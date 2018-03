Niềm đam mê điện ảnh của chủ tịch Kim Jong-il

Chủ tịch Kim Jong-il có niềm đam mê đặc biệt đối với phim ảnh, từ các bom tấn Hollywood cho tới phim quái vật của Nhật Bản.

“Điện ảnh đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tổng thể của văn học và nghệ thuật. Nó cũng là thứ vũ khí đầy sức mạnh trong các cuộc cách mạng cũng như quá trình xây dựng đất nước”, chủ tịch Kim Jong-il viết năm 1987 trong tiểu luận “The Cinema and Directing”.

Chủ tịch Kim Jong-il tại Rạp chiếu phim quốc gia Bình Nhưỡng hồi tháng 10/2009. Ảnh: BBC.

Với nhà lãnh đạo Triều Tiên, phim ảnh không chỉ là công cụ tuyên truyền mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn thế. Bên cạnh việc thưởng thức các tác phẩm điện ảnh, chủ tịch Kim cũng thể hiện quan điểm nghệ thuật của mình qua rất nhiều bài viết. Nhà lãnh đạo nổi tiếng thường gây ngạc nhiên bởi những nhận xét có chiều sâu. Ông nhận định: “Một bộ phim có cốt truyện lộn xộn sẽ không thể nào thu hút và nhận được phản ứng tốt từ độc giả”. Tờ BBC bình luận, các nhà làm phim Hollywood nên ghi chép lại lời khuyên này của ông Kim.

BBC dẫn lời một nguồn tin tiết lộ, cũng như bao người bình thường khác, lúc còn trẻ, Kim Jong-il cũng thích phim hành động, phim tâm lý và phim kinh dị. Ông đặc biệt mê các phim như Friday the 13th, Rambo, Godzilla… Nữ diễn viên ông yêu thích nhất là huyền thoại Elizabeth Taylor - mỹ nhân Hollywood vừa qua đời hồi tháng 3. Còn nam tài tử ông Kim mến mộ là Sean Connery - người nổi tiếng với các vai điệp viên 007 hào hoa trong loạt phim James Bond. Theo BBC, tình yêu của chủ tịch Kim dành cho James Bond chấm dứt sau bộ phim Die Another Day (2002). Phim có cảnh, điệp viên 007 bị bắt và tra tấn dã man trong một nhiệm vụ ở Triều Tiên. Chính phủ nước này lúc bấy giờ đã gọi đây là sự “xúc phạm đất nước Triều Tiên”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu thích nữ diễn viên quá cố Elizabeth Taylor. Ảnh: People.

Khảo sát của BBC cho thấy, bộ phim phương Tây đầu tiên được chiếu công khai tại Triều Tiên là Bend It Like Beckham (2002) nhưng với phiên bản đã được cắt sửa. Phim chiếu tại Liên hoan phim Bình Nhưỡng năm 2004 và thu hút 12.000 người xem.

Tuy nhiên, bản thân chủ tịch Kim lại khá cập nhật tình hình phim ảnh thế giới, đặc biệt là điện ảnh Mỹ. Tờ New York Times từng tường thuật lại những chi tiết khá thú vị trong chuyến thăm Triều Tiên năm 2000 của bà Madeline Albright - ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ. Theo đó, ông Kim hỏi bà Albright về bộ phim gần nhất mà bà xem. Nữ ngoại trưởng trả lời: Gladiator. Còn chủ tịch Triều Tiên tiết lộ, ông vừa xem Amistad của Steven Spielberg. Nhà lãnh đạo bình thêm: "Bộ phim rất buồn”.

Cũng theo New York Times, “lãnh tụ kính mến” của người Triều Tiên từng chia sẻ với nhà ngoại giao người Mỹ Wendy Sherman rằng: “Tôi có tất cả phim đoạt giải Oscar và tôi đã xem hết”.

Một cảnh trong phim "Rambo" mà chủ tịch Kim yêu thích.

Ngoài điện ảnh Mỹ, Nhật, ông Kim cũng rất mê phim Pháp. Francois-Xavier Roux - bác sĩ người Pháp từng tham gia chữa trị cho Kim Jong-il - tiết lộ với tờ The Telegraph: "Chủ tịch Kim rất hiểu biết về điện ảnh Pháp. Tôi rất ngạc nhiên với điều này. Ông cũng rành rượu Pháp. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau về sự khác biệt giữa Bourgogne và Bordeaux…”.

Với niềm đam mê và sự hiểu biết sâu sắc về phim ảnh, chủ tịch Kim từng làm serie phim tài liệu dài 100 tập về đất nước Triều Tiên. Ông cũng là tác giả cuốn sách "On the Art of Cinema" (Về nghệ thuật điện ảnh). Ngoài ra, ông còn sáng tác 6 vở opera và rất mê nhạc kịch.

Ông Kim Jong-il qua đời hôm 17/12, ở tuổi 69, khi đang đi thị sát bằng tàu hỏa ở bên ngoài Bình Nhưỡng. Quốc tang cho ông Kim sẽ kéo dài đến ngày 29/12.

Huyền Anh