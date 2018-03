Học trò cảm ơn Noo Phước Thịnh dù bị loại ở The Voice

Giọng ca Cause I love you bật mí anh sẽ biểu diễn hai tiết mục solo trong đêm gala của Influence Asia. Ngoài ra, nam ca sĩ sẽ kết hợp với sáu thành viên xuất sắc trong đội của mình tại The Voice 2017.

Noo Phước Thịnh từng có kinh nghiệm biểu diễn tại sân khấu quốc tế. Anh là đại diện Việt Nam tại Asia Song Festival 2016 diễn ra hồi tháng 10/2016 tại Hàn Quốc.

* Video: Noo trình diễn tại Asia Song Festival

Noo Phước Thịnh đưa học trò The Voice sang Malaysia biểu diễn

Noo Phước Thịnh (trái) và học trò luyện tập cho The Voice 2017 và gala Influence Asia.

Influence Asia là giải thưởng tôn vinh những cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên các mạng xã hội tại châu Á ở nhiều lĩnh vực.

Sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên năm 2015 với sự tham gia của Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan và nước chủ nhà Singapore. Năm nay, Hàn Quốc và Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại sự kiện.

​Thanh Thanh