Hữu Long đoạt danh hiệu Á vương tại 'Man Of The World' / Giải vàng siêu mẫu 2012 dự thi 'Man Of The World'

Ngoài giải nhất cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới, Cao Xuân Tài còn đoạt giải phụ "Best In Casual Wear" (giải mặc đồ ngày thường đẹp).

Trong phần thi ứng xử, Cao Xuân Tài nhận được câu hỏi: "Bạn có những tố chất nào để trở thành Man Of The World?". Dù có phiên dịch viên hỗ trợ, người mẫu quyết định trả lời bằng tiếng Anh và mong giám khảo cùng khán giả sẽ kiên nhẫn nghe hết câu trả lời. "Tôi nghĩ Man Of The World muốn tìm ra người đàn ông có tình yêu thương cùng sự tự tin để chia sẻ tình yêu ấy tới cộng đồng. Với lòng tự hào dân tộc của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức để chia sẻ những thứ tốt nhất của bản thân cũng như tình yêu tới mọi người xung quanh, cho đất nước và cho cả thế giới", anh nói.

* Giây phút đăng quang của Cao Xuân Tài tại 'Man Of The World'

Người mẫu Việt 23 tuổi đoạt danh hiệu 'Man Of The World'

Trước đó, các thí sinh phải trải qua những vòng thi như trình diễn trang phục dân tộc, đồ tắm, dự tiệc. Danh hiệu Á quân 1 thuộc về đại diện Philippines, Á quân 2, 3, 4 lần lượt là Malta, Cộng hoà Czech, Thái Lan.

Cao Xuân Tài giành giải nhất tại cuộc thi tối 14/7. Ảnh: Missosology

Sau khi giành giải nhất, Cao Xuân Tài chia sẻ: "Tôi không biết làm sao để diễn tả trọn vẹn cảm xúc ngập tràn hạnh phúc khi được vinh danh. Tôi đã nỗ lực với những gì có thể. Nhưng tôi sẽ không làm được gì nếu không có sự giúp đỡ của êkíp, người thân và bạn bè suốt hơn nửa tháng diễn ra cuộc thi. Xin cảm ơn mọi người".

Cao Xuân Tài đến từ Đà Nẵng. Anh cao 1,82 m, nặng 75 kg, tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. Anh hiện là huấn luyện viên thể hình, người mẫu tự do tại TP HCM. Cao Xuân Tài từng đoạt giải Á quân VietNam Fitness Model 2017.

Man Of The World diễn ra tại Philippines nhằm tìm kiếm vẻ đẹp hình thể nổi bật, có sức ảnh hưởng, quan tâm đến các vấn đề cộng đồng xã hội. Theo The Standard, cuộc thi nhằm cạnh tranh với hàng loạt chương trình khác cho nam giới như Manhunt International, Mr. International và Mr. World. Man Of The World lần đầu tiên đưọc tổ chức hồi năm 2012. Khi ấy, Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012 Nguyễn Hữu Long đoạt ngôi Á vương 1.