Thoại Hà