Nhật Kim Anh mất niềm tin vào đàn ông

Nhật Kim Anh muốn biến đổi mình qua từng vai diễn để hấp dẫn khán giả. Với âm nhạc, cô trung thành với pop ballad.

- Từ trước đến giờ, hình ảnh của chị trên sân khấu âm nhạc và cả trong điện ảnh đều bị xem là sến, là bình dân. Tại sao chị không tìm cách làm cho mình sang hơn?

- Ai cũng muốn sang trọng nhưng phải xem điều đó có hợp với mình không đã. Khi có mặt hàng gì, mình luôn muốn bán cho hết. Không ai kinh doanh chỉ để bán cho một lượng người nhất định. Vì thế, mình phải biết khách hàng đang chuộng thứ gì để đáp ứng. Với âm nhạc, trước đây tôi được khán giả yêu thích với album “Lâu đài cát” bởi dòng pop ballad nhẹ nhàng. Sau đó, vì sợ người nghe chán, tôi thay đổi dòng nhạc chững hơn trong hai album “Ngôi sao xanh”, “Trò cút bắt trong tình yêu” rồi đến nhạc mạnh, sôi nổi như “Nắng lạ” nhưng lượng người mua dần dần ít đi. Vì vậy, giờ tôi lại trở lại với dòng nhạc pop ballad bằng vol 5 “Tiếng vĩ cầm”. Khán giả có nhiều tầng lớp khác nhau, có người thích nhạc thị trường, có người thích nhạc sang trọng và ai cũng đáng được tôn trọng.

Với phim ảnh, người ta thường nhớ tới Nhật Kim Anh trong những vai sướt mướt, có số phận bất hạnh. Nhưng tôi không cố định mình trong dạng nhân vật đó mà đang có những thể nghiệm để biết điểm mạnh, điểm yếu. Khán giả từng thương một nàng Cầm trong Long thành cầm giả ca sẽ thấy bất ngờ với cô giám đốc trong Mày râu làm vợ, người mẹ mới sinh con bị trầm cảm trong Cuộc chiến hoa hồng hay cô cảnh sát chuyên khám tử thi để tìm manh mối phá án… Tôi hy vọng sắp tới mình sẽ có một vai phản diện để tạo ra tính đột phá trong diễn xuất.

- Việc bước song song hai con đường âm nhạc và điện ảnh có thể là rào cản cho chị khi muốn đạt tới đỉnh cao ở lĩnh vực nào đó. Chị băn khoăn gì về điều này?

- Tôi thấy mình phải có trách nhiệm với danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc đã đạt được ở Liên hoan phim Quốc tế tại Việt Nam lần thứ nhất vì chỉ một chút lơ là sẽ tự giết mình, hủy hoại những gì mà mình gây dựng. Tôi luôn toàn tâm toàn ý cho những đam mê trong cuộc sống và không hy vọng một trong hai hoặc cả hai lĩnh vực đều thành công rực rỡ. Tôi chỉ mong mình được làm nghề vì đó là nguồn sống, là động lực tinh thần lớn nhất của tôi lúc này.

Cân bằng hai công việc đã khó, cân bằng công việc với đời sống riêng còn khó hơn nhiều. Trong giới nghệ sĩ rất ít người có thể tròn vẹn cả hạnh phúc cá nhân và nghệ thuật. Trước đây tôi từng sống chết vì tình yêu, bây giờ tôi chỉ còn sống chết vì nghệ thuật.

Nhật Kim Anh và Thiên Bảo tình tứ trên bìa lịch. Đây là sản phẩm tặng kèm album "Ngôi sao xanh". Trong album này, Thiên Bảo vào vai người tình của Nhật Kim Anh dẫn đến tin đồn hai người có tình cảm với nhau.

- Cách đây hơn một năm, chị từng hãnh diện chia sẻ, người yêu chị là một diễn viên không nổi tiếng nhưng chị yêu anh ấy bằng sự chân thật. Tại sao bây giờ, chị bi quan như vậy?

- Bạn trai tôi từng là diễn viên, sau đó qua Mỹ nhưng mọi người luôn chĩa mũi tên nghi ngờ về Thiên Bảo. Sự đổ vỡ của gia đình Bảo một phần cũng do báo chí. Sau khi Bảo và vợ ly dị, tôi cũng an ủi Bảo nhiều. Tham gia nghệ thuật, bạn phải chấp nhận những sóng gió mà nó mang tới. Cuộc sống vợ chồng cần nhất hiểu nhau - khi không còn hiểu nhau nữa, có gắn kết thì cũng vậy thôi. Ngay cả tôi cũng vậy, cuộc sống đâu như tôi mong muốn. Hiện tôi đang là một "nữ thần tự do".

- Trong bài phỏng vấn cách đây ít ngày, chị còn nói về một đám cưới không xa. Điều gì dẫn đến kết cục buồn này?

- Đấy chính là lý do để tôi không muốn nói về tình cảm nữa. Có thể ngày nay mình hạnh phúc, ngày mai chia tay, không có gì không thể cả. Chuyện tan vỡ của tôi chỉ vừa mới 2 ngày thôi.

Tôi không xấu, trên con đường nghệ thuật cũng gặp gỡ rất nhiều người, không ít trong số đó có tình ý với tôi. Cũng giống như một bông hoa, hoa đẹp thì nhiều ong bướm. Trước những lời tán tỉnh, gạ gẫm, tôi đều cố gắng không mềm lòng, lao đầu vào công việc để quên đi sự cô đơn khi người yêu ở xa. Anh cũng đã hy sinh vì tôi, cũng an ủi tôi làm tôi càng thêm tin tưởng. Sau hơn 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã chuẩn bị cùng nhau chia sẻ cuộc đời. Nhưng khi tưởng hạnh phúc đã ngay trước mắt thì tôi phát hiện ra, anh ấy có người khác. Đời sống bây giờ không như ngày xưa nữa. Đấng mày râu khó có sự chung thủy để phụ nữ chờ đợi và tin tưởng vào một mối tình Ngưu Lang - Chức Nữ.

Trước đây tôi từng chứng kiến cảnh người yêu đầu tiên phản bội mình - đó là vết cắt rất đau mà tôi không muốn ai rạch nó ra nữa. Nếu khuất mắt trông coi, tôi chấp nhận nhưng một khi đã biết, tôi không thể tha thứ.

Giấc mộng mặc váy cưới chưa thành hiện thực với Nhật Kim Anh.

- Vậy chị nghĩ gì về những người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác?

- Tương lai không ai biết được chữ ngờ, cũng có thể sau này tôi sẽ yêu một người đàn ông đã có bạn gái thậm chí có vợ, có con. Tôi không đòi hỏi hỏi họ phải độc thân, chỉ cần họ đem lại cho tôi một tấm chân tình. Tôi không cho rằng mình khi ấy là nhân tố đem lại bất hạnh cho người phụ nữ khác. Sự tan vỡ không bắt nguồn từ người thứ ba mà từ chính người phụ nữ bị bỏ rơi. Họ không tỉnh táo, không khéo léo giữ chân người đàn ông. Hoặc người đàn ông đã không không còn đủ tình yêu với người phụ nữ ấy. Trong cuộc sống của người phụ nữ, nên biết mình giữ cái gì, buông cái gì.

Tuy nhiên, tôi sợ rằng tôi không còn dám đặt tình cảm vào người nào nữa. Tôi đã như con chim trúng tên sợ cành cong. Tôi xa nhà, xa mẹ từ nhỏ, tồn tại ở thành phố một mình, chuyện tình cảm rất quan trọng với tôi nhưng bây giờ, tôi phải dồn sức lực cho công việc. Sắp tới đây, tôi có chuyến lưu diễn ở Mỹ, đó cũng là cách để tôi quên đi mọi chuyện.

- Nếu trong chuyến lưu diễn ở Mỹ, bạn trai chị đến và cầu xin tha thứ, chị sẽ thế nào?

- Không thể. Tiểu bang anh ta ở với nơi tôi biểu diễn cách nhau xa. Dù anh có bay sang chỗ tôi xin tha thứ tôi cũng mặc. Sau những vấp ngã trong cuộc sống, tôi lạnh lùng hơn. Hai ngày nay, anh ta gọi điện rất nhiều nhưng tôi đều không nghe máy. Tôi nhắn cho một cái tin rất dài. Tất cả đã kết thúc trong tin nhắn đó. Tôi cần lật cuộc sống của mình sang một trang mới.

Ngọc Trần thực hiện

Ảnh: NKA