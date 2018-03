Những sự kiện nghệ thuật nổi bật trong tuần

- Cậu bé 5 tuổi Victor Chupina là người đầu tiên cầm trên tay chiếc vé xem buổi công chiếu bộ phim tài liệu This Is It về ông vua nhạc pop Michael Jackson tại Los Angeles. Vé bắt đầu được bán ra từ 27/9.

- Nữ ca sĩ Fergie của ban nhạc Black Eyed Peas đang “chiếu tin nhìn” về phía khán giả từ sân khấu trong ngày thứ ba của “F1 Rock Festival” tại công viên quốc gia Fort Canning của Singapore vào 26/9.

- Mariah Carey gửi nhẹ nụ hôn lên mẫu trưng bày dòng nước hoa mới của mình mang tên “Forever” tại Quảng trường Macy's Herald ở New York hôm 29/9.

- Ba anh em của nhóm Jonas Brothers, một trong những ban nhạc gia đình được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay, đã được dựng tượng tại viện bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở Hollywood bên cạnh những thế hệ tiền bối nổi tiếng khác vào 30/9.

- Diva người Australia Kylie Minogue làm ”lóa mắt” đám đông trong đêm mở màn chuyến lưu diễn Bắc Mỹ của mình tại nhà hát Fox ở Oakland, California hôm 30/9.

- David Guetta và Kelly Rowland tại lễ trao giải thưởng âm nhạc thường niên MOBO (Music of Black Origin - Nhạc có nguồn gốc từ châu Phi) 2009 ở thành phố Glasgow, Scotland hôm 30/9.

- Shakira vẫy tay trước đám đông khán giả hâm mộ trong buổi tiệc giới thiệu album mới “She Wolf” tại khách sạn Park Hyatt ở Milan, Italy hôm 1/10.

- 2 ngôi sao của chương trình "Dancing with the Stars" Julianne Hough và Jennifer Hudson cùng đứng chung sân khấu trong buổi công chiếu phim "The Wizard of Oz" tại công viên Central Park, New York hôm 29/9.

- 2 thành viên của nhóm nhạc Backstreet Boys, Brian Littrell và A.J. Mclean bắt tay với các fan sau khi đến sân bay quốc tế Narita ở Nhật hôm 28/9.

- Ben Harper và Tom Morello trình diễn trên sân khấu trong buổi hòa nhạc từ thiện Rock A Little, Feed Alot tại câu lạc bộ Nokia ở Los Angeles hôm 29/9.