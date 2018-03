Nguyễn Hoàng khóc khi nghĩ đến cảnh mất nhà

Diễn viên Nguyễn Hoàng xuất viện / Diễn viên Nguyễn Hoàng nguy kịch vì tai biến

Hơn hai tháng sau khi rời Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng TP HCM về nhà riêng tại quận 6 để điều trị, sức khỏe diễn viên Nguyễn Hoàng có nhiều tiến triển. Người nhà cho biết từ khi tỉnh lại sau ca mổ não, Nguyễn Hoàng rất nhạy cảm, anh chỉ cười khi chơi cùng con. Anh thường chảy nước mắt mỗi khi có người nhắc đến bố hoặc nói chuyện công việc.

Mới đây, Nguyễn Hoàng cũng khóc khi chứng kiến nhân viên ngân hàng đến chụp ảnh căn nhà để kiểm kê tài sản. "Khi nhân viên ngân hàng về rồi, Hoàng khóc và bỏ ăn. Tôi đoán chắc nó nghĩ người ta đến xiết nhà nên tủi thân và lo lắng", mẹ vợ anh cho biết.

Tâm trạng bất an của nam diễn viên khiến cả gia đình lo lắng. Chị Trúc - vợ Nguyễn Hoàng - cho biết chị cùng bạn bè thân thiết của chồng phải động viên, dỗ dành để anh ăn trở lại.

Anh Trung - bạn của Nguyễn Hoàng - cho biết nam diễn viên là người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Trước khi bị tai biến, anh có cầm cố nhà cho ngân hàng, vay 300 triệu đồng hỗ trợ chị gái việc buôn bán. "Tôi đoán thời gian Hoàng nằm viện, chị Ba vay mượn, dồn tiền cho việc điều trị của Hoàng nên trễ nải đóng tiền lãi cho ngân hàng, dẫn đến việc họ cho người đến kiểm kê tài sản", anh Trung nói.

*Video: Nguyễn Hoàng xúc động khi bạn bè nhắc đến người cha quá cố

Trao đổi với VnExpress, đại diện phía ngân hàng khẳng định việc kiểm kê tài sản nằm trong điều khoản hợp đồng, được áp dụng với bất cứ khách hàng nào, không riêng gì trường hợp Nguyễn Hoàng. "Theo quy định của ngân hàng, cứ hai năm chúng tôi lại tiến hành kiểm kê một lần, xem tài sản cầm cố có những thay đổi gì, như sửa nhà, cơi nới nhà chẳng hạn", vị đại diện nói. Người này cũng cho biết chỉ khi nào họ gửi đến gia đình văn bản nói rõ việc thu hồi tài sản, lúc đó thông tin mới xác thực.

Hiện Nguyễn Hoàng và gia đình yên tâm hơn khi biết thông tin nhà không bị tịch thu. Trong hợp đồng cũng ghi rõ năm 2019 là thời hạn cuối cùng nam diễn viên phải hoàn vốn cho ngân hàng.

Từ viện về nhà, Nguyễn Hoàng ăn uống, luyện tập theo chỉ định của bác sĩ. Nam diễn viên ăn được cơm, tuy nhiên thuốc, sữa vẫn phải truyền qua đường ống. Anh chưa tự thực hiện được việc vệ sinh cá nhân.

Khoảng 9h hàng ngày, anh được điều trị bởi bác sĩ châm cứu. Hôm nào khỏe mạnh và cảm thấy tinh thần hưng phấn, anh được người nhà giúp tập đứng và đi nhẹ. Anh có thể đứng dựa tường trong vài phút, chân trái có phản ứng khi bị tác động mạnh.

"Ngoài 40 tuổi, anh Hoàng phải tập đứng, tập đi như một đứa trẻ. So với người bình thường, phải vài chục giây sau anh ấy mới tiếp nhận được thông tin rồi phản hồi. Tuy nhiên, tôi mừng khi thấy anh mấp máy môi dù chưa nói được", vợ nam diễn viên chia sẻ.

Nguyễn Hoàng tập đứng.

Diễn viên Nguyễn Hoàng nhập viện cấp cứu do tai biến mạch máu não vào cuối tháng 10/2015. Ban đầu, gia đình định không mổ do tình hình xấu. Vài ngày sau, khi tình hình khả quan hơn, ca mổ cho Nguyễn Hoàng được thực hiện. Sau hơn 17 ngày nằm trong phòng điều trị đặc biệt, nam diễn viên hồi tỉnh, không phải thở máy.

Một tuần sau khi hồi tỉnh từ ca mổ tai biến mạch máu não, diễn viên Nguyễn Hoàng được gia đình chuyển từ khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện 115 qua khoa Thần kinh - Sọ não ở Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng TP HCM. Tại đây, anh được tập vật lý trị liệu để hồi phục vận động cơ thể và các phản ứng tâm, sinh lý. Chiều 15/1, nam diễn viên được bác sĩ Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng TP HCM cho về nhà để tự tập vật lý trị liệu với sự giúp đỡ của y tá và người thân.

Diễn viên Nguyễn Hoàng sinh năm 1967, quê ở Tân An, Long An. Anh từng là phóng viên thể thao của báo Long An trước khi theo nghiệp diễn xuất năm 1991. Anh tham gia đóng cả vai phản diện lẫn chính diện, trong đó một số vai gây ấn tượng như bác sĩ Tâm (Vũ điệu tử thần), Hùng (Nợ đời), Phước (Trái đắng), công tử Albert Tú (Đất và lửa), đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường (Bông hồng trà).

Châu Mỹ