'Người tình băng sex' cười nhạo Kim Kardashian

Hôm 18/7, Kim Kardashian tâm sự với 15 triệu người theo dõi tài khoản Twitter của mình rằng: "Bạn sẽ không thể là bạn của ngày hôm nay, bạn sẽ không có được sự sâu sắc, trưởng thành và sáng suốt trong mọi chuyện nếu không có những thử thách trong quá khứ. Hãy hướng tới một tương lai tích cực nhưng cũng không nên phủ nhận quá khứ của mình”.

Trước những lời của Kim, nam ca sĩ Ray J không bỏ lỡ cơ hội mỉa mai ngôi sao truyền hình thực tế, người đã nổi tiếng nhờ băng sex với anh ta. Nam ca sĩ “Sexy Can I” phản hồi lại những dòng Twitter của Kim bằng một ký hiệu biểu thị sự chế nhạo (LOL - Laugh out loud).

Kim Kardashian và bạn trai cũ Ray J. Ảnh: Nypost.

Đây không phải là lần đầu tiên Ray J "khiêu chiến" Kim. Trong cuốn sách của mình có tên “Death of a Cheating Man: What Every Woman Must Know About Men Who Stray”, Ray J bóng gió rằng, Kim đã lừa dối người chồng đầu tiên, Damon Thomas, để đến với anh. Cũng theo Ray J, mối quan hệ của họ đơn thuần chỉ vì sex. “Có nhiều điều dẫn đến mối quan hệ của chúng tôi, nhưng chủ yếu là sự dữ dội và bạo liệt trong đời sống tình dục. Cô ấy là một con quái vật, có thể thôi miên tôi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu”, nam ca sĩ viết.

Ray J hẹn hò với Kim trước khi cô trở thành một ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng. Cả hai đã thực hiện băng sex từ năm 2003 và bị phát tán vào năm 2007. Trong một cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey hồi tháng 6, Kim cho biết, cô từng bị bẽ mặt vì băng sex nhưng nhờ nó, cô đã được "giới thiệu đến cả thế giới". Mới đây, Kris Humphries - chồng cũ của Kim Kardashian - cũng tiết lộ, băng sex bị rò rỉ năm 2007 giữa người đẹp siêu vòng ba và Ray J là do chính mẹ của Kim đạo diễn, nhằm giúp con gái mình nhanh chóng nổi tiếng.

Vụ băng sex với Ray J không phải là sai lầm duy nhất của Kim Kardashian trong quá khứ. Cuộc hôn nhân 72 ngày với Kris Humphries cũng để lại nhiều tai tiếng cho Kim.

Kim Kardashian là nhân vật đứng thứ hai trong danh sách những ngôi sao truyền hình kiếm nhiều tiền nhất năm qua, với 18 triệu USD, theo thống kê của tạp chí Forbes.

Hoàng Anh