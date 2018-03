Pano in ảnh Lý Nhã Kỳ ở Cannes gây tranh cãi

Lý Nhã Kỳ thăm mộ Công nương Grace Kelly / Lý Nhã Kỳ chi gần 25 tỷ quảng bá Việt Nam ở Liên hoan phim Cannes

Ngày 14/5, Lý Nhã Kỳ có mặt tại Pháp để chuẩn bị cho Liên hoan phim Cannes 2017 với vai trò nhà bảo trợ. Mới đây, cô khoe ảnh tạo dáng bên những bảng quảng cáo du lịch TP HCM và điện ảnh Việt Nam trên đại lộ Cannes mà cô đã đầu tư.

Pano in hình cựu Đại sứ du lịch (trái) đặt cạnh biển quảng cáo Việt Nam với dòng chữ "Lý Nhã Kỳ - The new voice of Vietnam".

Lý Nhã Kỳ chia sẻ niềm vui khi ngắm hình ảnh Việt Nam được đặt trang trọng ở đối diện lâu đài Palais des Festivals - nơi diễn ra Liên hoan phim Cannes 2017. Cô cho biết đây sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn để cô giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước.

Tuy nhiên, cạnh ba pano quảng bá Việt Nam là pano in ảnh bán thân của người đẹp kèm dòng chữ "Lý Nhã Kỳ - The New Voice of Vietnam" (tạm dịch: "Lý Nhã Kỳ - Tiếng nói mới đến từ Việt Nam). Điều này tạo nên những tranh cãi rằng cựu Đại sứ Du lịch dùng tiền để quảng bá hình ảnh cá nhân.

Về vụ việc, êkíp người đẹp giải thích: "Lý Nhã Kỳ được The Hollywood Reporter, chuyên trang điện ảnh Mỹ, chọn giới thiệu là gương mặt mới, tiếng nói mới đến từ Việt Nam. Pano có ảnh Lý Nhã Kỳ không liên quan gì đến ba tấm pano quảng bá Việt Nam do cô ấy mua".

Lý Nhã Kỳ tạo dáng bên các pano quảng bá.

Êkíp cũng giải thích việc in dòng chữ gây tranh cãi là do sơ suất từ đơn vị làm pano. Sau khi nhận những ý kiến trái chiều, hiện tại, dòng chữ trên pano được sửa thành "The New Voice".

Đến Liên hoan phim Cannes lần này, Lý Nhã Kỳ sẽ tổ chức ba buổi tiệc với các khách VIP, gồm những nhân vật có tiếng trong giới đầu tư, du lịch và giải trí để quảng bá cho ngành du lịch TP HCM. Bên cạnh đó, Cựu đại sứ du lịch cũng có một bữa tiệc riêng do cô chủ trì với khách mời là những tên tuổi trong giới nghệ thuật, điện ảnh, thời trang quốc tế. Các buổi tiệc của Lý Nhã Kỳ sẽ do một công ty tổ chức sự kiện nổi tiếng tại Cannes thực hiện.

Trước đó, tại cuộc họp báo ở TP HCM, Lý Nhã Kỳ công bố đơn vị của cô đầu tư gần 25 tỷ đồng vào các hoạt động quảng bá du lịch và điện ảnh nước nhà tại Liên hoan phim Cannes 2017.

