Nhã Phương thắng giải 'Ngôi sao châu Á' lĩnh vực phim truyền hình ở Seoul

Song Joong Ki thổ lộ nhớ Song Hye Kyo

Phát biểu khi lên sân khấu nhận cúp lưu niệm hạng mục Ngôi sao châu Á dành cho nữ của Liên hoan phim truyền hình quốc tế Hàn Quốc, Nhã Phương xúc động không nói tròn lời. Cô chia sẻ ngắn ngọn bằng tiếng Anh về niềm vui và vinh dự có mặt tại giải. Bên cạnh Nhã Phương, diễn viên Rebbea Lin đến từ Singapore và Fuji Mina của Nhật Bản cũng được vinh danh trong hạng mục Ngôi sao châu Á.

Nhã Phương xúc động khi nhận giải thưởng dành cho nữ diễn viên phim truyền hình châu Á có diễn xuất ấn tượng.

Nữ diễn viên diện áo dài truyền thống màu trắng thêu hoa đỏ. Cô được giới truyền thông Hàn dành lời khen về nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất trong bộ phim được đề cử Khúc hát mặt trời. Nhã Phương chia sẻ: "Tôi như vỡ òa trong giây phút được xướng tên. Bao nhiêu lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu nhưng cứ lắp bắp vì quá run. Cảm ơn đoàn phim Khúc hát mặt trời đã cho tôi cơ hội, những khán giả luôn ủng hộ tôi. Cảm ơn anh Thuận Việt đã thức trắng đêm may áo dài cho tôi kịp mang đi, để tôi được xuất hiện trọn vẹn trong hình ảnh của người con gái Việt. Và còn rất nhiều con người âm thầm đứng sau để mình tôi được tỏa sáng".

Trong buổi lễ, bạn gái diễn viên Trường Giang đứng cạnh tài tử Hậu duệ mặt trời Song Joong Ki trên sân khấu. Cả hai chụp ảnh lưu niệm cùng nhau. Song Joong Ki tham dự sự kiện với tư cách đại diện ê-kíp Hậu duệ mặt trời. Bộ phim của anh thắng lớn với ba giải: Phim truyền hình Hàn Quốc tạo được tiếng vang nhất, Nhạc phim truyền hình hay nhất (ca khúc You Are My Everything) và Diễn viên Hàn đột phá dành riêng cho Song Joong Ki.

Nhã Phương và tài tử Song Joong Ki.

Sau khi nhận giải tại Hàn Quốc, cô đáp chuyến bay từ Seoul về Đà Nẵng vào trưa 9/9 để tiếp tục quay phim Tuổi thanh xuân, cũng là một phim truyền hình hợp tác với Hàn Quốc.

Vân An