Người đẹp Lan Hương khoe con gái yêu

Lan Hương tự hào, con gái cô có đôi mắt của mẹ.

Con gái diễn viên Lập trình cho trái tim nặng 2,9 kg. Trừ đôi mắt giống mẹ, tất cả nét còn lại đều giống bố như đúc. Khi chào đời, cô bé khóc rất to. Đôi vợ chồng trẻ quyết định đặt tên con là Nguyễn Khánh An. Theo ông xã của Lan Hương, quan niệm dân gian cho rằng, con gái tuổi Dần thường vất vả và cao số, đặt tên Khánh An hy vọng sẽ giúp con có một cuộc đời vui vẻ, bình an. Ở nhà, bé được cả gia đình thân mật gọi là Bống.

Hai vợ chồng cô đã sắm sửa đầy đủ cho con gái nhỏ từ khi thai mới được 7 tháng.

Lan Hương cho biết, con gái ngoan và rất chịu ăn. Nhờ được bà nội, bà ngoại và các cô em gái giúp đỡ, cô cũng không vất vả nhiều. Đẻ thường nên sức khỏe cô nhanh chóng hồi phục chỉ sau một ngày. Hai mẹ con xuất viện ngày 28/9. Sau khi đẻ, cân nặng của người đẹp vẫn giữ ở mức 60 kg. Tuy nhiên, cô không có ý định giảm cân ngay để lấy lại vóc dáng thanh mảnh, ngược lại vẫn ăn uống đều đặn, đủ chất để có sữa cho con. Bạn của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cho biết, làm tròn thiên chức của người mẹ là điều quan trọng nhất với cô bây giờ.

Lan Hương và chú rể Nguyễn Xuân Việt trong ngày cưới.

Bà mẹ 25 tuổi tâm sự, đẻ là cảm giác đau nhất cô từng trải qua trong đời nhưng khi được nhìn thấy con, dường như tất cả vất vả của 9 tháng mang nặng đẻ đau đều tan biến. "Đó là cảm giác thiêng liêng mà chỉ những ai từng làm mẹ mới cảm nhận được. Đến giờ, tôi vẫn nguyên vẹn cảm xúc đó. Hạnh phúc của tôi bây giờ là ngắm con ngủ" - Lan Hương tâm sự.

Cô cũng hãnh diện chia sẻ, ngay từ khi cô mang thai, ông xã thường xuyên lên mạng tìn kiếm thông tin về chăm sóc em bé nên giúp vợ được nhiều, pha sữa cũng rất thuần thục. "Người ta bảo, con gái giống cha thì giàu ba họ, vợ chồng tôi chỉ mong con sống đầy đủ chứ giàu cũng không tốt" - Lan Hương cười giòn. Chính tay cô chụp những bức ảnh đầu tiên của con gái gửi cho bạn bè, người thân để chia vui với mọi người.

N.T.

Ảnh: LH