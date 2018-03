Những scandal chèn ép trong showbiz Việt

Đàm Vĩnh Hưng bị tố không chịu ngồi ghế 'nóng' cùng Phương Thanh / Minh Hằng tố bị Hồ Ngọc Hà ép rời ghế 'nóng' The Face

Ngày 30/4, Đàm Vĩnh Hưng bác bỏ thông tin anh rút khỏi "ghế nóng" chương trình Tôi có thể vì không chịu ngồi "chung chiếu" với Phương Thanh. Mr. Đàm giải thích anh từ chối vị trí giám khảo vì sát ngày ban tổ chức công bố show, anh vẫn chưa nhận được hợp đồng làm việc. "Ông hoàng nhạc Việt" nói anh chưa bao giờ ngại làm việc chung với ai và không cho phép bản thân "hất đổ chén cơm" của người khác. Đàm Vĩnh Hưng cũng cho rằng ban tổ chức chương trình đã sử dụng tên tuổi anh để gây chú ý.

Sau lời giải thích của Mr. Đàm, chiều 30/4, bà Bùi Như Mai - đại diện nhà sản xuất - khẳng định chính nam ca sĩ đưa ra yêu cầu không ngồi với Phương Thanh toàn bộ game show và sự có mặt của các giám khảo khác cũng phải được anh chấp thuận.

Sau lời tố này, Đàm Vĩnh Hưng một lần nữa khẳng định trên trang cá nhân rằng ban tổ chức bịa đặt. Nam ca sĩ cho biết anh có thể dùng tới pháp luật nếu sự việc đi quá xa.

Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh tại "Làn sóng xanh" 2014.

Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh một thời là bạn bè thân. Tuy vậy, nhiều năm qua, hai bên hiếm khi xuất hiện cùng nhau trong các chương trình, sự kiện.

Gần đây, Minh Hằng gây xôn xao khi tiết lộ cô phải rút lui khỏi vị trí huấn luyện viên The Face 2017 do có sức ép từ một đàn chị trong nghề.

Chiều 19/4, trong cuộc trò chuyện với VnExpress, Minh Hằng cho biết người mà cô nói đến chính là Hồ Ngọc Hà. Giọng ca Một vòng trái đất tiết lộ Hồ Ngọc Hà nói với ban tổ chức The Face: "Ai cũng được, trừ Minh Hằng" khi bàn về việc chọn huấn luyện viên. Cô công bố câu chuyện này vì muốn êkíp, người hâm mộ, các nhãn hàng cô làm đại sứ biết sự thật.

Minh Hằng Hồ Ngọc Hà từ chối trả lời về vụ việc. Đại diện của nữ ca sĩ cho rằng nếu Minh Hằng nhận được thông tin từ ban tổ chức The Face, câu trả lời nằm ở chỗ đơn vị này. "Chúng tôi không muốn vướng vào lùm xùm, nhất là khi câu chuyện đang bị đẩy đi quá xa", quản lý nữ ca sĩ nói.

Ban tổ chức The Face 2017 cũng đã công bố danh sách ba huấn luyện viên của mùa giải năm nay gồm Lan Khuê, Minh Tú và Hoàng Thùy. Nhà sản xuất không bình luận về vụ việc.

Minh Hằng (trái) và Hồ Ngọc Hà từng góp mặt chung tại nhiều sự kiện.

Nhiều thí sinh Vietnam's Next Top Model bị cấm diễn tại một số sự kiện

Cuối năm 2016, Cao Thiên Trang - Top 3 Vietnam's Next Top Model 2012 - cho biết nhiều người mẫu bị chèn ép, cấm diễn tại các sự kiện lớn, tiêu biểu như Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week). Cao Thiên Trang còn tiết lộ "danh sách đen" bị cấm diễn bao gồm Hoàng Thùy, Lê Thúy, Kha Mỹ Vân, Cao Thiên Trang, Thùy Dương, Hằng Nguyễn, Lê Thanh Thảo.

Cao Thiên Trang (trái) và Lê Thúy là hai người mẫu lên tiếng về vụ việc.

Lê Thúy, Kha Mỹ Vân, Thùy Dương, Hằng Nguyễn, Lê Thanh Thảo khẳng định chuyện cấm diễn là có thật. Phía BeU Model - đơn vị tổ chức Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - phủ nhận thông tin trên.

Gần đây, Lê Thúy xuất hiện trong show của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa thuộc khuôn khổ Tuần thời trang khiến nhiều người bất ngờ. Người mẫu chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô vẫn nằm trong danh sách bị cấm diễn nhưng vì nhà thiết kế đóng tiền để tham gia show nên họ có quyền mời người mẫu họ thích. Sau đó, Lê Thúy đã xóa dòng trạng thái này.

Tuyết Lan tố bị Hà Anh chèn ép trong Viet Nam's Next Top Model 2010

Năm 2012, Á quân Viet Nam's Next Top Model 2010 tiết lộ cô từng chịu nhiều thiệt thòi vì bị chèn ép trong quá trình thi Viet Nam's Next Top Model. Tuyết Lan cho biết mọi thí sinh tham gia cuộc thi đều nhận thấy nữ giám khảo có ác cảm với cô, tuy nhiên, không ai biết lý do.

Tuyết Lan cho rằng Hà Anh ghét cô vì trong một lần đến studio chụp hình, người mẫu 9X đã quên chào siêu mẫu.

Hà Anh Hà Anh cho rằng Tuyết Lan ấm ức khi Huyền Trang đoạt giải quán quân. Nữ giám khảo đánh giá Tuyết Lan không có sức khỏe, sức bền, ý chí và sự chuyên nghiệp. Theo Hà Anh, Tuyết Lan có kinh nghiệm hơn các bạn khác nhưng không chịu tiếp thu những góp ý, chỉ dạy của chuyên gia, ban giám khảo.

Tuyết Lan (phải) thân thiết với Hà Anh tại một sự kiện. Lúc này, Tuyết Lan chưa lên tiếng tố Hà Anh.

Cô bày tỏ mình rất buồn và thất vọng khi những ý kiến đóng góp, chỉ dạy tận tình trong cuộc thi bị cho là "trù dập".

Phi Thanh Vân tố bị Xuân Lan xúc phạm, chèn ép trong nghề

Đầu tháng 4/2009, Phi Thanh Vân lên báo tố cáo một đàn chị "là người mẫu nổi tiếng, hiện mở công ty người mẫu và có tên trên sân khấu kịch" đã chèn ép cô. "Nữ hoàng dao kéo" kể người này đã miệt thị, xúc phạm, lôi kéo mọi người cô lập cô. Phi Thanh Vân cho biết người này từng nói với các bầu show: "Ở đâu có con Vân Dzẹo, ở đó không có tôi". Diễn viên Cô gái xấu xí cho biết suốt tám năm cô "không ngóc đầu lên được" vì câu nói này.

Xuân Lan (trái) và Phi Thanh Vân.

Sau đó, Xuân Lan lên tiếng vì cho rằng bài báo ám chỉ đích danh mình. Cô khẳng định tất cả điều Phi Thanh Vân nói đều là bịa đặt. Mối quan hệ của cô với "nữ hoàng dao kéo" hoàn toàn bình thường. Xuân Lan coi Phi Thanh Vân như học trò. Siêu mẫu cho rằng Phi Thanh Vân lợi dụng tên tuổi cô để đánh bóng bản thân. Tuy nhiên, cô không chấp nhặt đàn em.

