Ngọc Tình vào top 7 phần thi đồ bơi Nam vương Đại sứ hoàn cầu

Phần thi đồ bơi là thử thách đầu tiên của cuộc thi Nam vương Đại sứ hoàn cầu - đang diễn ra ở Bali, Indonesia. Ngọc Tình xếp thứ bảy trong top 15 người đạt điểm cao. Thí sinh đến từ Cộng hòa Dominica đứng đầu phần này.

Ngọc Tình chụp ảnh đồ bơi trong cuộc thi tại Bali. Ảnh: Huy Trần.

Sau thử thách này, Ngọc Tình sẽ quay hình và chụp ảnh với trang phục dân tộc. Anh cùng các thí sinh tạo dáng tại những danh thắng mang dấu ấn lịch sử ở Bali. Tiếp đó, họ bước vào phần thi tài năng. Đại diện của Việt Nam dự định biểu diễn võ thuật dân tộc - bộ môn yêu thích của anh.

Hiện tại, Ngọc Tình nằm trong số thí sinh xếp vị trí cao ở cuộc bình chọn qua website cuộc thi. Vòng này kết thúc vào ngày 29/9. Người nhận nhiều bình chọn nhất sẽ được vào thẳng top 15 của chung kết tối 30/9. Ngọc Tình đang kêu gọi khán giả bỏ phiếu ủng hộ anh.

Top 15 thí sinhở phần thi đồ bơi tại cuộc thi "Nam vương Đại sứ hoàn cầu 2016". Ảnh: Huy Trần.

Ngọc Tình sinh năm 1988, cao 1,83 m với số đo hình thể là 103-73-96 cm. Trước khi trở thành người mẫu, anh từng là vận động viên kick-boxing, đoạt huy chương đồng giải Vô địch võ cổ truyền toàn quốc. Năm 2010, Ngọc Tình đoạt giải vàng và giải "Siêu mẫu được khán giả yêu thích nhất" tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Anh từng nhận giải phụ "Best Evening Suit" tại Best model of the world 2011.

Nam vương Đại sứ hoàn cầu là cuộc thi tìm kiếm đại sứ nhân ái dành cho nam giới. Người chiến thắng sẽ cùng ban tổ chức đến nhiều nơi kêu gọi người dân tham gia các hoạt động có ích cho xã hội.

Đức Trí