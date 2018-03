Người mẫu chán ăn qua đời ở tuổi 28

Daniele Dubreuil-Prevot, người hướng dẫn trình diễn lâu năm của Caro, nói với báo chí Pháp: “Caro chết khi vừa trở về Pháp sau một chuyến đi trình diễn thời trang tại Tokyo (Nhật). Tôi không rõ nguyên nhân cô ấy chết, nhưng một điều chắc chắn là lâu nay cô ấy đã rất ốm yếu vì chứng chán ăn”.

Isabelle Caro trong bức ảnh cổ động của chiến dịch chống chán ăn ở Italy hồi năm 2007. Ảnh: AP.

Hồi năm 2007, Caro được nhà nhiếp ảnh Italy - Oliviero Toscani - mời chụp khỏa thân cổ động cho chiến dịch chống chứng chán ăn do một hãng thời trang Italy tổ chức. Bức ảnh khi được công bố đã khiến cả thế giới phải sốc. Trong tấm áp phích lớn treo tại những đại điểm công cộng ở Italy, một Caro trần truồng, xương xẩu và hốc hác với khuôn mặt già nua ở tuổi 25, hai bên cô là dòng chữ “Xin đừng chán ăn” (No Anorexia).

Chiến dịch này được thực hiện sau khi một người mẫu Brazil, lúc đó hoạt động trong làng thời trang Italy, chết ở tuổi 21 cũng vì chứng biếng ăn. Sau đó, nhiều tờ báo, tạp chí và trang web khác trên khắp thế giới đã đăng lại bức ảnh cổ động của Caro.

Khi chụp bức ảnh đó, người mẫu 25 tuổi cao 1,65 m, nặng khoảng 27 kg (59 pound). Công ty quản lý của Caro, Sylvie Fabregon, đồng ý cho cô tham gia chiến dịch vì “muốn mọi người hình dung rõ hơn hậu quả của chứng chán ăn”. Cân nặng trung bình của cô là 33 kg (73 pound).

Người mẫu Pháp mắc chứng chán ăn từ năm 13 tuổi và rất có thể đó cũng là nguyên nhân khiến cô qua đời ở tuổi 28. Ảnh: connect/2medusa.

Cô cũng từng tiết lộ trên blog và trong một cuộc phỏng vấn rằng cô mắc chứng chán ăn ở tuổi 13. Cô cũng viết một cuốn sách xuất bản ở Pháp hồi năm 2008 có tiêu đề “Cô gái nhỏ không muốn béo lên” (The Little Girl Who Didn't Want to Get Fat).

Theo thông tin trên trang Facebook của Caro, cô sinh ngày 12/9/1982, từng theo học đàn violin và diễn xuất ở các thành phố Nantes và Versailles. Sau khi chụp bức ảnh khỏa thân gây chấn động, cô được mời làm giám khảo cuộc thi “Top Model France” và được mời đóng nhiều bộ phim.

Theo AP, bà Dubreuil-Prevot cho biết gia đình Caro giữ kín cái chết của cô và lặng lẽ tổ chức đám tang ở Paris hồi tháng 11. Hôm 29/12, khi thông tin bị lan truyền, báo chí Pháp cũng không thể liên hệ với gia đình cô.

Pham Mi Ly