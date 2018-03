Nguyễn Hoàng - diễn viên lận đận với nghề

Người nhà quyết định mổ não cho diễn viên Nguyễn Hoàng / Diễn viên Nguyễn Hoàng nguy kịch vì tai biến

Thông tin diễn viên Nguyễn Hoàng vào viện cấp cứu do tai biến mạch máu não nhận được sự quan tâm của đông đảo đồng nghiệp và khán giả. Ca phẫu thuật của anh đã diễn ra thành công vào tối 3/11. Bác sĩ cho biết khi tỉnh lại Nguyễn Hoàng có thể tỉnh táo dù bị liệt nửa người.

Nguyễn Hoàng sinh năm 1967 ở Tân An, Long An, là con thứ trong gia đình có ba anh chị em. Khi còn là học sinh, anh đã giành nhiều giải thưởng về thể dục, thể thao. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, nam diễn viên thi Sư phạm rồi đi dạy, viết báo. Anh được giao phụ trách mảng Thể thao của báo Long An. Do có ngoại hình đẹp, lại quan hệ rộng với giới văn nghệ, anh được giới thiệu đi đóng phim.

Năm 1991, Nguyễn Hoàng lên Sài Gòn tham gia bộ phim của đạo diễn Lê Văn Duy là Bến Lục Bình. Sau đó, anh tham gia các phim Người đẹp Tây Đô, Nàng Hương... Những năm 1990, không nổi tiếng như Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh nhưng Nguyễn Hoàng gây được thiện cảm nhờ vẻ ngoài ưa nhìn.

Nguyễn Hoàng trong phim "Bông hồng trà" (2007).

Những năm 2000, Nguyễn Hoàng ghi dấu ấn với một loạt phim như Vũ điệu tử thần, Nợ đời, Trái đắng, Đất và lửa, Bông hồng trà... Bước sang thời kỳ "bùng nổ" phim truyền hình, khán giả ít thấy Nguyễn Hoàng xuất hiện. Một trong những lý do khiến anh vắng mặt với phim ảnh xuất phát từ việc anh kén vai.

Là bạn thân hơn 20 năm của Nguyễn Hoàng, diễn viên Hữu Thạch thẳng thắn chia sẻ: "Ngoài đời, Nguyễn Hoàng rất dễ thương, được nhiều người quý trọng nhưng trong công việc, anh ấy có những hạn chế riêng. Hoàng nghĩ đóng phim rất dễ, chỉ cần ngoại hình đẹp và biết diễn xuất trước máy quay. Vì quan niệm đó mà anh ấy không biết trong mắt nhiều đạo diễn, anh không phải diễn viên tốt về diễn xuất".

Trong suy nghĩ của Hữu Thạch, Nguyễn Hoàng còn là người không thức thời khi không chạy theo thị hiếu khán giả trong giai đoạn phim truyền hình bùng nổ. "Các nhà sản xuất thường dành vai chính cho những diễn viên có sức hút nhưng dường như Hoàng không nhận ra điều đó. Anh cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng thường đòi vai chính nên không được giao", Hữu Thạch kể.

Không có thu nhập đều đặn từ đóng phim, Nguyễn Hoàng từng viết báo, mở tiệm chụp ảnh, cho thuê áo cưới. Sau đó, anh phải đóng cửa, một phần do sức khỏe bị ảnh hưởng sau hai lần tai biến mạch máu não. Lần gần nhất vào năm 2012, anh bị liệt tay trái. Trước đó, trong lần tai biến thứ nhất, Nguyễn Hoàng bị méo mồm. Nhờ tích cực tập vật lý trị liệu, nam diễn viên vượt qua bạo bệnh.

"Sau hai lần tai biến, mọi phản ứng của anh Hoàng chậm chạp hẳn. Lời mời đóng phim cũng thưa dần, anh ấy phải chụp ảnh và viết báo mới có tiền sinh hoạt", em trai nam diễn viên chia sẻ.

Nguyễn Hoàng và diễn viên Vân Thanh trong phim "Cha dượng".

Đời sống khó khăn, sự nghiệp không như ý nhưng Nguyễn Hoàng luôn hết lòng với bạn bè, người thân.

Diễn viên Hữu Thạch cho biết, dù lận đận trong sự nghiệp riêng, Nguyễn Hoàng lại là người mát tay khi đưa nhiều người đến với nghiệp diễn. "Thế hệ Nguyễn Hoàng có những người trụ lại được nhưng có những người đã rời bỏ nghiệp diễn từ lâu. Trong số những người trụ lại, không ít nhân vật là do Nguyễn Hoàng giới thiệu và đưa vào nghề diễn, như Đinh Y Nhung chẳng hạn".

Diễn viên Hai Nhất chia sẻ Nguyễn Hoàng là người rất nhiệt tình. "Anh em, bạn bè ai có chuyện gọi là Hoàng luôn có mặt, kể cả phải đáp máy bay ra Bắc".

Chỉ cần có đoàn phim ở xa gọi, nhờ giúp đỡ diễn viên, Nguyễn Hoàng lập tức nhảy lên xe đi đến phim trường dù có khi không có thù lao. Nếu có, anh hầu như vét hết tiền mời anh em bạn bè nhậu hoặc cho những người có hoàn cảnh khó khăn. "Hoàng tự tin nghĩ nghề chụp ảnh vẫn nuôi sống mình, nên coi thù lao bên phim ảnh như phù du", Hữu Thạch nói.

Trong gia đình, Nguyễn Hoàng là người chu toàn. Chị gái anh kể khi lên Sài Gòn lập nghiệp, chính em trai là người xông xáo tìm địa điểm, nhờ cậy các mối quan hệ giúp chị mở tiệm uốn tóc. Anh có tình cảm đặc biệt với bố, thường xuyên chăm lo và mong muốn được ở gần ông. "Thời gian gần đây, tinh thần anh Hoàng suy sụp rất nhiều từ sau cái chết của bố tôi. Cũng vì nôn nóng về quê giỗ mẹ và ra mộ thắp hương bố mà anh dậy sớm, tắm nước lạnh rồi bị tai biến phải vào viện cấp cứu", em trai nam diễn viên nói.

Nguyễn Hoàng trong những ngày nhập viện cấp cứu do tai biến mạch máu não.

Nhờ sống hết mình, không so bì thiệt hơn với bạn bè mà Nguyễn Hoàng nhận được nhiều tình cảm của người thân, đồng nghiệp trong cuộc sống cũng như khi nằm viện. Chị gái anh cho biết từ khi kết hôn và sinh con, cuộc sống khó khăn hơn, Nguyễn Hoàng mới phải cậy đến sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè.

Những ngày này, túc trực bên Nguyễn Hoàng, ngoài vợ anh và anh chị em ruột còn có người bạn thân tên Trung. Diễn viên Lê Tuấn Anh, bạn thân một thời, cũng đứng ra bảo lãnh cho Nguyễn Hoàng được mổ não dù gia đình chưa đóng đủ viện phí.

Gia đình dự tính sau khi Nguyễn Hoàng tỉnh lại sẽ đưa anh về Long An để chăm sóc và theo sát anh tập vật lý trị liệu.

Châu Mỹ