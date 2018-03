Những thiên thần nội y từng 'đốt cháy' màn bạc

1. Tyra Banks

Cùng với Naomi Campbell, Tyra Banks cũng là một trong những "huyền thoại da màu" của làng thời gian thế giới. Siêu mẫu người Mỹ gốc Phi này là thiên thần thứ 5 của Victoria's Secret. Cô nắm giữ đôi cánh thiên thần của hãng đồ lót danh tiếng này từ năm 1997 đến 2005. Sau 18 năm cống hiến cho ngành giải trí, Tyra đã tìm được chỗ đứng không chỉ trong lĩnh vực thời trang, mà còn ở truyền hình, âm nhạc, kinh doanh và điện ảnh.

Tyra Banks trong show thời trang của Victoria's Secret năm 2005 (trái) và trong phim 'Coyote Ugly'.

Giám đốc sản xuất của chương trình America's Next Top Model tham gia đóng phim từ năm 20 tuổi với vai diễn trong phim truyền hình The Fresh Prince of Bel-Air. Sau đó, song song với công việc người mẫu, cô còn đóng vai phụ trong nhiều bộ phim điện ảnh như Love Stinks, Higher Learning, Halloween: Resurrection. Zoe trong Coyote Ugly chỉ là một vai nhỏ, nhưng lại là vai diễn rất ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất của Tyra Banks.

2. Laetitia Casta

Tuy chiều cao khiêm tốn (1,69 m) nhưng với gương mặt quyến rũ chết người và số đo vàng (89-60-90), Laetitia Casta đã khiến vẻ đẹp Pháp rực sáng trên sàn diễn thời trang thế giới. Cô cũng là siêu mẫu thứ 7 được Victoria's Secret trao cho đôi cánh thiên thần, và nắm giữ vị trí này trong ba năm, từ 1998 đến 2000. Laetitia Casta còn luôn được nhắc đến như là một trong những siêu mẫu đẹp nhất của mọi thời đại.

Laetitia Casta là siêu mẫu huyền thoại của nước Pháp. Cô từng được khán giả Việt Nam biết đến qua bộ phim truyền hình 'Chiếc xe đạp màu xanh'.

Cô cũng là một trong những siêu mẫu hiếm hoi thành danh cả ở nghệ thuật thứ 7. Vai diễn để đời của cô là Léa Delmas trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Chiếc xe đạp màu xanh, từng được chiếu trên VTV3 vào năm 2000. Đến nay, cô đã tham gia gần 20 bộ phim. Vai Salome trong bộ phim Visage của đạo diễn Đài Loan Thái Minh Lượng (từng tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm 2009) cũng là một điểm nhấn trong sự nghiệp diễn xuất của Laetitia Casta.

3. Heidi Klum

Heidi Klum luôn là hình mẫu đáng mơ ước và là tấm gương mà các người mẫu đàn em phấn đấu. Cô từng là "thiên thần đầu đàn" của Victoria's Secret trong hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, hồi năm ngoái, siêu mẫu nước Đức tuyên bố từ bỏ cương vị, đồng thời giã từ sàn catwalk. Quyết định này của cô khiến người hâm mộ tiếc nuối, bởi ở tuổi 34 và đã có 4 con nhưng Heidi vẫn luôn chứng tỏ được đẳng cấp và sự thăng hoa qua từng bước chân trên sàn diễn.

Heidi Klum trong Victoria's Secret Fashion Show 2007 (trái) và trong phim 'Ella Enchanted'.

Cô cũng từng thử sức với điện ảnh nhưng dường như màn ảnh rộng không có duyên với Heidi khi cô chỉ được giao cho các vai phụ, hoặc vai khách mời xuất hiện vài giây (cameo). Đến nay, vai diễn gây ấn tượng nhất của Heidi Klum là vai người khổng lồ Brumhilda trong bộ phim cổ tích Ella Enchanted, đóng cùng Anne Hathaway và Hugh Dancy vào năm 2004.

4. Gisele Bundchen

Là siêu mẫu giàu nhất thế giới hiện nay, Gisele Bundchen từng giữ vị trí thiên thần của Victoria's Secret trong 7 năm. Trong các show diễn từ năm 2000 đến 2006, người đẹp Brazil luôn là vedette, đi đầu hoặc đi cuối của hãng thời trang đồ lót danh tiếng này. Chiều cao 1,8 m, số đo 91-60-90 và vẻ lạnh lùng, kiêu sa trên sàn catwalk đã biến cô trở thành "hạt ngọc" của làng người mẫu thế giới.

Dù xuất hiện trong show diễn của Victoria's Secret (trái) hay trên màn ảnh rộng, Gisele Bundchen vẫn rất nóng bỏng.

Năm 2004, Gisele Bundchen tham gia vai thứ chính trong bộ phim hành động hài Taxi. Tác phẩm này bị chê thảm hại về chất lượng nghệ thuật, nhưng vai diễn Vanessa của siêu mẫu Brazil lại là điểm sáng, thu hút mọi cặp mắt hướng lên màn ảnh rộng bởi vẻ sexy khó cưỡng. Sau Taxi, Gisele còn tham gia một vai nhỏ trong bộ phim nổi tiếng The Devil Wears Prada vào năm 2006.

5. Adriana Lima

Khi nhắc tới Adriana Lima, người hâm mộ thường nhớ tới những đường cong tuyệt mỹ, đôi mắt sâu thẳm, hút hồn, và bờ môi gợi cảm làm ngất ngây người đối diện. Năm nay 30 tuổi, Adriana đã có 11 năm đeo cánh "thiên thần"của Victoria's Secret. Sau khi hai đàn chị Gisele Bundchen và Heidi Klum rời đi, Adriana đang là đội trưởng đội thiên thần của hãng đồ lót hàng đầu thế giới.

Adriana Lima hiện là 'thiên thần đầu đàn' của hãng đồ lót Victoria's Secret.

Sở hữu nét đẹp hoang dã, cách biểu cảm ấn tượng trên sàn diễn nhưng dường như siêu mẫu Brazil này không muốn lấn sân sang điện ảnh mà chỉ trung thành với những bước đi catwalk. Tuy nhiên, năm 2001, Adriana Lima đã xuất hiện trong bộ phim ngắn The Follow của đạo diễn Vương Gia Vệ, bên cạnh ba tài tử Clive Owen, Forest Whitaker và Mickey Rourke. Chỉ là một vai diễn trong một bộ phim ngắn quảng cáo cho BMW nhưng diễn xuất cũng như vẻ đẹp của Adriana đã góp phần tạo nên thành công cho The Follow.

6. Karolina Kurkova

Chân dài 27 tuổi Karolina Kurkova là siêu mẫu Cộng hòa Czech nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Cô tham gia các show diễn của Victoria's Secret từ năm 2000 và được trao đôi cánh thiên thần trong bốn năm, từ 2005 đến 2008. Sở hữu mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lá cây, Karolina từng được Anna Wintour, tổng biên tập tạp chí danh tiếng Vogue, ví von là hình tượng của "siêu mẫu của thế hệ tương lai".

Karolina Kurkova có tham vọng trở thành một minh tinh màn bạc.

Sau hơn 10 năm đứng trên sàn diễn, Karolina không hề giấu giếm tham vọng muốn trở thành một minh tinh màn bạc. Năm 2007, cô nhận được vai diễn đầu tiên trong bộ phim hài My Sexiest Year. Hai năm sau, cô là một trong những chân dài xuất hiện trong bom tấn G.I.Joe: The Rise of Cobra. Dù vai diễn khá nhạt nhòa, nhưng Karolina vẫn rất tự hào và chờ đợi những cơ hội mới trong lĩnh vực điện ảnh. Hiện cô tham gia loạt phim truyền hình FCU: Fact Checkers Unit.

7. Rosie Huntington-Whiteley

Chân dài 24 tuổi người Anh gia nhập dàn siêu mẫu của Victoria's Secret từ năm 2006 nhưng phải tới năm ngoái, cô mới được trao "đôi cánh thiên thần". Đặc điểm nổi bật của Rosie chính là đôi môi "cá trích" đầy bướng bỉnh và nụ cười tỏa nắng. Bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi, Rosie là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hiệu danh tiếng như Burberry, Prada, LV... Hồi tháng 5, cô được tạp chí Maxim bình chọn là mỹ nhân nóng bỏng nhất hành tinh năm nay.

Tên tuổi của Rosie Huntington-Whiteley nổi như cồn sau khi lọt vào mắt xanh của đạo diễn Michael Bay trong 'Transformers 3'.

Sự nghiệp của Rosie Huntington-Whiteley có sự đột phá khi cô trở thành người thay thế Megan Fox trong phần 3 của siêu phẩm Transformers. Khi đạo diễn Michael Bay tuyên bố Rosie là mỹ nhân mới của phần 3, tên tuổi của cô bắt đầu xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo, với mức độ danh tiếng ngày một lan rộng hơn. Rosie đã có được một vai diễn lớn mà tất cả chị em trong đội thiên thần Victoria's Secret từng đi đóng phim đều phải ao ước.

Nguyên Minh