Những điều thú vị về giải thưởng Oscar

Một số kỷ lục trong lịch sử Oscar - 3 bộ phim từng giành nhiều giải Oscar nhất trong lịch sử (11 giải) là Ben Hur (1959), Titanic (1997) và The Lord of The Rings : The Return of The King (2003). - Katherine Hepburn là diễn viên giành nhiều giải Oscar nhất ở hạng mục diễn xuất. Bà đã sở hữu 4 tượng vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. - Bộ phim châu Á đầu tiên được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất là Ngọa Hổ Tàng Long (2000). - Người sở hữu nhiều tượng Oscar nhất là Walt Disney với 59 đề cử và 22 lần giành giải chính thức ở nhiều hạng mục khác nhau. - Diễn viên già nhất từng giành giải Oscar là Jessica Tandy. Bà đoạt giải khi đã 80 tuổi với vai diễn trong phim Driving Miss Daisy vào năm 1989. Nữ diễn viên Tatum O’Neal hiện vẫn nắm giữ kỷ lục người trẻ nhất giành giải Oscar về diễn xuất khi mới 10 tuổi. - Beauty And The Beast, Up và Toy Story 3 là ba bộ phim hoạt hình từng được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất. - Tàu tử yểu mệnh Heath Ledger là diễn viên quá cố đầu tiên giành giải Oscar. Hơn một năm sau khi qua đời, anh được xướng tên nhận danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2009 với vai Joker trong The Dark Knight. - Meryl Streep là diễn viên từng được đề cử nhiều nhất với 16 lần nhưng mới 2 lần được vinh danh. Năm nay, bà tiếp tục có tên trong hạng mục tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai cựu thủ tướng Anh, Margaret Thatcher trong phim The Iron Lady. - Năm 2000, 55 bức tượng vàng bị đánh cắp khi đang trên đường vận chuyển tới buổi lễ. Sau đó, 53 bức đã được tìm thấy. - Mỗi năm, khoảng 50 - 60 bức tượng Oscar được sản xuất. - Jennifer Hudson là nghệ sĩ đầu tiên giành cả giải Grammy lẫn Oscar với album và bộ phim đầu tiên của mình. Năm 2007, vai diễn đầu tay - Effie White - trong phim ca nhạc Dreamgirls đã đem lại cho Jennifer danh hiệu Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Hai năm sau đó, cô giành giải Grammy với album đầu tay mang chính tên mình. - Tính đến giải Oscar lần thứ 83 vào năm ngoái, đã có khoảng gần 3.000 giải Oscar được trao và hơn 300 diễn viên được trao giải về diễn xuất. - Người phụ nữ đầu tiên giành giải Đạo diễn xuất sắc là Kathryn Bigelow vào năm 2010 với bộ phim The Hurt Locker. Bà đã đánh bại chồng cũ là đạo diễn James Cameron để ghi dấu ấn nữ quyền trong lịch sử giải đạo diễn của Oscar. - Từ năm 2010, số lượng đề cử hạng mục Phim hay nhất tăng lên con số 10. Tới năm nay, Viện Hàn lâm tiếp tục đổi luật thành số lượng các phim tranh giải ở hạng mục quan trọng nhất này có thể dao động từ 5 đến 10, tùy theo chất lượng phim từng năm. 2012 có 9 phim cạnh tranh tượng vàng.